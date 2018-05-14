رابطة الهواة المستوى 1 تحت مجهر «الشروق»... سليانة وجبنيانة وجربة عن جدارة .. نزول الحمامات «خسارة» ونابل والمظيلة تغادر بـ«مرارة»

أسدل الستار على بطولة الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة المستوى الأول للموسم الرياضي 2017-2018 بتحقيق كل من اتحاد سليانة ومستقبل وادي الليل ونادي جبنيانة وأمل جربة الصعود للرابطة المحترفة 2 في ما نزل إلى رابطة الهواة المستوى 2 كل من نادي كرة القدم بالحمامات والملعب النابلي وتقدم ساقية الداير ونادي المظيلة . وسيخوض أصحاب المراتب الثالثة كل من النجم الرادسي وسبورتينغ المكنين دورة « البلاي أف « مع أصحاب المراتب الأخيرة من بطولة الرابطة الثانية في حين تخوض كل من مولدية منوبة وشبيبة العمران والنادي الهلالي وجريدة توزر مقابلات « البراج « مع أصحاب المراتب الثالثة من بطولة رابطة الهواة المستوى الثاني لضمان البقاء .

المجموعة الأولى

سليانة عن جدارة

لم يكن التنافس حول صدارة هذه المجموعة قويا إذ تمكن اتحاد سليانة منذ الجولة الخامسة ذهابا من حسم الأمور لفائدته حيث عمّق الفارق بين ملاحقيه وسيطر على مجريات البطولة وتحكم في النسق وغابت المفاجآت في القمة ليكون أول فريق يحسم الصعود للرابطة المحترفة الثانية وجمع أكبر عدد من النقاط حين أنهى الموسم برصيده 59 نقطة . وحقق الاتحاد عودة سريعة للرابطة 2 لما يملكه الفريق من إمكانيات مادية ورصيد بشري اكتسب الخبرة الكافية في المواسم الفارطة .

وادي الليل يتألق أمام

الأولمبي للنقل

مستقبل وادي الليل تمكن هو الآخر من تحقيق الصعود للرابطة 2 بالرغم من البداية المتعثرة التي شهدتها في مرحلة الذهاب لكنه سرعان ما تدارك الأمر في بداية مرحلة الإياب ويملك أفضل خط هجوم برصيد 49 هدف كما يملك أفضل فارق بين الأهداف المقبولة والمدفوعة مقارنة بجميع أندية رابطة الهواة المستوى 1 ب 23 هدف . وعجز كل من الأولمبي للنقل ومنزل عبد الرحمان من مواصلة المنافسة عن المرتبة الثانية المؤهلة بدورها للصعود بسبب المشاكل الداخلية والصعوبات المالية التي عرفتها هذه الأندية .

انتفاضة أسفل الترتيب

كان الصراع كبيرا بين الأندية من أجل ضمان البقاء ، وبقي أولمبيك الكاف قابعا وحيدا في أسفل ترتيب هذه المجموعة إلى حدود الجولة الثامنة إياب ليقلب الموازين لفائدته ويحقق سلسلة من الانتصارات جعلته ينهي الموسم الرياضي في وسط الترتيب . وعاش كل من اتحاد بوسالم ونجم الفحص وضعية مشابهة حيث تمكن كلاهما من الخروج من أسفل الترتيب بأعجوبة بعد ترتيب البيت الداخلي والقيام بانتدابات في مستوى الطموحات خلال الميركاتو الشتوي . وجاءت انتفاضة هذه الفرق على حساب أخرى ، حيث تواصل الانهيار المتواصل لنادي كرة القدم بالحمامات وكأن الهيئة المديرة للفريق وبقية الأطراف قد تقبلت مغادرة رابطة الهواة مبكرا ولم تحرك ساكنا لتدارك جملة النقائص ، وتكبد الفريق أكبر عدد من الهزائم في بطولة رابطة الهواة ب 19 هزيمة. وشملت أزمة النتائج الملعب النابلي في الجولات الأخيرة للبطولة ولم يحسن التعامل مع نسق المباريات وانقاد لأكثر من هزيمة في عقر داره عجلت بتدحرجه إلى المرتبة قبل الأخيرة ليرافق جاره جمعية الحمامات إلى رابطة الهواة المستوى 2 .

