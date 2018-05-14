أخبار النادي الصفاقسي.. هل سقطت صفقة لومار في الماء ؟

كما هو معلوم عاد يوم الجمعة الماضي المدرب الفرنسي روجي لومار الى فرنسا بعد ان انهى محادثاته مع الهيئة المديرة لكن دون امضاء العقد وقد طلب مهلة لدراسة بعض الجزئيات وحدد موعد الاجابة النهائية وهو اليوم الاثنين.

ويذكر ان لومار اصر على ان يكون مساعده الاول رضا الجدي لكن هذا الاختيار عارضه بعض المسؤولين والاحباء الشيء الذي قد يعطل عملية امضاء العقد او يلغيها تماما.

ثنائية ثانية للواتي

بعد ثنائية الاسبوع قبل الماضي تمكن اللاعب السابق للنادي الصفاقسي ولاعب فيجل الدانماركي عماد اللواتي يوم السبت الماضي من تسجيل الثنائية الثانية وخرج فريقه منتصرا بثلاثية نظيفة في نطاق الجولة 31 وبهذا الانتصار يكون فريقه قد وضع قدما في القسم الممتاز الدانماركي اما على مستوى رصيده فقد سجل اللواتي لحد الان 9 اهداف.

أسباب غياب بن رمضان

كثر الحديث في المدة الاخيرة عن غياب رئيس فرع كرة القدم سلمان بن رمضان قبل مباراة الافريقي ويوم المباراة مقابل حضور دائم لمحمد جليل والناصر نجاح وطه معلى وقد تحدث بعضهم عن سوء تفاهم مع خماخم دفع بن رمضان الى الانسحاب لكن تبين ان بن رمضان تغيب لاسباب شخصية ومهنية لا علاقة لها بما يروج وانه لم يتخل عن خدمة النادي الصفاقسي وعلاقته طيبة جدا مع رئيس النادي المنصف خماخم.





نورالدين البكوش