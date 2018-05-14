الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 14 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
عامر البحري يستقيل ويقول لـ «الشروق» .. وَهبت عمري للترجي ودوام الحال من المحال
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
كرة القدم
عامر البحري يستقيل ويقول لـ «الشروق» .. وَهبت عمري للترجي ودوام الحال من المحال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان بلخوجة وربّما في برّ تونس عامر البحري أن يضع حدّا لمسيرته.
عامر البحري كان شاهدا على كلّ الأفراح والأتراح والخيبات والتتويجات الترجية وبلغة الحساب كان الرّجل حاضرا في 27 بطولة محلية من جملة 28 تحصّلت عليها الجمعية الفخورة بهذا الابن البار الذي لم يخن العهد والذي قهر الزمن ليخدم الأزياء الذهبية بقلب المحب الوفي وبـ»دهاء» العارف بكلّ التشريعات الرياضية و»الثّغرات» القانونية.
سنّة التداول
في تصريح لـ «الشروق» أكد عامر البحري أنّه حسم فعلا أمره ولم يعد قادرا على مواصلة المشوار في منصبه الحالي ككاتب قار للترجي وذلك بعد أن نال منه التعب طيلة سبعة عقود لم يتوقّف خلالها عن العمل والتّرحال مع الجمعية شرقا وغربا وبحرا وجوّا.
ويضيف البحري أنّه يؤمن أيضا بسنّة التداول ويعرف أن دوام الحال من المُحال ويعتقد أن الوقت حان لتسليم المشعل إلى الجيل الجديد من المسؤولين ويؤكد أن النادي لا يتوقّف على أحد وهذا ما أثبته التاريخ. ويَعتبر البحري أن وضعه الصّحي لم يعد يسمح له كذلك بالاستمرار في منصبه بحيوية وفاعلية كما كان الشأن أيّام زمان.
هل من خليفة للبحري؟
هل جهّز الترجي الخليفة المناسب لـ»القيدوم» عامر البحري؟ سؤال طَرحناه عن الكاتب القار المُنسحب من منصبه فقال بصوت عال إن الحديقة «ب» تزخر بالكفاءات وستعثر الجمعية حتما على البديل الأمثل.

سامي حمّاني
تقرؤون أيضا
تعطيلات إدارية قد تجعل المرابطي خارج حسابات المنتخب
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم الموافقة المبدئية التي قدّمها مُحترفنا
المزيد >>
قبل الاعلان عن قائمة «المونديال» .. معلول يريد 4 حرّاس مرمى و«كابوس» بسبب الإصابات
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يتأهّب نبيل معلول للكشف عن القائمة المُوسّعة للاعبين المَدعوين للمشاركة في الوديات المُرتقبة للمنتخب...
المزيد >>
عامر البحري يستقيل ويقول لـ «الشروق» .. وَهبت عمري للترجي ودوام الحال من المحال
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان...
المزيد >>
استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
عامر البحري يستقيل ويقول لـ «الشروق» .. وَهبت عمري للترجي ودوام الحال من المحال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان بلخوجة وربّما في برّ تونس عامر البحري أن يضع حدّا لمسيرته.
عامر البحري كان شاهدا على كلّ الأفراح والأتراح والخيبات والتتويجات الترجية وبلغة الحساب كان الرّجل حاضرا في 27 بطولة محلية من جملة 28 تحصّلت عليها الجمعية الفخورة بهذا الابن البار الذي لم يخن العهد والذي قهر الزمن ليخدم الأزياء الذهبية بقلب المحب الوفي وبـ»دهاء» العارف بكلّ التشريعات الرياضية و»الثّغرات» القانونية.
سنّة التداول
في تصريح لـ «الشروق» أكد عامر البحري أنّه حسم فعلا أمره ولم يعد قادرا على مواصلة المشوار في منصبه الحالي ككاتب قار للترجي وذلك بعد أن نال منه التعب طيلة سبعة عقود لم يتوقّف خلالها عن العمل والتّرحال مع الجمعية شرقا وغربا وبحرا وجوّا.
ويضيف البحري أنّه يؤمن أيضا بسنّة التداول ويعرف أن دوام الحال من المُحال ويعتقد أن الوقت حان لتسليم المشعل إلى الجيل الجديد من المسؤولين ويؤكد أن النادي لا يتوقّف على أحد وهذا ما أثبته التاريخ. ويَعتبر البحري أن وضعه الصّحي لم يعد يسمح له كذلك بالاستمرار في منصبه بحيوية وفاعلية كما كان الشأن أيّام زمان.
هل من خليفة للبحري؟
هل جهّز الترجي الخليفة المناسب لـ»القيدوم» عامر البحري؟ سؤال طَرحناه عن الكاتب القار المُنسحب من منصبه فقال بصوت عال إن الحديقة «ب» تزخر بالكفاءات وستعثر الجمعية حتما على البديل الأمثل.

سامي حمّاني
تقرؤون أيضا
تعطيلات إدارية قد تجعل المرابطي خارج حسابات المنتخب
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم الموافقة المبدئية التي قدّمها مُحترفنا
المزيد >>
قبل الاعلان عن قائمة «المونديال» .. معلول يريد 4 حرّاس مرمى و«كابوس» بسبب الإصابات
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يتأهّب نبيل معلول للكشف عن القائمة المُوسّعة للاعبين المَدعوين للمشاركة في الوديات المُرتقبة للمنتخب...
المزيد >>
عامر البحري يستقيل ويقول لـ «الشروق» .. وَهبت عمري للترجي ودوام الحال من المحال
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان...
المزيد >>
استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