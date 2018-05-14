الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 14 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018
الأولى
اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018 | 08:43

تقوم الولايات المتحدة رسميا، اليوم الاثنين، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بقرار من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وسط أجواء احتفالية في الكيان الصهيوني، تقابلها حالة من الغضب والتوتر في الجانب الفلسطيني.

ومن المنتظر أن يشارك نحو 800 شخص في حفل افتتاح السفارة، فيما أعلنت عدة دول عن مقاطعتها له.

وجرت مساء أمس الأحد مراسم حفل نقل السفارة الأمريكية الى القدس، تنفيذًا لقرار ترامب 'الاعتراف  بالقدس عاصمة لإسرائيل' ونقل سفارة بلاده إليها.

وكانت قد وصلت إلى البلاد ، أمس، إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، للمشاركة في حفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

تقرؤون أيضا
أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018 السّاعة 09:45
تكون السماء اليوم الاثنين مغشاة بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة...
المزيد >>
إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018 السّاعة 09:32
أعلنت السلطات في إندونيسيا، أن عائلة كاملة تتكون من 5 أفراد، بينهم طفل، هي من نفذت الهجوم الانتحاري الذي...
المزيد >>
غدا.. انعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ببروكسال
14 ماي 2018 السّاعة 09:14
تحتضن العاصمة البلجيكية ببروكسال يوم غد الثلاثاء أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد...
المزيد >>
الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018 السّاعة 08:54
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من المتوقع أن يتم تسليم الطائرة الصينية البرمائية الضخمة "AG600"،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018 | 08:43

تقوم الولايات المتحدة رسميا، اليوم الاثنين، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بقرار من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وسط أجواء احتفالية في الكيان الصهيوني، تقابلها حالة من الغضب والتوتر في الجانب الفلسطيني.

ومن المنتظر أن يشارك نحو 800 شخص في حفل افتتاح السفارة، فيما أعلنت عدة دول عن مقاطعتها له.

وجرت مساء أمس الأحد مراسم حفل نقل السفارة الأمريكية الى القدس، تنفيذًا لقرار ترامب 'الاعتراف  بالقدس عاصمة لإسرائيل' ونقل سفارة بلاده إليها.

وكانت قد وصلت إلى البلاد ، أمس، إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، للمشاركة في حفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

تقرؤون أيضا
أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018 السّاعة 09:45
تكون السماء اليوم الاثنين مغشاة بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة...
المزيد >>
إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018 السّاعة 09:32
أعلنت السلطات في إندونيسيا، أن عائلة كاملة تتكون من 5 أفراد، بينهم طفل، هي من نفذت الهجوم الانتحاري الذي...
المزيد >>
غدا.. انعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ببروكسال
14 ماي 2018 السّاعة 09:14
تحتضن العاصمة البلجيكية ببروكسال يوم غد الثلاثاء أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد...
المزيد >>
الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018 السّاعة 08:54
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من المتوقع أن يتم تسليم الطائرة الصينية البرمائية الضخمة "AG600"،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018
﻿