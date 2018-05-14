غدا.. انعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ببروكسال

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تحتضن العاصمة البلجيكية ببروكسال يوم غد الثلاثاء أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني ، وبحضور السيد جوهانس هان المفوّض الأوروبي المكّلف بالتوّسع والسياسة الأوروبية للجوار وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية.
ويمثل الاجتماع وفق ماذكره البلاغ "مناسبة لاستعراض التطور الذي شهدته العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ اجتماع الدورة الثالثة عشر لمجلس الشراكة في ماي 2017، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين واستكشاف إمكانيات تعزيز الشراكة المتميزة بين الطرفين للفترة ما بعد 2020".
ومن المنتظر أن يتم إطلاق مبادرات تعاون جديدة لدعم الشراكة لاسيما في مجال اللامركزية إثر تنظيم تونس للانتخابات البلدية في 6 ماي الجاري، والتنمية والشباب والتعاون السياحي والثقافي، وتوقيع اتفاقية للتكوين والتبادل الدبلوماسي بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأضاف البلاغ أن تونس " تتطلع إلى تحقيق نقلة نوعية في العلاقات مع الفضاء الأوروبي بما يعزز ما حققته في مجال الانتقال الديمقراطي ويساعدها على مجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية وتجسيم مختلف الاصلاحات الاقتصادية وأولويات المخطط التنموي 2016-2002".
تحتضن العاصمة البلجيكية ببروكسال يوم غد الثلاثاء أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني ، وبحضور السيد جوهانس هان المفوّض الأوروبي المكّلف بالتوّسع والسياسة الأوروبية للجوار وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية.
ويمثل الاجتماع وفق ماذكره البلاغ "مناسبة لاستعراض التطور الذي شهدته العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ اجتماع الدورة الثالثة عشر لمجلس الشراكة في ماي 2017، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين واستكشاف إمكانيات تعزيز الشراكة المتميزة بين الطرفين للفترة ما بعد 2020".
ومن المنتظر أن يتم إطلاق مبادرات تعاون جديدة لدعم الشراكة لاسيما في مجال اللامركزية إثر تنظيم تونس للانتخابات البلدية في 6 ماي الجاري، والتنمية والشباب والتعاون السياحي والثقافي، وتوقيع اتفاقية للتكوين والتبادل الدبلوماسي بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأضاف البلاغ أن تونس " تتطلع إلى تحقيق نقلة نوعية في العلاقات مع الفضاء الأوروبي بما يعزز ما حققته في مجال الانتقال الديمقراطي ويساعدها على مجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية وتجسيم مختلف الاصلاحات الاقتصادية وأولويات المخطط التنموي 2016-2002".
-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018
-
08:40ليبيا تعيد جثث 20 قبطيا مصريا ذبحهم "داعش" الإرهابي
14 ماي 2018
-
23:59جوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي
13 ماي 2018
-
23:41تعليق التحركات الاحتجاجية في الستاغ
13 ماي 2018
-
23:20قتلى ومفقودون بانهيار جسر في باكستان
13 ماي 2018
-
23:11مقتل نحو 40 شخصا في عواصف اجتاحت شمالي الهند
13 ماي 2018
-
23:06الزواغي: الموسم الحالي للنجم فاشل على جميع المستويات
13 ماي 2018
-
22:40وفد وزاري يؤدي زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية
13 ماي 2018
-
22:06لاعبو الافريقي يزورون منزل الفقيد عمر العبيدي ويهدون عائلته لقب الكأس
13 ماي 2018
-
22:00دورة روما - مالك الجزيري الى الجدول النهائي
13 ماي 2018
-
21:45سفارة السعودية تفوز ببطولة الاخوة العربية الدبلوماسية
13 ماي 2018
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018