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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
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كرة القدم
استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال.
وقد طرحت لجنة التنظيم التذاكر للبيع منذ يوم أمس وذلك في شبابيك الحديقة والمنزه وستستمرّ عملية ترويج التذاكر اليوم في المكان نفسه بداية من التاسعة والنصف صباحا إلى حدود السادسة مساءً. ومن المُبرمج أن يتكرّر السيناريو ذاته يوم غد على أن تُقفل الشبابيك في الثامنة ليلا: أي مع انطلاق اللّقاء ضدّ «تاونشيب». هذا ونشير إلى أنّ الأسعار تتراوح بين 10 و15 و25 و35 دينارا.
رهان على الجمهور
لم يكن الحضور الجماهيري في مستوى المطلوب خلال المباراة الاحتفالية بالزّعامة المحلية أمام شبيبة القيروان. ومن الواضح أن فئة من الأنصار مازالت تلحّ على مقاطعة اللقاءات احتجاجا على عدم معالجة ملف المُمارسات «القمعية» في المدرجات علاوة على «التَضييقات» الكبيرة (أثناء التنقلات داخل الجهات وخلال تجهيز «الدخلات»...)
ويأمل أهل الدار أن تزحف الجماهير الصفراء والحمراء يوم غد بأعداد غفيرة إلى رادس لتوفير الدعم المعنوي للجمعية في هذه المواجهة القارية التي لا بديل فيها عن الانتصار لتصدّر المجموعة الأولى قبل الركون إلى الراحة التي ستكون فرصة ملائمة لإجراء الإصلاحات اللاّزمة.
رغم الصّعوبات
أثبتت الكشوفات النهائية على الخنيسي بأنه في حاجة إلى راحة بـ 21 يوما ما يجعله رسميا خارج نطاق الخدمة في لقاء الغد. وتبدو أيضا حظوظ زميله في الهجوم هيثم الجويني ضئيلة إن لم تكن مستحيلة لخوض هذه المباراة. ورغم هذه العوائق فإن فريق بن يحيى سيكون أمام حتمية الخروج بالفوز على حساب البوتسوانيين الذين تضاعفت أطماعهم وكَبرت أحلامهم بعد أن استهلوا دور المجموعات بإنتصار ثمين على «كامبالا سيتي» الأوغندي الذي يستضيف يوم غد الأهلي المصري.

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استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة...
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المزيد من الأخبار...
كرة القدم
استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال.
وقد طرحت لجنة التنظيم التذاكر للبيع منذ يوم أمس وذلك في شبابيك الحديقة والمنزه وستستمرّ عملية ترويج التذاكر اليوم في المكان نفسه بداية من التاسعة والنصف صباحا إلى حدود السادسة مساءً. ومن المُبرمج أن يتكرّر السيناريو ذاته يوم غد على أن تُقفل الشبابيك في الثامنة ليلا: أي مع انطلاق اللّقاء ضدّ «تاونشيب». هذا ونشير إلى أنّ الأسعار تتراوح بين 10 و15 و25 و35 دينارا.
رهان على الجمهور
لم يكن الحضور الجماهيري في مستوى المطلوب خلال المباراة الاحتفالية بالزّعامة المحلية أمام شبيبة القيروان. ومن الواضح أن فئة من الأنصار مازالت تلحّ على مقاطعة اللقاءات احتجاجا على عدم معالجة ملف المُمارسات «القمعية» في المدرجات علاوة على «التَضييقات» الكبيرة (أثناء التنقلات داخل الجهات وخلال تجهيز «الدخلات»...)
ويأمل أهل الدار أن تزحف الجماهير الصفراء والحمراء يوم غد بأعداد غفيرة إلى رادس لتوفير الدعم المعنوي للجمعية في هذه المواجهة القارية التي لا بديل فيها عن الانتصار لتصدّر المجموعة الأولى قبل الركون إلى الراحة التي ستكون فرصة ملائمة لإجراء الإصلاحات اللاّزمة.
رغم الصّعوبات
أثبتت الكشوفات النهائية على الخنيسي بأنه في حاجة إلى راحة بـ 21 يوما ما يجعله رسميا خارج نطاق الخدمة في لقاء الغد. وتبدو أيضا حظوظ زميله في الهجوم هيثم الجويني ضئيلة إن لم تكن مستحيلة لخوض هذه المباراة. ورغم هذه العوائق فإن فريق بن يحيى سيكون أمام حتمية الخروج بالفوز على حساب البوتسوانيين الذين تضاعفت أطماعهم وكَبرت أحلامهم بعد أن استهلوا دور المجموعات بإنتصار ثمين على «كامبالا سيتي» الأوغندي الذي يستضيف يوم غد الأهلي المصري.

حمّاني
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14 ماي 2018 السّاعة 21:00
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استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة...
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