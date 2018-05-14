ماذا يمنع من صياغة كتاب أبيض للرياضة؟

إن المتمعّن في الحقل الرياضي يمكنه التأكّد من وجود حركية وديناميكية متواترة بتعاقب المسؤولين على حقيبة وزارة الشباب والرياضة وتواتر المختصين من خبرات على رأس الإدارة العامة للرياضة ومختلف المصالح المتداخلة في الشأن مع اختلاف في طريقة طرح الإشكاليات وفي طرق التفاعل معها وتقييم نتائج المبادرات والتدابير المتخذة.

ولا يرجع هذا التباين إلى إختلاف الرؤى لدى الكفاءات أو الخبرات من المختصين ولكن إلى تباين الأهداف المنشودة والمنجزة وإلى تعثّر الجهود التي بقيت حبيسة تصوّرات منعزلة ودون فاعلية لغياب الترابط المنطقي بينها ضمن تمشّ مرحلي يراوح بين مسايرة الواقع ومحاولة تطويره واستشراف المستقبل مع الأخذ بعين الإعتبار لعنصري السرعة و النجاعة .

وحتى أكون منصفا فإنّي أقرّ بتنوع الجهود في مستوى تدخّل المسؤول الأول على القطاع الرياضي وإختلاف المرجعيات الفكرية للقائمين عليه، حيث يمكن الإشارة إلى عديد المحاولات و المجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة بدءا من الدراسة التي انجزها المرصد الوطني للرياضة (جوان 2010 ) تحت إشراف الدكتور إبراهيم العقربي حول الممارسات البدنية والرياضية لدى التونسيين. وقد شملت هذه الدراسة أكثر من 7500 عائلة موزعة على كامل تراب الجمهورية وممثلة لكافة شرائح المجتمع وأخذت بعين الاعتبار خاصيات المجتمع التونسي الديمغرافية والاقتصادية والجغرافية وقد فاق حجم العينة 30 ألف شخص. وقد تولت لجنة علمية ضمت مجموعة من الخبراء والجامعيين المختصين في علم الاجتماع الرياضي صياغة استبيان تم اعتماده لجمع البيانات، لكن هذه الدراسة رغم دقتها وأهميتها ونتائجها العلمية دفنت في الرفوف وكان مالها التجاهل والنسيان.

المحاولة الثانية التي يمكن الإشارة إليها هي إحداث تعاونية الرياضيين في عهد الوزبر طارق ذياب والتي لم تر النور ولم تدخل حيز التنفيذ إلى حد هذا التاريخ رغم إحداثها بقانون (قانون عدد 36 لسنة 2013 مؤرخ في 21 سبتمبر) ونشر أمر تنظيمها في عهد الوزير ماهر بن ضياء رغم الحاجة الأكيدة لدخولها حيز التنفيذ (وهي تهدف إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي مبني على التضامن والتعاون بين منخرطيها ولفائدتهم)، فقط لأنها لم تكن من الأولويات السياسية للوزيرة طيلة توليها المسؤولية إلى حد كتابة هذه الأسطر.

وقد شكل تاريخ 10 ديسمبر 2014 مرحلة هامة جدا في تاريخ الوزارة في عهد القاضي صابر بوعطي، حيث شهدت هذه الفترة تنظيم المنتدى الوطنى حول الرياضة والرياضات /الواقع العام والسياسات الرياضية الممكنة فى أفق 2030 وتم خلاله تشخيص واقع الرياضة بتونس من أجل ضبط الخيارات الكبرى والسياسات الوطنية المستقبلية للقطاع ووضع تصور جديد يضمن حق كل مواطن فى ممارسة الرياضة ويكرس دورها فى خدمة التنمية والسلم.

ويعتبر هذا المنتدى ثمرة عمل امتد خلال أشهر عديدة جمع ثلة من الخبراء والفنيين والمسؤولين الجهويين للشباب والرياضة والإعلاميين والرياضيين تم من خلاله رصد واقع الرياضة فى الجهات ووقعت ترجمته في خارطة رياضية عكست الواقع بكل تجلياته وما يميزه كميا ونوعيا بتنسيق وإشراف محكم من ثلة من كفاءات الوزارة وبعض الخبراء.

نتائج ومجهودات ذهبت أدراج الرياح كأن شبح الإصلاح يخيف الأحياء.... ويستبيحون حالات الفوضى الهدامة.

مؤخرا وليس أخيرا التأمت الندوة الوطنية حول القانون الأساسي للهياكل الرياضية 29 و 30 أفريل 2016 وذلك في إطار الاستشارة الموسّعة التي شرعت في إنجازها وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف السيد ماهر بن ضياء، حول مشروع هذا القانون وتناولت هذه الندوة عددا من المحاور الهامة التي تم تدارسها ضمن أربع ورشات عمل، تعلقت الأولى بتكوين وتمويل الهياكل الرياضية واهتمت الثانية بموضوع آليات الرقابة والحوكمة الرشيدة للهياكل الرياضية، فيما تعرّضت الورشة الثالثة إلى مسالة الشركات التجارية ذات الشأن الرياضي واعتنت الورشة الرابعة بمجال التحكيم الرياضي ورغم الأشواط المتقدمة في شأن بلورته وإتمامه إلا أنه ظل يراوح مكانه خوفا من التصادم مع الطرف الآخر...

