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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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حصاد النادي البنزرتي .. تألق في كرة القدم... وامتياز في السلة واليد
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كرة القدم
حصاد النادي البنزرتي .. تألق في كرة القدم... وامتياز في السلة واليد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

أنهى النادي البنزرتي التزاماته الرياضية في الفروع الثلاثة على مستوى فرق الأكابر محققا نتائج تراوحت بين الحسن في كرة القدم والممتاز في فريقي السلة واليد.
ففي فريق أكابر كرة القدم أنهى زملاء بلال السعيداني موسمهم في المرتبة الخامسة بـ37 نقطة... موسم لم يكن عاديا حيث خسر الفريق فيه 6 نقاط من رصيده بعد عقوبة الفيفا كما حرم مما لا يقل عن 12 نقطة بسبب هفوات تحكيمية فادحة في مبارياته ضد كل من الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي ببنزرت وضد اتحاد بن قردان ببن قردان والملعب القابسي بقابس دون اعتبار الهفوات الأخرى.
ملاحظات ايجابية
أجمع المتابعون للشأن الكروي خلال الموسم الحالي على أن النادي البنزرتي واحد من أفضل الفرق التي جلبت الإنتباه سواء على مستوى الرصيد المتوفر أو على مستوى العرض الكروي حيث برز زملاء الحارس خميس الثامري باللعب الفرجوي والمفتوح وهذا ما جعلهم يحتلون المرتبة الثانية بافضل خط هجوم (40 هدفا).
5/5 لجلال القادري
من بين الذين صنعوا نتائج الفريق الحسنة المدرب جلال القادري الذي نجح في المهمة التي جاء من أجلها وتمكن من إنهاء الموسم بخمسة انتصارات متتالية رفعت رصيد الفريق من 22 الى37 نقطة أربعة منها كانت خارج بنزرت ضد كل من الملعب التونسي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي ومستقبل قابس ومباراة وحيدة بمنزل عبد الرحمان ضد الاتحاد المنستيري.
نجاح جلال القادري في تحقيق سلسلة إيجابية من النتائج لا يحجب ما حققه لسعد الدريدي في بداية الموسم قبل أن يقرر التخلي عن الفريق والتحول إلى صفاقس أو العمل الذي قام به المدرب الشاب وليد بن ثابت الذي مسك بالمقاليد الفنية في فترة انتقالية شهد فيها الفريق عدة ضغوطات ومواجهات في الكواليس.
جاهز للبقاء
من جانبه عبر المدرب جلال القادري عن استعداده لمواصلة التجربة مع الفريق الموسم القادم اذا ما وجد أرضية للتفاهم مع الفريق مؤكدا أن الرصيد المتوفر للنادي البنزرتي يعتبر من افضل ما هو موجود على الساحة من حيث القيمة الفنية والانضباط التكتيكي .
السلة في الوطني «أ»
من جانب آخر تمكن فريق أكابر كرة السلة من تحقيق الصعود الى الوطني «أ» بعد موسم ممتاز قاده المدرب الطموح احمد التركي والمسير القدير رمزي المسكيني وأطره المدير الفني عز الدين القلعي.
برافو لليد
وكان فريق كرة اليد قد حقق الصعود قبل اسبوعين للوطني «ب» بفضل مجهودات اللاعبين والإطار الفني الذي قاده المدرب شوقي العابد العائد من تجربة خليجية وتاطير محمد مسرار وكمال المحواشي.
تحدي الصعوبات
في الاخير لا بد من الاشارة الى الصعوبات عاشتها هيئة عبد السلام السعيداني طيلة الموسم سواء على مستوى الحصار المالي الذي فرض عليها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة أو من قبل الضغوط الداخلية والخارجية إضافة إلى غلق ملعب 15 اكتوبر وأحداث منزل عبد الرحمان وتهافت السياسيين لتسجيل نقاط ومكاسب انتخابية كانت واضحة للعيان.

