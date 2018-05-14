الإفريقي يهزم النجم (4 ـ 1 ) ويفوز بالكأس رقم 13... عيــــد فــــي بـــــــاب الجديـــــــد

نجح النادي الإفريقي في تحقيق انتصار ثالث هذا الموسم على حساب النجم الساحلي لكن هذه المرة كانت المواجهة في نهائي كأس تونس.. الأفارقة ضربوا شباك ليتوال برباعية كاملة أعطت الأحمر والأبيض استحقاقا وجدارة بلقب ثان في ثالث نهائي على التوالي.

نادي باب الجديد الذي كان يراهن على ضمان البقاء في مرحلة الذهاب رد الصاع صاعين لكل منافسيه فهزم النجم ذهابا وإيابا وأطاح بالجار الترجي الرياضي وضرب السي أس أس في الوقت القاتل ذهابا قبل أن يطيح به من جديد في كأس تونس قبل أن يأتي الدور على ليتوال من جديد ليكون أحد ضحايا "الريمونتادا" التاريخية.

الإفريقي أنهى الموسم في المركز الثاني وتوج بكأس تونس عن جدارة واستحقاق ليوجه رسالة إلى كل من ظنّوا أنه سينهار في بداية الموسم.

مخالفات وثنائيات

على امتداد ربع الساعة الأول لم يسجل نهائي كأس تونس فرصا كبيرة للتهديف رغم قيمة اللاعبين في الإفريقي والنجم فباستثناء تصويبة أحمد خليل الرائعة والتي تصدى لها الحارس أشرف كرير قبل أن يرد عليها الغيني ألكالي بانغورا بتصويبة خارج المرمى.

وفي غياب المحاولات لهز الشباك حضر الاندفاع البدني والصراعات الثنائية بين لاعبي الفريقين الأمر الذي يفسر المخالفات العديدة التي أعلنها الحكم يوسف السرايري طيلة الدقائق الأولى.

المنعرج

رغم غياب الفرص الواضحة إلا أن الأفضلية الميدانية كانت لفائدة النادي الإفريقي ولكن المعطى الأبرز كان المناوشات والتدخلات التي خلفت 4 بطاقات صفراء وإقصاء لظهير النجم وجدي كشريدة مثلت منعرجا حاسما في الفترة الأولى.

مضوي اختار عدم إجراء أي تغيير ليدفع بمتوسط الميدان الدفاعي أيمن الطرابلسي عوضا عنه ومع ذلك لم يتغير الكثير بما أن الأفارقة حافظوا على سيطرتهم.

نقص عددي وإشكال الجهة اليمنى لدفاع النجم جعل الإفريقي يركز عملياته على الخفيفي الذي كاد أن يصنع هدف السبق لكن توزيعته كانت عالية قليلا ولم يتمكن المشاخي من استغلالها كما يجب.

هدف ومشاورات

مع الدقيقة 36 وجه سيف تقا كرة في العمق نحو دفاع النجم أخطأ أشرف كرير في التقاطها لتعود أمام القائد وسام يحيى الذي نجح في هز الشباك.

هدف سليم كاد يلغيه المساعد رمزي الحرش قبل أن يتدخل الحكم الخامس وليد الجريدي ليؤكد شرعيته وسط احتجاج من لاعبي النجم.

نهاية واعدة

الدقائق الخمس الأخيرة كانت واعدة بما أن الإفريقي كان قادرا على العودة إلى حجرات الملابس بأسبقية هدفين في حين أتيحت للنجم فرصة التعديل.

الدقيقة 40 شهدت مخالفة للإفريقي نفذها الخفيفي بامتياز لكن خليفة لم يحسن التصويب الرأسي رغم موقعه المناسب.

والدقيقة الأولى من الوقت البديل انفرد بانغورا بالشرفي لكن حارس الإفريقي كان في الموعد لإنهاء هدف محقق.

الإفريقي رصين وواقعي

على امتداد اللقاء بدا واضحا أن لاعبي الإفريقي أكثر هدوء ورصانة من لاعبي النجم الذين كانوا في توتر مبالغ فيه.

هدوء الأفارقة مكنهم من اقتناص الهدف الثاني بعد عمل ثنائي بين الخفيفي والعابدي الذي وزع كرة في القائم الأول اقتنصها صابر خليفة من الحارس أشرف كرير ليرفع الحصيلة إلى هدفين مقابل صفر.

هدف احتج عليه الحارس كرير مستدلا بآثار حذاء خليفة على يديه لكن كان واضحا أن الالتحام قد جاء بعد التسديد.