أضف إلى ذلك ما يتمّ انجازه حاليا في عهد الوزيرة الحالية بتنسيق وإشراف من الخبير عادل الزرمديني في خصوص صياغة مشروع قانون مكافحة العنف في الملاعب الرياضية وهو توجّه يؤسّس لمرحلة جديدة في قطاع الرياضة. وختاما، أضيف لأقول أن الراحل المغفور له بإذن الله الوزير سليم شاكر شرع حين توليه مقاليد الوزارة في التخطيط لتطوير قطاع التربية البدنية وتأهيل مؤسسات التكوين الأكاديمي، وإعادة تأهيل مرصدي الرياضة والشباب...

هذه عينة من الانجازات و التوجهات والمشاريع التي لم يقع استغلالها ولا الربط بينها ضمن رؤية استشرافية شاملة ليس من باب الاستهجان والجهل ولكن من باب تباين الأولويات وغياب الرؤية، ممّا يفقدها جدواها وفاعليتها.

أضف إلى هذه المشاريع الضائعة في مهب الريح، ضعف وقدم الترسانة التشريعية المنظمة لمختلف القطاعات التي تم الشروع في حلحلتها لكن بنسق لا يعكس توق الوزارة للإقلاع بهذا القطاع وتطوير المنظومة برمتها، مع التأكيد دائما على وجود الكفاءات .

ومن ناحية أخرى فإن مجالات الرياضة المدرسية و مراكز إعداد رياضيي النخبة والرياضة النسائية و شعبة الرياضة ومشروع المعاهد الإقليمية و التكوين الأكاديمي صلب المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية المتعلق بمسالك التكوين في مهن الرياضة وسلك التفقد البيداغوجي الخاص بإطارات مهن الرياضة، والدبلوماسية الرياضية، والتمويل العمومي للجمعيات، وصيانة المنشآت الرياضية، والرياضة وبعدها الشامل مع الوزارات ذات العلاقة كالسياحة والصحة والعدل والخارجية .... ومسائل أخرى كلّها مواضيع مرتبطة ارتباطا منطقيا ومنهجيا بهدف تطوير قطاع الرياضة في إطار رؤية استشرافية لسياسة الدولة في هذا القطاع.

لكن ما يلاحظ أن طريقة عمل الوزارة و تنظيمها الهيكلي لا يستجيبان حاليا لحجم المهام المناطة بعهدتها ولا يمكّنها من الإيفاء بتعهداتها من حيث سرعة الانجاز وجودة الخدمات المكلفة بها مختلف المصالح الراجعة إليها بالنظر.

وما يحز أيضا في النفوس ويبرز بالكاشف إهدار الطاقات والفرص الإهمال الكلي للبحوث المنجزة من قبل مخبر البحوث المحدث صلب المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة الموجهة لضبط معايير الاقتدار الرياضي والتي تهم رياضيي النخبة بالأساس، دون نسيان البحوث المنجزة بمختلف وحدات البحث المحدثة صلب المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، وكلّها جهود ذهبت سدى بالرغم من أهميتها حيث لم يتم استغلال نتائجها الشيء الذي يصيب باحثينا بالإحباط.

وتزداد الأمور تعقيدا جرّاء عدم وضوح العلاقة وصعوبتها إضافة إلى تواتر حالات النفور والتوتّر بين مختلف عدد من الفاعلين في الشأن الرياضي (وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية ومن خلالها الجامعات الرياضية...)

كلّ هذا يدفعنا للتفكير جدّيا في الشروع في إعداد مشروع كتاب أبيض للرياضة أو ما يمكن تسميته أيضا بإستراتيجية وطنية للرياضة، يعكس وجود قناعة بضرورة تجاوز مرحلة التعاطي الحيني والفوري مع الأحداث إلى مرحلة الاستشراف والاستباق وما يفرضه هذا التمشّي من ضرورة فهم السياق العالمي ومتطلّبات المرحلة القادمة.

ويمكن هنا الإشارة إلى أهم مكونات الخطة التنفيذية لهذا العمل والذي يرتكز على أربعة عناصر أساسية:

-أولا: تنوع المراجع المهنية وثرائها لأعضاء فريق العمل الذي يتوجب تكوينه (جميع المتدخلين في القطاع من مختصين، وجامعيين،خبراء، ومتفقدي تربية بدنية ورياضة،وأساتذة تربية بدنية ،ومجتمع مدني، وجامعات وجمعيات،...)

ثانيا : الاستئناس بالتجارب المقارنة لدول أنجزت استراتيجيات وطنية في مجال الرياضة مع الاقتراب أكثر من التجارب التي تعتمد نفس المرجعيات والأهداف دون التغاضي عن حجم الإمكانيات المسخرة من الدولة لتنفيذها.

ثالثا : اعتماد منهجية علمية تقوم على التحليل الإستشرافي الذي ينطلق من التحليل الموضوعي وقراءة الوضع الراهن بهدف تحديد النقائص والصعوبات والعراقيل والعوامل والظواهر الداخلية والإقليمية والدولية التًي تساهم في تركيزها والوقوف على السيناريوهات المحتملة لتطور الوضع الراهن .

رابعا : وضع جملة من التوصيات والتصورات العملية قصد بلورة الإستراتيجية التي سيتم اعتمادها والوسائل الضرورية لتنفيذها، ضمن حّيز زمني محّدد، مع ضبط دور كل طرف فيها واستدعاء منهجي لمفهومي الجودة والحوكمة الرشيدة .