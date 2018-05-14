الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم

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قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من المتوقع أن يتم تسليم الطائرة الصينية البرمائية الضخمة "AG600"، إلى العملاء بحلول عام 2022.
ونقلت الوكالة عن كبير المصممين، هوانغ لينغكاي قوله "بعد أول رحلة ناجحة في ديسمبر الماضي، نخطط لرحلة ثانية من قاعدة في تشوهاي في مدينة جينغمن في جويلية المقبل".
وأوضح هوانغ، وهو كبير مهندسي معهد أبحاث الطيران في الصين "بعد هذه الرحلة، ستخوض الطائرة، في وقت لاحق من هذا العام، أول إقلاع لها من الماء. وسيتم ذلك من خزان مائي كبير في جينغمن".
وقالت "شينخوا" إن AG600 ستكون أكبر طائرة برمائية في العالم، وسيتم استخدامها لمهمات الإنقاذ البحري وحرائق الغابات والرصد البحري، مشيرة إلى أنها قادرة على الإقلاع والهبوط من وفي أمواج يبلغ ارتفاعها مترين.
وأضاف هوانغ "نسعى جاهدين للحصول على شهادة صلاحية الطيران من سلطات الطيران المدني بحلول عام 2021، وتسليمها للعملاء عام 2022".
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من المتوقع أن يتم تسليم الطائرة الصينية البرمائية الضخمة "AG600"، إلى العملاء بحلول عام 2022.
ونقلت الوكالة عن كبير المصممين، هوانغ لينغكاي قوله "بعد أول رحلة ناجحة في ديسمبر الماضي، نخطط لرحلة ثانية من قاعدة في تشوهاي في مدينة جينغمن في جويلية المقبل".
وأوضح هوانغ، وهو كبير مهندسي معهد أبحاث الطيران في الصين "بعد هذه الرحلة، ستخوض الطائرة، في وقت لاحق من هذا العام، أول إقلاع لها من الماء. وسيتم ذلك من خزان مائي كبير في جينغمن".
وقالت "شينخوا" إن AG600 ستكون أكبر طائرة برمائية في العالم، وسيتم استخدامها لمهمات الإنقاذ البحري وحرائق الغابات والرصد البحري، مشيرة إلى أنها قادرة على الإقلاع والهبوط من وفي أمواج يبلغ ارتفاعها مترين.
وأضاف هوانغ "نسعى جاهدين للحصول على شهادة صلاحية الطيران من سلطات الطيران المدني بحلول عام 2021، وتسليمها للعملاء عام 2022".
-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018
-
08:40ليبيا تعيد جثث 20 قبطيا مصريا ذبحهم "داعش" الإرهابي
14 ماي 2018
-
23:59جوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي
13 ماي 2018
-
23:41تعليق التحركات الاحتجاجية في الستاغ
13 ماي 2018
-
23:20قتلى ومفقودون بانهيار جسر في باكستان
13 ماي 2018
-
23:11مقتل نحو 40 شخصا في عواصف اجتاحت شمالي الهند
13 ماي 2018
-
23:06الزواغي: الموسم الحالي للنجم فاشل على جميع المستويات
13 ماي 2018
-
22:40وفد وزاري يؤدي زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية
13 ماي 2018
-
22:06لاعبو الافريقي يزورون منزل الفقيد عمر العبيدي ويهدون عائلته لقب الكأس
13 ماي 2018
-
22:00دورة روما - مالك الجزيري الى الجدول النهائي
13 ماي 2018
-
21:45سفارة السعودية تفوز ببطولة الاخوة العربية الدبلوماسية
13 ماي 2018
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018