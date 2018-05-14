قبل الاعلان عن قائمة «المونديال» .. معلول يريد 4 حرّاس مرمى و«كابوس» بسبب الإصابات

يتأهّب نبيل معلول للكشف عن القائمة المُوسّعة للاعبين المَدعوين للمشاركة في الوديات المُرتقبة للمنتخب استعدادا للنهائيات المُونديالية أمام إنقلترا وبلجيكا و»بنما» أيّام 18 و23 و28 جوان في روسيا.

النيّة تَتّجه إلى تجديد الثقة في أغلب العناصر المُعتادة مع إمكانية إجراء بعض التحويرات الطّفيفة لغايات فنية وفي سبيل سدّ الشّغورات التي ستتركها الأسماء التي لاحقتها الإصابات كما هو شأن النّجم الأوّل لـ «النسور» يوسف المساكني.

تحت الدّرس

يدرس الإطار الفني ملفات جملة من اللاعبين الذين قد يعزّزون صفوف «النّسور» مثل صابر خليفة (النادي الإفريقي) وكريم المرابطي (يورغوردن السويدي) وأحمد العكايشي (إتّحاد جدّة) وبلال المحسني (داندي يونايتد الأسكتلندي) وحمدي الحرباوي (زولت وارجم البلجيكي) وغيلان الشعلالي (الترجي الرياضي)... وغيرهم.

والثّابت أنّ الخيارات البشرية ستكون مَسبوقة بمخاض عسير وسترافقها حسابات مُعقّدة سواء في الوسط والهجوم أوأيضا في الدفاع خاصة في ظل ترشيح بلال المحسني للعودة وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن مصير بعض المدافعين الآخرين في ورقة معلول مثل يوهان بن علوان وديلان برون. هذا طبعا في صورة استقرّ الأمر فعلا على توجيه الدّعوة للمحسني.

توسيع الخيارات

القائمة المُوسّعة لمعلول قد تضمّ 28 لاعبا من بينهم 4 حراس وهم أيمن المثلوثي وفاروق بن مصطفى ومعز بن شريفية ومعز حسّان.

وسيشارك هؤلاء في رحلتي البرتغال وسويسرا بمناسبة المواجهتين الوديتين ضدّ البرتغاليين والأتراك يومي 28 ماي و1 جوان هذا قبل أن تعود بعثتنا مرّة أخرى إلى تونس وقد تتّضح عندها ملامح القائمة النهائية وتتحدّد أسماء «الكوارجية» الأربعة الذين سيسقطون من حسابات معلول في المونديال. (النِيّة تتّجه نحو ترسيم 23 لاعبا في اللائحة الختامية من بينهم ثلاثة حراس مرمى مع الإحتفاظ بحارس رابع على أن يتابع اللّقاءات من المدارج ليكون مجموع «الكوارجية» المُسافرين إلى روسيا 24 عنصرا).

عائق الإصابات

خَسر المنتحب مجهودات قائده ونَجمه الأبرز يوسف المساكني بسبب لعنة الأربطة المتقاطعة التي ستحرمه من خوض المونديال الروسي.

بالتوازي مع غياب المساكني التحق مهاجم الترجي طه ياسين الخنيسي بركب المُصابين وسيحتاج اللاعب إلى ثلاثة أسابيع على الأقل ليستعيد عافيته هذا ما لم تَتطلّب أوجاعه راحة إضافية.

هذا الخبر «المُؤلم» بعث على القلق في صفوف الإطار الفني لـ «النسور» وجعل معلول وبقية مُعاونيه يبحثون عن بعض البدائل تحسّبا لكلّ الطوارىء.

الفريق الوطني قد يُثري رصيده ببعض العناصر المَهارية في الوسط الهجومي (خليفة والمرابطي مثلا) على أن يضطلع الخزري بدور المهاجم الصّريح كما تبقى فرضية الاستنجاد بالعكايشي أوالحرباوي قائمة وذلك رغم تحفّظات معلول على هذا الثنائي (لأسباب سلوكية وفنية).

وقد تكون الحلول التي سيعتمدها معلول في المعسكر المُرتقب لـ «النسور» «مُؤقتة»: أي إلى حين تَعافي الخنيسي من إصابته والتي قد لا تُعفيه من التواجد رفقة زملائه تماما كما حصل سابقا مع عدّة أسماء مثل السليتي والمساكني وأخيرا وليس آخرا بن عمر الذي يقوم الآن بعملية التأهيل البدني في التربّص المُصغّر للفريق الوطني.

ملف علي معلول

أبعد الأهلي المصري ظهيرنا الأيسر علي معلول من حِساباته بمناسبة اللّقاء القاري المُنتظر أمام «كامبالا سيتي» الأوغندي. ومن الواضح أنّ موسم معلول انتهى بصفة فعلية مع «الأهلاوية» وهو ما قد يدفع المنتخب الوطني إلى التّعجيل بدعوته للعودة إلى تونس ليخضع إلى التأهيل الضروري أملاً في تجهيزه للمونديال هذا طبعا بعد أن تتّضح الرؤية بخصوص الأوجاع التي يشكو منها (في الأثناء ظهرت بعض الأنباء عن وجود خلاف بين اللاعب وفريقه ما قد يُمهّد لإنهاء الارتباط بينهما).

هذا وتسبّبب الأزمة الصحية لمعلول في جدل طبي كبير بين الجامعة التونسية لكرة القدم والفريق المصري تماما كما حصل مع محمّد أمين بن عمر الذي يحظى في الوقت الراهن بعناية مُشدّدة في المُعسكر «المُصغّر» لـ»النّسور» بمشاركة «مُحترفينا» في السعودية وذلك في إنتظار البداية الرسمية للتحضيرات يوم 21 ماي في الحمّامات قبل السفر إلى البرتغال لمواجهة منتخب المكان يوم 28 من الشّهر نفسه.

عند التارزي

أشرنا في وقت سابق إلى أن المنتخب الوطني قرّر تدارك «فضيحة» البدلات الرسمية التي أثارت سخرية المتابعين و»الفايسبوكيين» من خلال حركة رشيقة تتمثّل في التصوير بالملابس التقليدية.

وفي هذا السّياق تفيد المعلومات التي بحوزتنا أن هذه الأزياء أصبحت شبه جاهزة خاصّة بعد أن تمّ توجيه الدعوة للفنيين واللاعبين والمسؤولين المُتواجدين في تونس لضبط المَقاسات.

ومن المفروض أن تظهر عناصرنا الوطنية بالجبّة والشاشية قبل خوض النهائيات المُونديالية وهي بادرة لقيت استحسان الجميع لما فيها من دلالات رمزية وفوائد ترويجية لمنتوجاتنا التقليدية.





سامي حمّاني