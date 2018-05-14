جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية

سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس عماري: تشهد الان معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد مواجهات بين عدد من الاهالي وقوات الأمن بعد تنفيذ قرار ربط بئر السوايبية باستعمال القوة العامة الامر دفع بالأهالي الى الاحتجاج على هذا القرار لتتحول إلى مواجهات بين المحتجين والوحدات الامنية استعملت فيها الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.