اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس

تقوم الولايات المتحدة رسميا، اليوم الاثنين، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بقرار من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وسط أجواء احتفالية في الكيان الصهيوني، تقابلها حالة من الغضب والتوتر في الجانب الفلسطيني.

ومن المنتظر أن يشارك نحو 800 شخص في حفل افتتاح السفارة، فيما أعلنت عدة دول عن مقاطعتها له.

وجرت مساء أمس الأحد مراسم حفل نقل السفارة الأمريكية الى القدس، تنفيذًا لقرار ترامب 'الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل' ونقل سفارة بلاده إليها.

وكانت قد وصلت إلى البلاد ، أمس، إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، للمشاركة في حفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.