إصابة وانحراف

مع تسجيل النادي الإفريقي للهدف الثاني انحرف مجرى اللقاء ليحل العنف بديلا لكرة القدم حيث رشق جمهور النجم الساحلي لاعبي الأحمر والأبيض بكافة أنواع المقذوفات إلى أن أصاب شمروخ جبين مدافع الإفريقي فخر الدين الجزيري.

عملية أجبرت الحكم يوسف السرايري على إيقاف اللقاء لنحو ست دقائق لإسعاف لاعب الأحمر والأبيض وأيضا لتمكين اللاعبين للتنفس في ظل استعمال أعوان للغاز المسيل للدموع ضد جمهور النجم الساحلي قبل أن يوجهه أيضا إلى جماهير النادي الإفريقي.

ركنية مخادعة

مع عودة اللعب أتيحت للنجم الساحلي فرصة لتذليل الفارق من ركنية مخادعة ما كان لها أن تلعب خصوصا أن حارس الإفريقي كان مصابا إثر التحام مع أمين الشرميطي.

الكرة نفذت بسرعة ودون إشارة من يوسف السرايري ليمهد بانغورا إلى المثناني لكن تصويبته تصدى لها القائم الأيسر.

الإفريقي يثلث النتيجة

ولئن أهدر النجم الفرصة التي أتيحت من الركنية المخادعة إلا أن الإفريقي كان جاهزا لتسجيل الهدف الثالث والاقتراب أكثر من التتويج باللقب.

عملية الهدف المسجل في الدقيقة 64 انطلقت من القيدوم وسام يحيى لتمر إلى الكرة منه إلى خليل ثم خليفة الذي مهد للشماخي الذي نجح في كسر مصيدة التسلل ليمهد كرة ورائية لغازي العيادي الذي نجح في التسجيل دون تعقيد.

ثورة ساحلية

بعد الهدف الثالث اضطر خير الدين مضوي للعب كل أوراقه وخاصة المصري عمرو مرعي الذي نجح لوحده في قلب وجه الخط الأمامي للنجم..

محاولات النجم كانت عديدة وخاصة من الكرات ولكن فشل رامي البدوي ثم عمار الجمل في مناسبتين في تذليل الفارق إلى أن أتيحت الفرصة من مخالفة نفذها لحمر بإتقان وحولها البدوي إلى هدف تذليل الفارق.

مرعي الذي منح الكثير لهجوم النجم كاد ينجح في قلب النتيجة من خلال تحركاته ومطاردته لكل كرة في دفاعات الإفريقي حيث أتيحت له كرة في الدقيقة 88 لكن رأسيته تصدى لها الشاب غيث اليفرني قبل أن يوقفه من جديد في كرة مباغتة.

وفي وقت كان يطارد فيه النجم العودة في اللقاء نجح صابر خليفة في قتل النهائي بعد قطع للكرة من الوذرفي ليصوب في التسعين معلنا عن رباعية تاريخية للإفريقي وعن نهاية اللقاء بتتويج جديد لنادي باب الجديد.

تشكيلتا الفريقين

النادي الإفريقي: سيف الشرفي (غيث اليفرني) – سيف تقا – فخر الدين الجزيري (نيكولاس أوبوكو) – علي العابدي- حمزة العقربي – أحمد خليل – غازي العيادي (مهدي الوذرفي) – وسام يحيى – ياسين الشماخي – بلال الخفيفي وصابر خليفة.

النجم الساحلي: أشرف كرير – وجدي كشريدة – غازي عبد الرزاق (عمرو مرعي) – رامي البدوي – عمار الجمل – أيمن الطرابلسي (علية البريقي) – عبد الله المثناني – حمزة لحمر – إيهاب المساكني – ألكالي بانغورا وأمين الشرميطي.

نجم النهائ

غيث اليفرني

سجل صابر خليفة هدفي الإفريقي الثاني والرابع وكان أحد المساهمين في عملية الهدف الثالث وكان يستحق أن يكون نجم اللقاء كما أن وسام يحيى كان يستحق بدوره التتويج نظرا للعمل الذي قام به فقد كان مايسترو بحق لكن نجم النجوم كان غيث اليفرني الذي دخل المباراة في توقيت صعب كان خلاله الإفريقي في وضعية ضعف مع هيجان لاعبي النجم لكنه كان واثقا من قدراته وتصدى لكرتين على الأقل بمستوى منح الثقة لزملائه وليعلن بدوره على أن مدرسة الإفريقي لا تزال قادرة على إنجاب الحراس.

الهـــــــــــــــــــوامش

مقاطعة «الفاندالز»

قررت مجموعة "الفاندالز" التي ينتمي إليها شهيد النادي الإفريقي "عمر العبيدي" مقاطعة نهائي كأس تونس بخلاف بقية المجموعات التي سجلت حضورها.

