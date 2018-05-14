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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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بطولة كرة اليد .. الترجي يطيح بالنجم... وبني خيار ومنزل تميم باقتدار
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كرة اليد
بطولة كرة اليد .. الترجي يطيح بالنجم... وبني خيار ومنزل تميم باقتدار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

خرج الترجي الرياضي وبعث بني خيار ابرز مستفيدين من الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد حيث تمكن ابناء نجيب بن ثاير من الاطاحة بكل اقتدار وجدارة بالمتصدر النجم الساحلي في كلاسيكو عرف مستوى فنيا كبيرا واظهر فيه اصحاب القاعة قوة شخصية كبيرة مكنتهم من البقاء في سباق البطولة . كلاسيكو الترجي والنجم الذي حرم من مشاهدته جمهور الفريقين وعشاق كرة اليد بصفة عامة، عرف مستوى رفيعا من الفريقين وسيطر كل فريق على شوط والاستحقاق في نهاية المباراة كان للترجي الذي اظهر انه فريق لا يهزم بسهولة في الزواوي واكد انه سيراهن على البطولة الى آخر جولة.
«العبدلي شو»
الانتصار على النجم لم يكن سهلا خاصة وان زملاء ماجد حمزة عرفوا كيف يتحكمون في مجريات الشوط الاول وانهوه بفارق 3 اهداف كاملة مع تميز عصام رزيق وماجد حمزة .الترجي عاد من بعيد وكانت تغييرات نجيب بن ثاير حاسمة حيث اقحم ادريس الدريسي وبلال العبدلي وحمدي عيسى وهذا الثلاثي قدم الاضافة للفريق وجعله يقلص الفارق ويعدل ثم يأخذ زمام المباراة التي تحولت الى استعراض لقوة ومهارة الترجي ونذكر بالخصوص بلال العبدلي صاحب الاهداف الحاسمة والجريئة وصاحب حركة دفاعية بهلوانية ذكرتنا باحدى اللقطات التي الرائعة التي شاهدناها في بطولة اورويا الفارطة.
تألق الدريسي ايضا بتصدياته الحاسمة وكان حمدي عيسى صمام الخط الخلفي وبالطبع قدم البوغانمي مردودا استثنائيا وسجل عديد الاهداف ولا يمكن ان ننسى المنسق عبد الحق بن صالح الذي استعاد كامل مؤهلاته وحقق نسبة نجاح استثنائية مسجلا عديد الاهداف الحاسمة في اوقات صعبة للترجي.  وتجدر الشارة الى ان مباراة الترجي والنجم على اهميتها لم يحضرها اي عضو جامعي ولم نشاهد اعضاء الرابطة باستثناء عضو وحيد ولا اعضاء من لجنة التحكيم فهل يفسر ذلك ان هؤلاء اصابهم الخوف بعد تهديد الترجي لهم ومنعهم من دخول قاعته ؟
تحكيم رائع لكريشان ومخلوف
مباراة الكلاسيكو بين الترجي والنجم ما كانت لتصل الى بر الامان لولا نجاح الثنائي سمير كريشان وسمير مخلوف في ادارتها بحنكة وبصرامة وهدوء عهدناها منهما وصراحة لم يخيبا الظن وسيطرا على الفريقين ولم نشاهد احتجاجات كبرى من هذا الطرف او ذاك وكان تركيز كل فريق كليا على المباراة . والأكيد ان هذا الطاقم التحكيمي يعتبر من الحلول القليلة جدا التي يمكن ان تنجح في ادارة مقابلات قمة بهذا الرهان وقد يكون الحل لإدارة كلاسيكو الدور النهائي للكأس بين الفريقين.
في بقية مقابلات الجولة فشل النادي الافريقي للمرة الثالثة على التوالي في هزم مكارم المهدية وانتهى اللقاء باقتسام النقاط كما حسم نسر طبلبة منطقيا الصراع على لقب كأس الرابطة بعد الاطاحة بملاحقه المباشر نادي ساقية الزيت. وفي مجموعة تفادي النزول كسب بعث بني خيار دربي الوطن القبلي مع جمعية الحمامات الذي تعقدت وضعيته شأنه شأن نادي هيبون الذي خسر في قاعته أمام اتحاد منزل تميم الذي أكد استفاقته وعزمه على ضمان البقاء في الوطني»أ».
وقد اسفرت الجولة عن النتائج التالية:
   نتائج مجموعة التتويج
الترجي الرياضي - النجم الساحلي 32ـ29
   النادي الافريقي - مكارم المهدية 20ـ20
الترتيب
1ـ النجم الساحلي 10
2ـ الترجي الرياضي 9
3ـ مكارم المهدية 7
4ـ النادي الافريقي 4
   كأس الرابطة
  نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 30ـ34
 نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين 40ـ29
   الترتيب
1ـ نسر طبلبة 12
2ـ نادي ساقية الزيت 8
3ـ سبورتينغ المكنين 5
4ـ نادي كرة اليد بجمال 5
مجموعة تفادي النزول
جمعية الحمامات - بعث بني خيار 29ـ32
نادي هيبون - اتحاد منزل تميم 20ـ25
 1ـ بعث بني خيار 9
2ـ جمعية الحمامات 8
3ـ اتحاد منزل تميم 7
4ـ نادي هيبون 6