مراد الدلاجي
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كرة القدم
حصاد النادي البنزرتي .. تألق في كرة القدم... وامتياز في السلة واليد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

أنهى النادي البنزرتي التزاماته الرياضية في الفروع الثلاثة على مستوى فرق الأكابر محققا نتائج تراوحت بين الحسن في كرة القدم والممتاز في فريقي السلة واليد.
ففي فريق أكابر كرة القدم أنهى زملاء بلال السعيداني موسمهم في المرتبة الخامسة بـ37 نقطة... موسم لم يكن عاديا حيث خسر الفريق فيه 6 نقاط من رصيده بعد عقوبة الفيفا كما حرم مما لا يقل عن 12 نقطة بسبب هفوات تحكيمية فادحة في مبارياته ضد كل من الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي ببنزرت وضد اتحاد بن قردان ببن قردان والملعب القابسي بقابس دون اعتبار الهفوات الأخرى.
ملاحظات ايجابية
أجمع المتابعون للشأن الكروي خلال الموسم الحالي على أن النادي البنزرتي واحد من أفضل الفرق التي جلبت الإنتباه سواء على مستوى الرصيد المتوفر أو على مستوى العرض الكروي حيث برز زملاء الحارس خميس الثامري باللعب الفرجوي والمفتوح وهذا ما جعلهم يحتلون المرتبة الثانية بافضل خط هجوم (40 هدفا).
5/5 لجلال القادري
من بين الذين صنعوا نتائج الفريق الحسنة المدرب جلال القادري الذي نجح في المهمة التي جاء من أجلها وتمكن من إنهاء الموسم بخمسة انتصارات متتالية رفعت رصيد الفريق من 22 الى37 نقطة أربعة منها كانت خارج بنزرت ضد كل من الملعب التونسي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي ومستقبل قابس ومباراة وحيدة بمنزل عبد الرحمان ضد الاتحاد المنستيري.
نجاح جلال القادري في تحقيق سلسلة إيجابية من النتائج لا يحجب ما حققه لسعد الدريدي في بداية الموسم قبل أن يقرر التخلي عن الفريق والتحول إلى صفاقس أو العمل الذي قام به المدرب الشاب وليد بن ثابت الذي مسك بالمقاليد الفنية في فترة انتقالية شهد فيها الفريق عدة ضغوطات ومواجهات في الكواليس.
جاهز للبقاء
من جانبه عبر المدرب جلال القادري عن استعداده لمواصلة التجربة مع الفريق الموسم القادم اذا ما وجد أرضية للتفاهم مع الفريق مؤكدا أن الرصيد المتوفر للنادي البنزرتي يعتبر من افضل ما هو موجود على الساحة من حيث القيمة الفنية والانضباط التكتيكي .
السلة في الوطني «أ»
من جانب آخر تمكن فريق أكابر كرة السلة من تحقيق الصعود الى الوطني «أ» بعد موسم ممتاز قاده المدرب الطموح احمد التركي والمسير القدير رمزي المسكيني وأطره المدير الفني عز الدين القلعي.
برافو لليد
وكان فريق كرة اليد قد حقق الصعود قبل اسبوعين للوطني «ب» بفضل مجهودات اللاعبين والإطار الفني الذي قاده المدرب شوقي العابد العائد من تجربة خليجية وتاطير محمد مسرار وكمال المحواشي.
تحدي الصعوبات
في الاخير لا بد من الاشارة الى الصعوبات عاشتها هيئة عبد السلام السعيداني طيلة الموسم سواء على مستوى الحصار المالي الذي فرض عليها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة أو من قبل الضغوط الداخلية والخارجية إضافة إلى غلق ملعب 15 اكتوبر وأحداث منزل عبد الرحمان وتهافت السياسيين لتسجيل نقاط ومكاسب انتخابية كانت واضحة للعيان.

مراد الدلاجي
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