دخلة للنجم فقط

اختارت مجموعات النادي الإفريقي عدم تجهيز دخلة لمباراة نهائي كأس تونس وذلك في إطار حدادها على "عمر العبيدي".. أما مجموعات النجم الساحلي فاختارت أن تنجز "الدخلة" والتي كانت مستوحاة من الأفلام الكرتونية "الجميلة والوحش".

مدرجات خالية

لم يكن الحضور الجماهيري في نهائي كأس تونس كما جرت عليه العادة حيث كان واضحا أن عدة أماكن ظلت شاغرة أما الملفت للانتباه فهو غياب الجماهير عن المدراج الرئيسية السفلية والعلوية وذلك كان نتيجة القرار بإخلائها.

تكريم للميساوي

كرمت الهيئة التسييرية يوم أمس الحارس الأسطوري لفريق كرة اليد مكرم الميساوي الذي سيغادر نحو دينامو بوخارست الروماني وقد جاء التكريم من الحارس عاطف الدخيلي الذي اختار الحضور لمؤازرة زملائه.

إجراءات أمنية صارمة

فرضت وزارة الداخلية بتعليمات من الديوان الرئاسي إجراءات أمنية صارمة على الجماهير عبر التفتيش المدقق والذي امتد أيضا إلى اللاعبين لكن الشماريخ كانت في الموعد

حاجز أمني

اصطدم لاعبو الفريقين بحاجز أمني حال دون وصولهم إلى حجرات الملابس قبل أن يتم تفتيشهم بشكل دقيق يدويا وأيضا عبر آلات كشف معادن.

حمودية وشرف الدين مع قيادات الدولة

تابع رئيس للنادي الإفريقي مروان حمودية ورئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين النهائي من المنصة الرئاسية بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس النواب محمد الناصر ووزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني وكاتب الدولة للشباب والرياضة وعماد الجبري قبل أن يلتحق بهم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بين الشوطين.

مقاطعة «الفاندالز»

قررت مجموعة "الفاندالز" التي ينتمي إليها شهيد النادي الإفريقي "عمر العبيدي" مقاطعة نهائي كأس تونس بخلاف بقية المجموعات التي سجلت حضورها.

دخلة للنجم فقط

اختارت مجموعات النادي الإفريقي عدم تجهيز دخلة لمباراة نهائي كأس تونس وذلك في إطار حدادها على "عمر العبيدي".. أما مجموعات النجم الساحلي فاختارت أن تنجز "الدخلة" والتي كانت مستوحاة من الأفلام الكرتونية "الجميلة والوحش".

مدرجات خالية

لم يكن الحضور الجماهيري في نهائي كأس تونس كما جرت عليه العادة حيث كان واضحا أن عدة أماكن ظلت شاغرة أما الملفت للانتباه فهو غياب الجماهير عن المدراج الرئيسية السفلية والعلوية وذلك كان نتيجة القرار بإخلائها.

تكريم للميساوي

كرمت الهيئة التسييرية يوم أمس الحارس الأسطوري لفريق كرة اليد مكرم الميساوي الذي سيغادر نحو دينامو بوخارست الروماني وقد جاء التكريم من الحارس عاطف الدخيلي الذي اختار الحضور لمؤازرة زملائه.

إجراءات أمنية صارمة

فرضت وزارة الداخلية بتعليمات من الديوان الرئاسي إجراءات أمنية صارمة على الجماهير عبر التفتيش المدقق والذي امتد أيضا إلى اللاعبين لكن الشماريخ كانت في الموعد

حاجز أمني

اصطدم لاعبو الفريقين بحاجز أمني حال دون وصولهم إلى حجرات الملابس قبل أن يتم تفتيشهم بشكل دقيق يدويا وأيضا عبر آلات كشف معادن.

حمودية وشرف الدين مع قيادات الدولة

تابع رئيس للنادي الإفريقي مروان حمودية ورئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين النهائي من المنصة الرئاسية بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس النواب محمد الناصر ووزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني وكاتب الدولة للشباب والرياضة وعماد الجبري قبل أن يلتحق بهم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بين الشوطين.

مردود التحكيم

السرايـــــــري ينجـــــــــــح

رغــــم صعوبــــــة المهمــــة

لم تكن مهمة طاقم التحكيم يسيرة في مباراة يوم أمس حيث صعّب اللاعبون وخاصة من النجم الساحلي مهمته لكن يمكن التأكيد أن الطاقم قد نجح في إدارة اللقاء فالأهداف كانت شرعية والانذارات في محلها والإقصاء كان أيضا صائبا.

المساعد رمزي الحرش كاد يفسد العرس في النهائي لكن من حسن حظ يوسف السرايري أنه استنجد بوليد الجريدي لينقذه من لقطة إلغاء هدف وسام يحيى.

محمد عبدلي محمد عبدلي