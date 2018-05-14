سبورتنغ المكنين... تربّص مغلق ومنحة هامة بعد كل انتصار

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من المقرر ان يدخل ابناء المدرب سامي المصلي في تربص مغلق الخميس القادم في اطار استعداداتهم للمشاركة في الدورة السداسية الخاصة بالاسعاف سواء بالصعود الى الرابطة المحترفة الثانية اوبتفادي النزول منها وسيتم تحديد مكان التربص بعد اتضاح الرؤية بصفة رسمية في خصوص الملعب المحايد الذي سيحتضن المقابلة الاولى التي سيجريها الفريق امام اولمبيك باجة السبت القادم موعد افتتاح سباق هذه البطولة وبهدف تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الدفاع عن حظوظهم من اجل الظفر باحدى التذاكر الاربعة التي ستكون مدار التنافس في هذه البطولة المصغرة قررت هيئة احمد الغربي اسناد اللاعبين منحة ب500 دينار بعد كل فوز يحققونه هذا بالاضافة الى منحة هامة في صورة امضاء الفريق على تاشيرة الصعود.
من المقرر ان يدخل ابناء المدرب سامي المصلي في تربص مغلق الخميس القادم في اطار استعداداتهم للمشاركة في الدورة السداسية الخاصة بالاسعاف سواء بالصعود الى الرابطة المحترفة الثانية اوبتفادي النزول منها وسيتم تحديد مكان التربص بعد اتضاح الرؤية بصفة رسمية في خصوص الملعب المحايد الذي سيحتضن المقابلة الاولى التي سيجريها الفريق امام اولمبيك باجة السبت القادم موعد افتتاح سباق هذه البطولة وبهدف تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الدفاع عن حظوظهم من اجل الظفر باحدى التذاكر الاربعة التي ستكون مدار التنافس في هذه البطولة المصغرة قررت هيئة احمد الغربي اسناد اللاعبين منحة ب500 دينار بعد كل فوز يحققونه هذا بالاضافة الى منحة هامة في صورة امضاء الفريق على تاشيرة الصعود.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018