المجموعة الثانية :

جبنيانة وجربة اليد في اليد

حقق نادي جبنيانة الصعود للرابطة المحترفة 2 لأول مرة في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية البطولة بعد تصدره للمجموعة الثانية ، بعد إعادة ترتيب البيت الداخلي منذ الصائفة الفارطة وهو الذي خاض مباراة « البراج « لضمان البقاء برابطة الهواة الموسم الكروي الفارط ليتدارك أخطاء الماضي هذا الموسم بفضل دعم جماهيره وخبرة الإطار الفني . وحافظ على صدارة المجموعة منذ الجولات الأولى ولئن تخلى عنها بداية مرحلة الإياب إلا أنه سرعان ما استعادها من أمل جربة . فريق جربة ميدون قدم موسما استثنائيا وأكد أن مكانه مع الكبار لما يمتلكه من إمكانيات مادية ورصيد بشري ثري وخبرة في التعامل مع مجريات البطولة .

المكنين تخطف البراج من بنبلة

تمكن سبوريتينغ المكنين من إنهاء الموسم في المرتبة الثالثة ليخوض مرحلة « البلاي أف « وأكد من جديد أنه فريق يحسن التعامل مع رصيده البشري ويملك كافة المقومات المادية والبشرية للعودة للرابطة المحترفة الثانية . وبالمقابل ، أصيب أحباء نادي بنبلة بخيبة أمل كبرى بعد خروجه بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها وهو الذي عرف بداية قوية خلال مرحلة الذهاب وظهر بمستوى جيد وأحد أبرز الأندية المتراهنة على الصعود غير أن توتر علاقته مع ضيوفه بملعب بنبلة جعلته يخسر الكثير من النقاط ودخلت الهيئة المديرة في دوامة من المشاكل مع جماهيره .

و بالمقابل ظهرت بقية أندية هذه المجموعة بمستوى متقارب حيث تنتصر عادة أمام جماهيرها وتنهزم خارج قواعدها . في حين تألق كل من مستقبل رجيش ومستقبل السبيخة في سباق الكأس ويبقى هلال مساكن من بين الفرق القادرة على العودة للرابطة المحترفة الثانية باستغلال إمكانياته المادية وتاريخه الكروي في المواسم القادمة .

ساقية الداير : نهاية فريق شجاع

قدم فريق ساقية الداير مردودا متميزا خلال مرحلة الإياب وحقق عدة نتائج طيبة خارج قواعده إلا أنه فشل في ضمان البقاء ودفع فاتورة الإنطلاقة غير الموفقة هذا الموسم بسبب عدم جاهزيته وتواضع التحضيرات للبطولة وقلة خبرة الهيئة المديرة في التعامل مع الرصيد البشري والإطار الفني بالرغم أن الجمعية تملك قاعدة جماهيرية عريضة وإمكانيات مادية محترمة . وأظهر لاعبو الفريق شجاعة كبيرة في الدفاع عن حظوظ الجمعية حتى أخر جولة من البطولة لكن دون جدوى .

المظيلية وعدم الجاهزية

عجز نادي المظيلة عن مجاراة نسق بطولة رابطة الهواة المستوى 1 منذ مرحلة الذهاب وكانت بدايته متعثرة وانقاد خلال مرحلة الإياب إلى هزائم متتالية جعلته يفقد أمل البقاء ولم يحقق سوى 5 انتصارات طيلة الموسم إذ يملك أضعف خط دفاع حيث قبلت شباكه 51 هدفا وكان خط هجومه الأضعف في بطولة الرابطة وكانت حصيلة الفارق بين الأهداف المدفوعة والمقبولة سلبية بـ 30 هدف . ولم يكن جاهزا لبطولة تحتاج إلى إمكانيات مادية ورصيد بشري ثري .





جعفر الخماري