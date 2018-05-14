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ليبيا تعيد جثث 20 قبطيا مصريا ذبحهم "داعش" الإرهابي
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الأولى
ليبيا تعيد جثث 20 قبطيا مصريا ذبحهم "داعش" الإرهابي
14 ماي 2018 | 08:40

قال مسؤول أمني ليبي إن ليبيا ستعيد لمصر، الاثنين، جثث 20 قبطيا مصريا قتلوا عام 2015 على يد تنظيم داعش في معقلها السابق بمدينة سرت الليبية.

وتم العثور على الجثث في أكتوبر الماضي بعد استعادة المنطقة المدفونة بها من قبضة التنظيم الإرهابي.

وكان تسجيل فيديو للواقعة أظهر قطع رؤوس الأقباط العشرين على شاطئ في فبراير 2015 وكانوا يرتدون ملابس برتقالية.

وذكر مسؤول ليبي أن الجثث ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة غربي ليبيا إلى مصر، فيما أشار إلى أن أحد الضحايا من غانا.

وسيطر تنظيم داعش على سرت عام 2015، قبل طرده من المدينة أواخر العام الماضي بعد هزيمته على يد قوات محلية مدعومة بضربات جوية أميركية.

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ليبيا تعيد جثث 20 قبطيا مصريا ذبحهم "داعش" الإرهابي
14 ماي 2018 | 08:40

قال مسؤول أمني ليبي إن ليبيا ستعيد لمصر، الاثنين، جثث 20 قبطيا مصريا قتلوا عام 2015 على يد تنظيم داعش في معقلها السابق بمدينة سرت الليبية.

وتم العثور على الجثث في أكتوبر الماضي بعد استعادة المنطقة المدفونة بها من قبضة التنظيم الإرهابي.

وكان تسجيل فيديو للواقعة أظهر قطع رؤوس الأقباط العشرين على شاطئ في فبراير 2015 وكانوا يرتدون ملابس برتقالية.

وذكر مسؤول ليبي أن الجثث ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة غربي ليبيا إلى مصر، فيما أشار إلى أن أحد الضحايا من غانا.

وسيطر تنظيم داعش على سرت عام 2015، قبل طرده من المدينة أواخر العام الماضي بعد هزيمته على يد قوات محلية مدعومة بضربات جوية أميركية.

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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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