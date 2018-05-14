مباريات الباراج للصعود لرابطة الهواة المستوى 1 .. صعود أندية المستوى 2 تصنع الحدث

فازت جميع فرق رابطة الهواة المستوى 2 على أندية المستوى 1 في مباريات البراج المؤهلة للصعود لرابطة الهواة المستوى 1 و التي دارت أول أمس السبت في ملاعب محايدة و دون حضور جمهور .

النتائج

المستقبل الرياضي بلالة – مولدية منوبة ( 2 – 0 )

جريدة توزر المستقبل – نادي منزل بوزلفة ( 0 – 3 )

النسر الرياضي بجلمة – النادي الهلالي ( 3 – 1 )

الملعب السوسي – شبيبة العمران ( 0 – 0 ) (ض ج فوز الملعب السوسي 4 – 2 )





جعفر الخماري