استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»

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يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال.
وقد طرحت لجنة التنظيم التذاكر للبيع منذ يوم أمس وذلك في شبابيك الحديقة والمنزه وستستمرّ عملية ترويج التذاكر اليوم في المكان نفسه بداية من التاسعة والنصف صباحا إلى حدود السادسة مساءً. ومن المُبرمج أن يتكرّر السيناريو ذاته يوم غد على أن تُقفل الشبابيك في الثامنة ليلا: أي مع انطلاق اللّقاء ضدّ «تاونشيب». هذا ونشير إلى أنّ الأسعار تتراوح بين 10 و15 و25 و35 دينارا.
رهان على الجمهور
لم يكن الحضور الجماهيري في مستوى المطلوب خلال المباراة الاحتفالية بالزّعامة المحلية أمام شبيبة القيروان. ومن الواضح أن فئة من الأنصار مازالت تلحّ على مقاطعة اللقاءات احتجاجا على عدم معالجة ملف المُمارسات «القمعية» في المدرجات علاوة على «التَضييقات» الكبيرة (أثناء التنقلات داخل الجهات وخلال تجهيز «الدخلات»...)
ويأمل أهل الدار أن تزحف الجماهير الصفراء والحمراء يوم غد بأعداد غفيرة إلى رادس لتوفير الدعم المعنوي للجمعية في هذه المواجهة القارية التي لا بديل فيها عن الانتصار لتصدّر المجموعة الأولى قبل الركون إلى الراحة التي ستكون فرصة ملائمة لإجراء الإصلاحات اللاّزمة.
رغم الصّعوبات
أثبتت الكشوفات النهائية على الخنيسي بأنه في حاجة إلى راحة بـ 21 يوما ما يجعله رسميا خارج نطاق الخدمة في لقاء الغد. وتبدو أيضا حظوظ زميله في الهجوم هيثم الجويني ضئيلة إن لم تكن مستحيلة لخوض هذه المباراة. ورغم هذه العوائق فإن فريق بن يحيى سيكون أمام حتمية الخروج بالفوز على حساب البوتسوانيين الذين تضاعفت أطماعهم وكَبرت أحلامهم بعد أن استهلوا دور المجموعات بإنتصار ثمين على «كامبالا سيتي» الأوغندي الذي يستضيف يوم غد الأهلي المصري.
يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال.
وقد طرحت لجنة التنظيم التذاكر للبيع منذ يوم أمس وذلك في شبابيك الحديقة والمنزه وستستمرّ عملية ترويج التذاكر اليوم في المكان نفسه بداية من التاسعة والنصف صباحا إلى حدود السادسة مساءً. ومن المُبرمج أن يتكرّر السيناريو ذاته يوم غد على أن تُقفل الشبابيك في الثامنة ليلا: أي مع انطلاق اللّقاء ضدّ «تاونشيب». هذا ونشير إلى أنّ الأسعار تتراوح بين 10 و15 و25 و35 دينارا.
رهان على الجمهور
لم يكن الحضور الجماهيري في مستوى المطلوب خلال المباراة الاحتفالية بالزّعامة المحلية أمام شبيبة القيروان. ومن الواضح أن فئة من الأنصار مازالت تلحّ على مقاطعة اللقاءات احتجاجا على عدم معالجة ملف المُمارسات «القمعية» في المدرجات علاوة على «التَضييقات» الكبيرة (أثناء التنقلات داخل الجهات وخلال تجهيز «الدخلات»...)
ويأمل أهل الدار أن تزحف الجماهير الصفراء والحمراء يوم غد بأعداد غفيرة إلى رادس لتوفير الدعم المعنوي للجمعية في هذه المواجهة القارية التي لا بديل فيها عن الانتصار لتصدّر المجموعة الأولى قبل الركون إلى الراحة التي ستكون فرصة ملائمة لإجراء الإصلاحات اللاّزمة.
رغم الصّعوبات
أثبتت الكشوفات النهائية على الخنيسي بأنه في حاجة إلى راحة بـ 21 يوما ما يجعله رسميا خارج نطاق الخدمة في لقاء الغد. وتبدو أيضا حظوظ زميله في الهجوم هيثم الجويني ضئيلة إن لم تكن مستحيلة لخوض هذه المباراة. ورغم هذه العوائق فإن فريق بن يحيى سيكون أمام حتمية الخروج بالفوز على حساب البوتسوانيين الذين تضاعفت أطماعهم وكَبرت أحلامهم بعد أن استهلوا دور المجموعات بإنتصار ثمين على «كامبالا سيتي» الأوغندي الذي يستضيف يوم غد الأهلي المصري.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018