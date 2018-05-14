الفايسبوكيون و«اللهفة» في رمضان!

قبل أيام قليلة من حلول رمضان المعظم بدأت الاستعدادات بنسق حثيث لاستقبال الشهر المعظم من خلال اقبال جل العائلات على شراء المواد الاستهلاكية بكثافة في نوع من «اللهفة» الاستهلاكية التي انتقل الجدال حولها الى مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد عدد من المدونين سلوك الافراط في شراء المواد الاستهلاكية قبيل حلول الشهر المعظم وتلك اللهفة التي تسيطر على نفوس الاغلبية من منطلق هاجس ندرتها وفي هذا السياق كتب عمر ساسي:"في رمضان تسيطر مظاهر الجهل المقدّس على بعض الأوساط التقليديّة وتهيمن ثقافة الاستهلاك على بعض الأوساط التي تدّعي الحداثة».

ورأت تدوينات اخرى ان القيم الروحية للشهر المعظم تكمن في دربة النفس على الصبر والتآزر واللحمة وليس التلهف على شراء مالذ وطاب ليلقى اغلبه في المزابل بعد الافطار حيث دون علي المثلوثي: اثبتت الدراسات الاستهلاكية ان ثلث ما يطهى او أكثر في رمضان يلقى في المزابل،،، رمضان شهر العبادة والاحتساب وليس للهفة والترف....»

و"اللهفة" الاستهلاكية خلال الشهر المعظم من شأنها أن تؤدي الى ندرة بعض المواد التي يقبل عليها التونسي في رمضان بكثافة كالبيض والاسماك والغلال واللحوم البيضاء والحمراء ويساهم المواطن بشكل غير واع في انتاج ممارسات سلبية لدى التجار كالاحتكاروالترفيع العشوائي في الاسعار حيث أبدت كريمة الميموني في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الكثير من التحمس للعزوف عن سلوك التلهف وكتبت:" واصلوا اقبالكم الرهيب على الشراءات والتبذير وانتظروا ارتفاعا مشطا في الاسعار"

ومن جهته نشر حبيب عشاش الاية الكريمة:"....كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" مرفقة بوسم « الصيام دعوة للترشيد وليس للاسراف والتبذير» للتذكير باعتدال الدين الاسلامي الذي يشدد على مبدإ لا افراط ولا تفريط وينهى عن الاسراف والتبذير.

اعدها: اشرف الرياحي