منير الزوابي
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كرة اليد
بطولة كرة اليد .. الترجي يطيح بالنجم... وبني خيار ومنزل تميم باقتدار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

خرج الترجي الرياضي وبعث بني خيار ابرز مستفيدين من الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد حيث تمكن ابناء نجيب بن ثاير من الاطاحة بكل اقتدار وجدارة بالمتصدر النجم الساحلي في كلاسيكو عرف مستوى فنيا كبيرا واظهر فيه اصحاب القاعة قوة شخصية كبيرة مكنتهم من البقاء في سباق البطولة . كلاسيكو الترجي والنجم الذي حرم من مشاهدته جمهور الفريقين وعشاق كرة اليد بصفة عامة، عرف مستوى رفيعا من الفريقين وسيطر كل فريق على شوط والاستحقاق في نهاية المباراة كان للترجي الذي اظهر انه فريق لا يهزم بسهولة في الزواوي واكد انه سيراهن على البطولة الى آخر جولة.
«العبدلي شو»
الانتصار على النجم لم يكن سهلا خاصة وان زملاء ماجد حمزة عرفوا كيف يتحكمون في مجريات الشوط الاول وانهوه بفارق 3 اهداف كاملة مع تميز عصام رزيق وماجد حمزة .الترجي عاد من بعيد وكانت تغييرات نجيب بن ثاير حاسمة حيث اقحم ادريس الدريسي وبلال العبدلي وحمدي عيسى وهذا الثلاثي قدم الاضافة للفريق وجعله يقلص الفارق ويعدل ثم يأخذ زمام المباراة التي تحولت الى استعراض لقوة ومهارة الترجي ونذكر بالخصوص بلال العبدلي صاحب الاهداف الحاسمة والجريئة وصاحب حركة دفاعية بهلوانية ذكرتنا باحدى اللقطات التي الرائعة التي شاهدناها في بطولة اورويا الفارطة.
تألق الدريسي ايضا بتصدياته الحاسمة وكان حمدي عيسى صمام الخط الخلفي وبالطبع قدم البوغانمي مردودا استثنائيا وسجل عديد الاهداف ولا يمكن ان ننسى المنسق عبد الحق بن صالح الذي استعاد كامل مؤهلاته وحقق نسبة نجاح استثنائية مسجلا عديد الاهداف الحاسمة في اوقات صعبة للترجي.  وتجدر الشارة الى ان مباراة الترجي والنجم على اهميتها لم يحضرها اي عضو جامعي ولم نشاهد اعضاء الرابطة باستثناء عضو وحيد ولا اعضاء من لجنة التحكيم فهل يفسر ذلك ان هؤلاء اصابهم الخوف بعد تهديد الترجي لهم ومنعهم من دخول قاعته ؟
تحكيم رائع لكريشان ومخلوف
مباراة الكلاسيكو بين الترجي والنجم ما كانت لتصل الى بر الامان لولا نجاح الثنائي سمير كريشان وسمير مخلوف في ادارتها بحنكة وبصرامة وهدوء عهدناها منهما وصراحة لم يخيبا الظن وسيطرا على الفريقين ولم نشاهد احتجاجات كبرى من هذا الطرف او ذاك وكان تركيز كل فريق كليا على المباراة . والأكيد ان هذا الطاقم التحكيمي يعتبر من الحلول القليلة جدا التي يمكن ان تنجح في ادارة مقابلات قمة بهذا الرهان وقد يكون الحل لإدارة كلاسيكو الدور النهائي للكأس بين الفريقين.
في بقية مقابلات الجولة فشل النادي الافريقي للمرة الثالثة على التوالي في هزم مكارم المهدية وانتهى اللقاء باقتسام النقاط كما حسم نسر طبلبة منطقيا الصراع على لقب كأس الرابطة بعد الاطاحة بملاحقه المباشر نادي ساقية الزيت. وفي مجموعة تفادي النزول كسب بعث بني خيار دربي الوطن القبلي مع جمعية الحمامات الذي تعقدت وضعيته شأنه شأن نادي هيبون الذي خسر في قاعته أمام اتحاد منزل تميم الذي أكد استفاقته وعزمه على ضمان البقاء في الوطني»أ».
وقد اسفرت الجولة عن النتائج التالية:
   نتائج مجموعة التتويج
الترجي الرياضي - النجم الساحلي 32ـ29
   النادي الافريقي - مكارم المهدية 20ـ20
الترتيب
1ـ النجم الساحلي 10
2ـ الترجي الرياضي 9
3ـ مكارم المهدية 7
4ـ النادي الافريقي 4
   كأس الرابطة
  نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 30ـ34
 نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين 40ـ29
   الترتيب
1ـ نسر طبلبة 12
2ـ نادي ساقية الزيت 8
3ـ سبورتينغ المكنين 5
4ـ نادي كرة اليد بجمال 5
مجموعة تفادي النزول
جمعية الحمامات - بعث بني خيار 29ـ32
نادي هيبون - اتحاد منزل تميم 20ـ25
 1ـ بعث بني خيار 9
2ـ جمعية الحمامات 8
3ـ اتحاد منزل تميم 7
4ـ نادي هيبون 6

منير الزوابي
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