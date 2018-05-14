للموسم الثاني على التوالي.. نجم رادس يتلألأ بـ «الدوبلي»

توّج النجم الرادسي عشية أول أمس السبت بلقب «الاميرة» بعد فوزه في نهائي كأس تونس لكرة السلة على النجم الساحلي بنتيجة 79 – 65 وبالتالي ضمّ الكأس الى البطولة التي فاز بها على حساب الاتحاد المنستيري ليظفر فريق المدرب عادل التلاتلي بالثنائي ويفرض سيطرته على كرة السلة للموسم الثاني على التوالي. وقد شهد النهائي تألّق كل اللاعبين مع امتياز لللاعب زياد الشنوفي الذي تمّ اختياره رجل المباراة. اما في نهائي السيدات فقد توّج نادي شرطة المرور باللقب بعد فوزه على النادي الصفاقسي بنتيجة 52 ـ 42.

التلاتلي يؤكد

أكد مدرب النجم الرادسي عادل التلاتلي عقب فوز فريقه بـ»الدوبلي» ان النجم الرادسي فرض سيطرته على كرة السلة محليا وافريقيا مبينا ان بلوغ نهائي بطولة افريقيا واحراز الثنائي المحلي للموسم الثاني على التوالي يبرهن على قوّة وعراقة فريق الضاحية الجنوبية.

أفضل اللاعبين

بعد التتويج بالكأس وقع الاختيار على الخماسي المثالي في النهائي بمشاركة لاعبنا الدولي المحترف في دالاس مافريكس الامريكي صالح الماجري، وكانت السيطرة للاعبي النجم الرادسي الذين تفوقوا على خصومهم على جميع المستويات. وفي ما يلي التتويجات الفردية للاعبي النجم الرادسي: أفضل لاعب مركز 1 (عمر عبادة)، أفضل لاعب مركز 2 (مراد المبروك)، أفضل لاعب مركز 3 (زياد الشنوفي)، أفضل لاعب مركز 4 (محمد حديدان)، أفضل لاعب مركز 5 (مختار غيازة).



