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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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غدا.. انعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ببروكسال
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تجربة ومراكمة إيجابيّة
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الأولى
غدا.. انعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ببروكسال
14 ماي 2018 | 09:14

تحتضن العاصمة البلجيكية ببروكسال يوم غد الثلاثاء أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني ، وبحضور السيد جوهانس هان المفوّض الأوروبي المكّلف بالتوّسع والسياسة الأوروبية للجوار وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية.

ويمثل الاجتماع وفق ماذكره البلاغ "مناسبة لاستعراض التطور الذي شهدته العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ اجتماع الدورة الثالثة عشر لمجلس الشراكة في ماي 2017، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين واستكشاف إمكانيات تعزيز الشراكة المتميزة بين الطرفين للفترة ما بعد 2020".

ومن المنتظر أن يتم إطلاق مبادرات تعاون جديدة لدعم الشراكة لاسيما في مجال اللامركزية إثر تنظيم تونس للانتخابات البلدية في 6 ماي الجاري، والتنمية والشباب والتعاون السياحي والثقافي، وتوقيع اتفاقية للتكوين والتبادل الدبلوماسي بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأضاف البلاغ أن تونس " تتطلع إلى تحقيق نقلة نوعية في العلاقات مع الفضاء الأوروبي بما يعزز ما حققته في مجال الانتقال الديمقراطي ويساعدها على مجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية وتجسيم مختلف الاصلاحات الاقتصادية وأولويات المخطط التنموي 2016-2002".

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غدا.. انعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ببروكسال
14 ماي 2018 | 09:14

تحتضن العاصمة البلجيكية ببروكسال يوم غد الثلاثاء أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني ، وبحضور السيد جوهانس هان المفوّض الأوروبي المكّلف بالتوّسع والسياسة الأوروبية للجوار وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية.

ويمثل الاجتماع وفق ماذكره البلاغ "مناسبة لاستعراض التطور الذي شهدته العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ اجتماع الدورة الثالثة عشر لمجلس الشراكة في ماي 2017، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين واستكشاف إمكانيات تعزيز الشراكة المتميزة بين الطرفين للفترة ما بعد 2020".

ومن المنتظر أن يتم إطلاق مبادرات تعاون جديدة لدعم الشراكة لاسيما في مجال اللامركزية إثر تنظيم تونس للانتخابات البلدية في 6 ماي الجاري، والتنمية والشباب والتعاون السياحي والثقافي، وتوقيع اتفاقية للتكوين والتبادل الدبلوماسي بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأضاف البلاغ أن تونس " تتطلع إلى تحقيق نقلة نوعية في العلاقات مع الفضاء الأوروبي بما يعزز ما حققته في مجال الانتقال الديمقراطي ويساعدها على مجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية وتجسيم مختلف الاصلاحات الاقتصادية وأولويات المخطط التنموي 2016-2002".

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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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