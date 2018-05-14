الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 14 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018
الأولى
جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018 | 08:51

سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس عماري: تشهد الان معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد مواجهات بين عدد من الاهالي وقوات الأمن بعد تنفيذ قرار ربط بئر السوايبية باستعمال القوة العامة الامر دفع بالأهالي الى الاحتجاج على هذا القرار لتتحول إلى مواجهات بين المحتجين والوحدات الامنية استعملت فيها الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

تقرؤون أيضا
أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018 السّاعة 09:45
تكون السماء اليوم الاثنين مغشاة بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة...
المزيد >>
إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018 السّاعة 09:32
أعلنت السلطات في إندونيسيا، أن عائلة كاملة تتكون من 5 أفراد، بينهم طفل، هي من نفذت الهجوم الانتحاري الذي...
المزيد >>
غدا.. انعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ببروكسال
14 ماي 2018 السّاعة 09:14
تحتضن العاصمة البلجيكية ببروكسال يوم غد الثلاثاء أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد...
المزيد >>
الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018 السّاعة 08:54
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من المتوقع أن يتم تسليم الطائرة الصينية البرمائية الضخمة "AG600"،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018 | 08:51

سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس عماري: تشهد الان معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد مواجهات بين عدد من الاهالي وقوات الأمن بعد تنفيذ قرار ربط بئر السوايبية باستعمال القوة العامة الامر دفع بالأهالي الى الاحتجاج على هذا القرار لتتحول إلى مواجهات بين المحتجين والوحدات الامنية استعملت فيها الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

تقرؤون أيضا
أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018 السّاعة 09:45
تكون السماء اليوم الاثنين مغشاة بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة...
المزيد >>
إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018 السّاعة 09:32
أعلنت السلطات في إندونيسيا، أن عائلة كاملة تتكون من 5 أفراد، بينهم طفل، هي من نفذت الهجوم الانتحاري الذي...
المزيد >>
غدا.. انعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ببروكسال
14 ماي 2018 السّاعة 09:14
تحتضن العاصمة البلجيكية ببروكسال يوم غد الثلاثاء أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد...
المزيد >>
الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018 السّاعة 08:54
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من المتوقع أن يتم تسليم الطائرة الصينية البرمائية الضخمة "AG600"،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018
﻿