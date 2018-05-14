عامر البحري يستقيل ويقول لـ «الشروق» .. وَهبت عمري للترجي ودوام الحال من المحال

بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان بلخوجة وربّما في برّ تونس عامر البحري أن يضع حدّا لمسيرته.

عامر البحري كان شاهدا على كلّ الأفراح والأتراح والخيبات والتتويجات الترجية وبلغة الحساب كان الرّجل حاضرا في 27 بطولة محلية من جملة 28 تحصّلت عليها الجمعية الفخورة بهذا الابن البار الذي لم يخن العهد والذي قهر الزمن ليخدم الأزياء الذهبية بقلب المحب الوفي وبـ»دهاء» العارف بكلّ التشريعات الرياضية و»الثّغرات» القانونية.

سنّة التداول

في تصريح لـ «الشروق» أكد عامر البحري أنّه حسم فعلا أمره ولم يعد قادرا على مواصلة المشوار في منصبه الحالي ككاتب قار للترجي وذلك بعد أن نال منه التعب طيلة سبعة عقود لم يتوقّف خلالها عن العمل والتّرحال مع الجمعية شرقا وغربا وبحرا وجوّا.

ويضيف البحري أنّه يؤمن أيضا بسنّة التداول ويعرف أن دوام الحال من المُحال ويعتقد أن الوقت حان لتسليم المشعل إلى الجيل الجديد من المسؤولين ويؤكد أن النادي لا يتوقّف على أحد وهذا ما أثبته التاريخ. ويَعتبر البحري أن وضعه الصّحي لم يعد يسمح له كذلك بالاستمرار في منصبه بحيوية وفاعلية كما كان الشأن أيّام زمان.

هل من خليفة للبحري؟

هل جهّز الترجي الخليفة المناسب لـ»القيدوم» عامر البحري؟ سؤال طَرحناه عن الكاتب القار المُنسحب من منصبه فقال بصوت عال إن الحديقة «ب» تزخر بالكفاءات وستعثر الجمعية حتما على البديل الأمثل.





سامي حمّاني