الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من المتوقع أن يتم تسليم الطائرة الصينية البرمائية الضخمة "AG600"، إلى العملاء بحلول عام 2022.

ونقلت الوكالة عن كبير المصممين، هوانغ لينغكاي قوله "بعد أول رحلة ناجحة في ديسمبر الماضي، نخطط لرحلة ثانية من قاعدة في تشوهاي في مدينة جينغمن في جويلية المقبل".

وأوضح هوانغ، وهو كبير مهندسي معهد أبحاث الطيران في الصين "بعد هذه الرحلة، ستخوض الطائرة، في وقت لاحق من هذا العام، أول إقلاع لها من الماء. وسيتم ذلك من خزان مائي كبير في جينغمن".

وقالت "شينخوا" إن AG600 ستكون أكبر طائرة برمائية في العالم، وسيتم استخدامها لمهمات الإنقاذ البحري وحرائق الغابات والرصد البحري، مشيرة إلى أنها قادرة على الإقلاع والهبوط من وفي أمواج يبلغ ارتفاعها مترين.

وأضاف هوانغ "نسعى جاهدين للحصول على شهادة صلاحية الطيران من سلطات الطيران المدني بحلول عام 2021، وتسليمها للعملاء عام 2022".