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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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كأس تونس للكبريات ... سيدات طبلبة وصفاقس في النهائي
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كرة اليد
كأس تونس للكبريات ... سيدات طبلبة وصفاقس في النهائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

نجحت فتيات الجمعية النسائية بصفاقس في بلوغ الدور النهائي لكأس تونس كبريات بعد ان أزاحن منافسا قويا في قاعته وهو الجمعية النسائية بالمهدية وتلاقي «الصفاقسيات» فريق الجمعية النسائية بطبلبة الذي اقتطع بطاقة العبور للنهائي الثاني في تاريخه بعد نهائي 2015 وكانت زميلات سندس حشانة قد كسبن بطاقة الترشح بسهولة على حساب فتيات اولمبيك قفصة.
وسيكون نهائي الكبريات واعدا ومشوقا على غرار نهائي الاكابر حيث تسعى فتيات صفاقس للظفر بثلاثية تاريخية وفي المقابل تطارد فتيات طبلبة الكأس الثانية في تاريخهن.
النتائج
الجمعية النسائية بالمهدية – الجمعية النسائية بصفاقس (21 - 27)
الجمعية النسائية بطبلبة – اولمبيك قفصة (40 – 32)

منير
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كرة اليد
كأس تونس للكبريات ... سيدات طبلبة وصفاقس في النهائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

نجحت فتيات الجمعية النسائية بصفاقس في بلوغ الدور النهائي لكأس تونس كبريات بعد ان أزاحن منافسا قويا في قاعته وهو الجمعية النسائية بالمهدية وتلاقي «الصفاقسيات» فريق الجمعية النسائية بطبلبة الذي اقتطع بطاقة العبور للنهائي الثاني في تاريخه بعد نهائي 2015 وكانت زميلات سندس حشانة قد كسبن بطاقة الترشح بسهولة على حساب فتيات اولمبيك قفصة.
وسيكون نهائي الكبريات واعدا ومشوقا على غرار نهائي الاكابر حيث تسعى فتيات صفاقس للظفر بثلاثية تاريخية وفي المقابل تطارد فتيات طبلبة الكأس الثانية في تاريخهن.
النتائج
الجمعية النسائية بالمهدية – الجمعية النسائية بصفاقس (21 - 27)
الجمعية النسائية بطبلبة – اولمبيك قفصة (40 – 32)

منير
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كأس تونس للكبريات ... سيدات طبلبة وصفاقس في النهائي
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
انهى المدرب زهير بن مسعود موسمه الاول مع النجمة...
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12 ماي 2018 السّاعة 21:00
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