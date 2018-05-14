أخبار اتحاد تطاوين.. جلسة عامة انتخابية قبل نهاية رمضان

بعد نهاية موسمه بنجاح وعودته لمصاف النخبة يبدو أن الاتحاد الرياضي بتطاوين عازم على التحضير المبكر للموسم الجديد فقد أفادنا الكاتب العام للفريق محسن عيدودي بأن هيئة محمد الغول ستجلس مساء اليوم الاثنين لتقييم الموسم المنقضي والاعداد رسم ملامح التحضيرات للفترة المقبلة.

جلسة رمضانية

وفي انتظار ما سيفرزه هذا الاجتماع علمت الشروق انه سيتم تحديد موعد الجلسة الانتخابية للفريق والتي ستكون قبل نهاية شهر رمضان المعظم فسحا للمجال أمام الهيئة المديرة لاعداد العدة للموسم المقبل في متسع من الوقت.

ويبدو ان هناك نية لهيئة محمد الغول للترشح لمدة نيابية قادمة واذا تم ذلك فسيتم الحفاظ على الاطار الفني للفريق بقيادة شكري البحاوي.





رؤوف