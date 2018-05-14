ليبيا تعيد جثث 20 قبطيا مصريا ذبحهم "داعش" الإرهابي

-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018
-
08:40ليبيا تعيد جثث 20 قبطيا مصريا ذبحهم "داعش" الإرهابي
14 ماي 2018
-
23:59جوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي
13 ماي 2018
-
23:41تعليق التحركات الاحتجاجية في الستاغ
13 ماي 2018
-
23:20قتلى ومفقودون بانهيار جسر في باكستان
13 ماي 2018
-
23:11مقتل نحو 40 شخصا في عواصف اجتاحت شمالي الهند
13 ماي 2018
-
23:06الزواغي: الموسم الحالي للنجم فاشل على جميع المستويات
13 ماي 2018
-
22:40وفد وزاري يؤدي زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية
13 ماي 2018
-
22:06لاعبو الافريقي يزورون منزل الفقيد عمر العبيدي ويهدون عائلته لقب الكأس
13 ماي 2018
-
22:00دورة روما - مالك الجزيري الى الجدول النهائي
13 ماي 2018
-
21:45سفارة السعودية تفوز ببطولة الاخوة العربية الدبلوماسية
13 ماي 2018
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
قال مسؤول أمني ليبي إن ليبيا ستعيد لمصر، الاثنين، جثث 20 قبطيا مصريا قتلوا عام 2015 على يد تنظيم داعش في معقلها السابق بمدينة سرت الليبية.
وتم العثور على الجثث في أكتوبر الماضي بعد استعادة المنطقة المدفونة بها من قبضة التنظيم الإرهابي.
وكان تسجيل فيديو للواقعة أظهر قطع رؤوس الأقباط العشرين على شاطئ في فبراير 2015 وكانوا يرتدون ملابس برتقالية.
وذكر مسؤول ليبي أن الجثث ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة غربي ليبيا إلى مصر، فيما أشار إلى أن أحد الضحايا من غانا.
وسيطر تنظيم داعش على سرت عام 2015، قبل طرده من المدينة أواخر العام الماضي بعد هزيمته على يد قوات محلية مدعومة بضربات جوية أميركية.
قال مسؤول أمني ليبي إن ليبيا ستعيد لمصر، الاثنين، جثث 20 قبطيا مصريا قتلوا عام 2015 على يد تنظيم داعش في معقلها السابق بمدينة سرت الليبية.
وتم العثور على الجثث في أكتوبر الماضي بعد استعادة المنطقة المدفونة بها من قبضة التنظيم الإرهابي.
وكان تسجيل فيديو للواقعة أظهر قطع رؤوس الأقباط العشرين على شاطئ في فبراير 2015 وكانوا يرتدون ملابس برتقالية.
وذكر مسؤول ليبي أن الجثث ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة غربي ليبيا إلى مصر، فيما أشار إلى أن أحد الضحايا من غانا.
وسيطر تنظيم داعش على سرت عام 2015، قبل طرده من المدينة أواخر العام الماضي بعد هزيمته على يد قوات محلية مدعومة بضربات جوية أميركية.
-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018
-
08:40ليبيا تعيد جثث 20 قبطيا مصريا ذبحهم "داعش" الإرهابي
14 ماي 2018
-
23:59جوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي
13 ماي 2018
-
23:41تعليق التحركات الاحتجاجية في الستاغ
13 ماي 2018
-
23:20قتلى ومفقودون بانهيار جسر في باكستان
13 ماي 2018
-
23:11مقتل نحو 40 شخصا في عواصف اجتاحت شمالي الهند
13 ماي 2018
-
23:06الزواغي: الموسم الحالي للنجم فاشل على جميع المستويات
13 ماي 2018
-
22:40وفد وزاري يؤدي زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية
13 ماي 2018
-
22:06لاعبو الافريقي يزورون منزل الفقيد عمر العبيدي ويهدون عائلته لقب الكأس
13 ماي 2018
-
22:00دورة روما - مالك الجزيري الى الجدول النهائي
13 ماي 2018
-
21:45سفارة السعودية تفوز ببطولة الاخوة العربية الدبلوماسية
13 ماي 2018
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018