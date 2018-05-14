جماهير الافريقي تحتفل امام منزل المرحوم عمر العبيدي

اسم المحب المرحوم عمر العبيدي كان حاضرا امس في كامل ارجاء ملعب اولمبي رادس وحتى بعد اللقاء تواصلت لمسة الوفاء من جانب جماهير الافريقي لهذا الشاب حيث تحول جمع كبير من الاحباء مباشرة بعد اللقاء الى منزل ذويه بجهة فوشانة للاحتفال وترديد اهازيج الفرحة , والد الفقيد وافراد عائلته تفاجؤوا بهذه الحركة وكان الموقف مؤثرا جدا.

عبدالوهاب