كأس تونس للكبريات ... سيدات طبلبة وصفاقس في النهائي

نجحت فتيات الجمعية النسائية بصفاقس في بلوغ الدور النهائي لكأس تونس كبريات بعد ان أزاحن منافسا قويا في قاعته وهو الجمعية النسائية بالمهدية وتلاقي «الصفاقسيات» فريق الجمعية النسائية بطبلبة الذي اقتطع بطاقة العبور للنهائي الثاني في تاريخه بعد نهائي 2015 وكانت زميلات سندس حشانة قد كسبن بطاقة الترشح بسهولة على حساب فتيات اولمبيك قفصة.

وسيكون نهائي الكبريات واعدا ومشوقا على غرار نهائي الاكابر حيث تسعى فتيات صفاقس للظفر بثلاثية تاريخية وفي المقابل تطارد فتيات طبلبة الكأس الثانية في تاريخهن.

النتائج

الجمعية النسائية بالمهدية – الجمعية النسائية بصفاقس (21 - 27)

الجمعية النسائية بطبلبة – اولمبيك قفصة (40 – 32)





منير