كأس تونس للكبريات ... سيدات طبلبة وصفاقس في النهائي

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نجحت فتيات الجمعية النسائية بصفاقس في بلوغ الدور النهائي لكأس تونس كبريات بعد ان أزاحن منافسا قويا في قاعته وهو الجمعية النسائية بالمهدية وتلاقي «الصفاقسيات» فريق الجمعية النسائية بطبلبة الذي اقتطع بطاقة العبور للنهائي الثاني في تاريخه بعد نهائي 2015 وكانت زميلات سندس حشانة قد كسبن بطاقة الترشح بسهولة على حساب فتيات اولمبيك قفصة.
وسيكون نهائي الكبريات واعدا ومشوقا على غرار نهائي الاكابر حيث تسعى فتيات صفاقس للظفر بثلاثية تاريخية وفي المقابل تطارد فتيات طبلبة الكأس الثانية في تاريخهن.
النتائج
الجمعية النسائية بالمهدية – الجمعية النسائية بصفاقس (21 - 27)
الجمعية النسائية بطبلبة – اولمبيك قفصة (40 – 32)
نجحت فتيات الجمعية النسائية بصفاقس في بلوغ الدور النهائي لكأس تونس كبريات بعد ان أزاحن منافسا قويا في قاعته وهو الجمعية النسائية بالمهدية وتلاقي «الصفاقسيات» فريق الجمعية النسائية بطبلبة الذي اقتطع بطاقة العبور للنهائي الثاني في تاريخه بعد نهائي 2015 وكانت زميلات سندس حشانة قد كسبن بطاقة الترشح بسهولة على حساب فتيات اولمبيك قفصة.
وسيكون نهائي الكبريات واعدا ومشوقا على غرار نهائي الاكابر حيث تسعى فتيات صفاقس للظفر بثلاثية تاريخية وفي المقابل تطارد فتيات طبلبة الكأس الثانية في تاريخهن.
النتائج
الجمعية النسائية بالمهدية – الجمعية النسائية بصفاقس (21 - 27)
الجمعية النسائية بطبلبة – اولمبيك قفصة (40 – 32)
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018