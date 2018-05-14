عامر البحري يستقيل ويقول لـ «الشروق» .. وَهبت عمري للترجي ودوام الحال من المحال

-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان بلخوجة وربّما في برّ تونس عامر البحري أن يضع حدّا لمسيرته.
عامر البحري كان شاهدا على كلّ الأفراح والأتراح والخيبات والتتويجات الترجية وبلغة الحساب كان الرّجل حاضرا في 27 بطولة محلية من جملة 28 تحصّلت عليها الجمعية الفخورة بهذا الابن البار الذي لم يخن العهد والذي قهر الزمن ليخدم الأزياء الذهبية بقلب المحب الوفي وبـ»دهاء» العارف بكلّ التشريعات الرياضية و»الثّغرات» القانونية.
سنّة التداول
في تصريح لـ «الشروق» أكد عامر البحري أنّه حسم فعلا أمره ولم يعد قادرا على مواصلة المشوار في منصبه الحالي ككاتب قار للترجي وذلك بعد أن نال منه التعب طيلة سبعة عقود لم يتوقّف خلالها عن العمل والتّرحال مع الجمعية شرقا وغربا وبحرا وجوّا.
ويضيف البحري أنّه يؤمن أيضا بسنّة التداول ويعرف أن دوام الحال من المُحال ويعتقد أن الوقت حان لتسليم المشعل إلى الجيل الجديد من المسؤولين ويؤكد أن النادي لا يتوقّف على أحد وهذا ما أثبته التاريخ. ويَعتبر البحري أن وضعه الصّحي لم يعد يسمح له كذلك بالاستمرار في منصبه بحيوية وفاعلية كما كان الشأن أيّام زمان.
هل من خليفة للبحري؟
هل جهّز الترجي الخليفة المناسب لـ»القيدوم» عامر البحري؟ سؤال طَرحناه عن الكاتب القار المُنسحب من منصبه فقال بصوت عال إن الحديقة «ب» تزخر بالكفاءات وستعثر الجمعية حتما على البديل الأمثل.
بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان بلخوجة وربّما في برّ تونس عامر البحري أن يضع حدّا لمسيرته.
عامر البحري كان شاهدا على كلّ الأفراح والأتراح والخيبات والتتويجات الترجية وبلغة الحساب كان الرّجل حاضرا في 27 بطولة محلية من جملة 28 تحصّلت عليها الجمعية الفخورة بهذا الابن البار الذي لم يخن العهد والذي قهر الزمن ليخدم الأزياء الذهبية بقلب المحب الوفي وبـ»دهاء» العارف بكلّ التشريعات الرياضية و»الثّغرات» القانونية.
سنّة التداول
في تصريح لـ «الشروق» أكد عامر البحري أنّه حسم فعلا أمره ولم يعد قادرا على مواصلة المشوار في منصبه الحالي ككاتب قار للترجي وذلك بعد أن نال منه التعب طيلة سبعة عقود لم يتوقّف خلالها عن العمل والتّرحال مع الجمعية شرقا وغربا وبحرا وجوّا.
ويضيف البحري أنّه يؤمن أيضا بسنّة التداول ويعرف أن دوام الحال من المُحال ويعتقد أن الوقت حان لتسليم المشعل إلى الجيل الجديد من المسؤولين ويؤكد أن النادي لا يتوقّف على أحد وهذا ما أثبته التاريخ. ويَعتبر البحري أن وضعه الصّحي لم يعد يسمح له كذلك بالاستمرار في منصبه بحيوية وفاعلية كما كان الشأن أيّام زمان.
هل من خليفة للبحري؟
هل جهّز الترجي الخليفة المناسب لـ»القيدوم» عامر البحري؟ سؤال طَرحناه عن الكاتب القار المُنسحب من منصبه فقال بصوت عال إن الحديقة «ب» تزخر بالكفاءات وستعثر الجمعية حتما على البديل الأمثل.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018