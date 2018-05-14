أخبار اتحاد تطاوين.. جلسة عامة انتخابية قبل نهاية رمضان

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بعد نهاية موسمه بنجاح وعودته لمصاف النخبة يبدو أن الاتحاد الرياضي بتطاوين عازم على التحضير المبكر للموسم الجديد فقد أفادنا الكاتب العام للفريق محسن عيدودي بأن هيئة محمد الغول ستجلس مساء اليوم الاثنين لتقييم الموسم المنقضي والاعداد رسم ملامح التحضيرات للفترة المقبلة.
جلسة رمضانية
وفي انتظار ما سيفرزه هذا الاجتماع علمت الشروق انه سيتم تحديد موعد الجلسة الانتخابية للفريق والتي ستكون قبل نهاية شهر رمضان المعظم فسحا للمجال أمام الهيئة المديرة لاعداد العدة للموسم المقبل في متسع من الوقت.
ويبدو ان هناك نية لهيئة محمد الغول للترشح لمدة نيابية قادمة واذا تم ذلك فسيتم الحفاظ على الاطار الفني للفريق بقيادة شكري البحاوي.
بعد نهاية موسمه بنجاح وعودته لمصاف النخبة يبدو أن الاتحاد الرياضي بتطاوين عازم على التحضير المبكر للموسم الجديد فقد أفادنا الكاتب العام للفريق محسن عيدودي بأن هيئة محمد الغول ستجلس مساء اليوم الاثنين لتقييم الموسم المنقضي والاعداد رسم ملامح التحضيرات للفترة المقبلة.
جلسة رمضانية
وفي انتظار ما سيفرزه هذا الاجتماع علمت الشروق انه سيتم تحديد موعد الجلسة الانتخابية للفريق والتي ستكون قبل نهاية شهر رمضان المعظم فسحا للمجال أمام الهيئة المديرة لاعداد العدة للموسم المقبل في متسع من الوقت.
ويبدو ان هناك نية لهيئة محمد الغول للترشح لمدة نيابية قادمة واذا تم ذلك فسيتم الحفاظ على الاطار الفني للفريق بقيادة شكري البحاوي.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018