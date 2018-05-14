مباريات الباراج للصعود لرابطة الهواة المستوى 1 .. صعود أندية المستوى 2 تصنع الحدث

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فازت جميع فرق رابطة الهواة المستوى 2 على أندية المستوى 1 في مباريات البراج المؤهلة للصعود لرابطة الهواة المستوى 1 و التي دارت أول أمس السبت في ملاعب محايدة و دون حضور جمهور .
النتائج
المستقبل الرياضي بلالة – مولدية منوبة ( 2 – 0 )
جريدة توزر المستقبل – نادي منزل بوزلفة ( 0 – 3 )
النسر الرياضي بجلمة – النادي الهلالي ( 3 – 1 )
الملعب السوسي – شبيبة العمران ( 0 – 0 ) (ض ج فوز الملعب السوسي 4 – 2 )
فازت جميع فرق رابطة الهواة المستوى 2 على أندية المستوى 1 في مباريات البراج المؤهلة للصعود لرابطة الهواة المستوى 1 و التي دارت أول أمس السبت في ملاعب محايدة و دون حضور جمهور .
النتائج
المستقبل الرياضي بلالة – مولدية منوبة ( 2 – 0 )
جريدة توزر المستقبل – نادي منزل بوزلفة ( 0 – 3 )
النسر الرياضي بجلمة – النادي الهلالي ( 3 – 1 )
الملعب السوسي – شبيبة العمران ( 0 – 0 ) (ض ج فوز الملعب السوسي 4 – 2 )
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018