للموسم الثاني على التوالي.. نجم رادس يتلألأ بـ «الدوبلي»

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توّج النجم الرادسي عشية أول أمس السبت بلقب «الاميرة» بعد فوزه في نهائي كأس تونس لكرة السلة على النجم الساحلي بنتيجة 79 – 65 وبالتالي ضمّ الكأس الى البطولة التي فاز بها على حساب الاتحاد المنستيري ليظفر فريق المدرب عادل التلاتلي بالثنائي ويفرض سيطرته على كرة السلة للموسم الثاني على التوالي. وقد شهد النهائي تألّق كل اللاعبين مع امتياز لللاعب زياد الشنوفي الذي تمّ اختياره رجل المباراة. اما في نهائي السيدات فقد توّج نادي شرطة المرور باللقب بعد فوزه على النادي الصفاقسي بنتيجة 52 ـ 42.
التلاتلي يؤكد
أكد مدرب النجم الرادسي عادل التلاتلي عقب فوز فريقه بـ»الدوبلي» ان النجم الرادسي فرض سيطرته على كرة السلة محليا وافريقيا مبينا ان بلوغ نهائي بطولة افريقيا واحراز الثنائي المحلي للموسم الثاني على التوالي يبرهن على قوّة وعراقة فريق الضاحية الجنوبية.
أفضل اللاعبين
بعد التتويج بالكأس وقع الاختيار على الخماسي المثالي في النهائي بمشاركة لاعبنا الدولي المحترف في دالاس مافريكس الامريكي صالح الماجري، وكانت السيطرة للاعبي النجم الرادسي الذين تفوقوا على خصومهم على جميع المستويات. وفي ما يلي التتويجات الفردية للاعبي النجم الرادسي: أفضل لاعب مركز 1 (عمر عبادة)، أفضل لاعب مركز 2 (مراد المبروك)، أفضل لاعب مركز 3 (زياد الشنوفي)، أفضل لاعب مركز 4 (محمد حديدان)، أفضل لاعب مركز 5 (مختار غيازة).
توّج النجم الرادسي عشية أول أمس السبت بلقب «الاميرة» بعد فوزه في نهائي كأس تونس لكرة السلة على النجم الساحلي بنتيجة 79 – 65 وبالتالي ضمّ الكأس الى البطولة التي فاز بها على حساب الاتحاد المنستيري ليظفر فريق المدرب عادل التلاتلي بالثنائي ويفرض سيطرته على كرة السلة للموسم الثاني على التوالي. وقد شهد النهائي تألّق كل اللاعبين مع امتياز لللاعب زياد الشنوفي الذي تمّ اختياره رجل المباراة. اما في نهائي السيدات فقد توّج نادي شرطة المرور باللقب بعد فوزه على النادي الصفاقسي بنتيجة 52 ـ 42.
التلاتلي يؤكد
أكد مدرب النجم الرادسي عادل التلاتلي عقب فوز فريقه بـ»الدوبلي» ان النجم الرادسي فرض سيطرته على كرة السلة محليا وافريقيا مبينا ان بلوغ نهائي بطولة افريقيا واحراز الثنائي المحلي للموسم الثاني على التوالي يبرهن على قوّة وعراقة فريق الضاحية الجنوبية.
أفضل اللاعبين
بعد التتويج بالكأس وقع الاختيار على الخماسي المثالي في النهائي بمشاركة لاعبنا الدولي المحترف في دالاس مافريكس الامريكي صالح الماجري، وكانت السيطرة للاعبي النجم الرادسي الذين تفوقوا على خصومهم على جميع المستويات. وفي ما يلي التتويجات الفردية للاعبي النجم الرادسي: أفضل لاعب مركز 1 (عمر عبادة)، أفضل لاعب مركز 2 (مراد المبروك)، أفضل لاعب مركز 3 (زياد الشنوفي)، أفضل لاعب مركز 4 (محمد حديدان)، أفضل لاعب مركز 5 (مختار غيازة).
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018