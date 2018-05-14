تعطيلات إدارية قد تجعل المرابطي خارج حسابات المنتخب

رغم الموافقة المبدئية التي قدّمها مُحترفنا في «يورغوردن» السويدي كريم المرابطي للإنضمام إلى المنتخب الوطني بعد اجتماعه بمعلول والجريء فإن الجامعة أكدت وجود بعض التعطيلات الإدارية التي من شأنها أن تُسقط الصّفقة في الماء أو تؤجّل قدوم اللاعب لتعزيز صفوف «النسور» إلى موعد لاحق. هذه التعطيلات تتمثّل أساسا في ترسيم اللاعب ضمن القائمة الموسّعة للمنتخب السويدي وعدم إعلان المرابطي بصفة رسمية ونهائية عن رغبته في الدفاع عن الأزياء التونسية.





سامي