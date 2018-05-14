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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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الفايسبوكيون و«اللهفة» في رمضان!
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الفايس بوك
الفايسبوكيون و«اللهفة» في رمضان!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

قبل أيام قليلة من حلول رمضان المعظم بدأت الاستعدادات بنسق حثيث لاستقبال الشهر المعظم من خلال اقبال جل العائلات على شراء المواد الاستهلاكية بكثافة في نوع من «اللهفة» الاستهلاكية التي انتقل الجدال حولها الى مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد عدد من المدونين سلوك الافراط في شراء المواد الاستهلاكية قبيل حلول الشهر المعظم وتلك اللهفة التي تسيطر على نفوس الاغلبية من منطلق هاجس ندرتها وفي هذا السياق كتب عمر ساسي:"في رمضان تسيطر مظاهر الجهل المقدّس على بعض الأوساط التقليديّة وتهيمن ثقافة الاستهلاك على بعض الأوساط التي تدّعي الحداثة».
ورأت تدوينات اخرى ان القيم الروحية للشهر المعظم تكمن في دربة النفس على الصبر والتآزر واللحمة وليس التلهف على شراء مالذ وطاب ليلقى اغلبه في المزابل بعد الافطار حيث دون علي المثلوثي: اثبتت الدراسات الاستهلاكية ان ثلث ما يطهى او أكثر في رمضان يلقى في المزابل،،، رمضان شهر العبادة والاحتساب وليس للهفة والترف....»
و"اللهفة" الاستهلاكية خلال الشهر المعظم من شأنها أن تؤدي الى ندرة بعض المواد التي يقبل عليها التونسي في رمضان بكثافة كالبيض والاسماك والغلال واللحوم البيضاء والحمراء ويساهم المواطن بشكل غير واع في انتاج ممارسات سلبية لدى التجار كالاحتكاروالترفيع العشوائي في الاسعار حيث أبدت كريمة الميموني في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الكثير من التحمس للعزوف عن سلوك التلهف وكتبت:" واصلوا اقبالكم الرهيب على الشراءات والتبذير وانتظروا ارتفاعا مشطا في الاسعار"
ومن جهته نشر حبيب عشاش الاية الكريمة:"....كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" مرفقة بوسم « الصيام دعوة للترشيد وليس للاسراف والتبذير» للتذكير باعتدال الدين الاسلامي الذي يشدد على مبدإ لا افراط ولا تفريط وينهى عن الاسراف والتبذير.

اعدها: اشرف الرياحي
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الفايس بوك
الفايسبوكيون و«اللهفة» في رمضان!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

قبل أيام قليلة من حلول رمضان المعظم بدأت الاستعدادات بنسق حثيث لاستقبال الشهر المعظم من خلال اقبال جل العائلات على شراء المواد الاستهلاكية بكثافة في نوع من «اللهفة» الاستهلاكية التي انتقل الجدال حولها الى مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد عدد من المدونين سلوك الافراط في شراء المواد الاستهلاكية قبيل حلول الشهر المعظم وتلك اللهفة التي تسيطر على نفوس الاغلبية من منطلق هاجس ندرتها وفي هذا السياق كتب عمر ساسي:"في رمضان تسيطر مظاهر الجهل المقدّس على بعض الأوساط التقليديّة وتهيمن ثقافة الاستهلاك على بعض الأوساط التي تدّعي الحداثة».
ورأت تدوينات اخرى ان القيم الروحية للشهر المعظم تكمن في دربة النفس على الصبر والتآزر واللحمة وليس التلهف على شراء مالذ وطاب ليلقى اغلبه في المزابل بعد الافطار حيث دون علي المثلوثي: اثبتت الدراسات الاستهلاكية ان ثلث ما يطهى او أكثر في رمضان يلقى في المزابل،،، رمضان شهر العبادة والاحتساب وليس للهفة والترف....»
و"اللهفة" الاستهلاكية خلال الشهر المعظم من شأنها أن تؤدي الى ندرة بعض المواد التي يقبل عليها التونسي في رمضان بكثافة كالبيض والاسماك والغلال واللحوم البيضاء والحمراء ويساهم المواطن بشكل غير واع في انتاج ممارسات سلبية لدى التجار كالاحتكاروالترفيع العشوائي في الاسعار حيث أبدت كريمة الميموني في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الكثير من التحمس للعزوف عن سلوك التلهف وكتبت:" واصلوا اقبالكم الرهيب على الشراءات والتبذير وانتظروا ارتفاعا مشطا في الاسعار"
ومن جهته نشر حبيب عشاش الاية الكريمة:"....كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" مرفقة بوسم « الصيام دعوة للترشيد وليس للاسراف والتبذير» للتذكير باعتدال الدين الاسلامي الذي يشدد على مبدإ لا افراط ولا تفريط وينهى عن الاسراف والتبذير.

اعدها: اشرف الرياحي
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14 ماي 2018 السّاعة 21:00
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الفايسبوكيون و«اللهفة» في رمضان!
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
قبل أيام قليلة من حلول رمضان المعظم بدأت الاستعدادات بنسق حثيث لاستقبال الشهر المعظم من خلال اقبال جل...
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
عزوزة سمعت بموقع «غوغل» يعرف كل شيء دخلت عليه وكتبت سعاد مرت ولدي أسامة حبلة والا لا ؟
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