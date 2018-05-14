دونوا على جدرانهم

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عبد اللطيف الحناشي( مؤرخ)
الاحزاب السياسية هي اداة التغيير الاساسية في المجتمع اما منظمات المجتمع المدني فتظل قوة اقتراح وربما تعديل في حين يظل دور المستقلين طارئا كما ان امكانياتهم في عملية التغيير محدودة
التعليقات
فاطمة كمون
لنا اكثر من مائتي حزب وعديد المنظمات والاف الجمعيات والمنتديات والمراكز البحثية والاستراتيجية ووو ..الحصيلة عزوف ونفور وتلهف على الدعم اكثر من جدوى وجدية بعض المشاريع..نحن في حاجة لبناء الوعي والمعنى والتجذر في الثوابت التي تكرس المواطنة ليكون لكل ذلك جدوى حقيقية للتعديل والتغيير.
عمر منصور
تمت الإنتخابات البلدية و نزل الستار على فصل آخر من الخطوة الديمقراطية في تونس بالرغم من صعوبة المرحلة و حداثة العهد في تونس بالديمقراطية... التي يعيشها الفرنسيون و الغرب عموما منذ ما يزيد عن القرنين.
التجربة لم تبدأ مع الإنتخابات و لكن ستبدأ مع الممارسة الفعلية للسلطة المحلية، التي كانت من قبل من أوكد واجبات الدولة... و أتمنى أن يكون النضج قد اكتمل لدينا حتى تسير هذه الآلية الديمقراطية في المسار الصحيح...
كان الحديث في تونس مستفيضا حول مجريات الانتخابات البلدية و المرشحين و الناخبين... غير أن عرس الانتخابات غابت عنه شريحة كبيرة تمثلت في ثلثي الشعب التونسي الموجودين في تونس و التونسيين المقيمين بالخارج لا أعتقد أن هؤلاء لا يعنيهم شأن بلادهم ولا شأنهم المحلي... و قد تكون لهم أسباب أخرى مختلفة لا أعتقد أنها خالية من القيمة... هؤلاء الغائبون هم الذين يجب علينا أن نضعهم في صدر اهتماماتنا.
عبد اللطيف الحناشي( مؤرخ)
الاحزاب السياسية هي اداة التغيير الاساسية في المجتمع اما منظمات المجتمع المدني فتظل قوة اقتراح وربما تعديل في حين يظل دور المستقلين طارئا كما ان امكانياتهم في عملية التغيير محدودة
التعليقات
فاطمة كمون
لنا اكثر من مائتي حزب وعديد المنظمات والاف الجمعيات والمنتديات والمراكز البحثية والاستراتيجية ووو ..الحصيلة عزوف ونفور وتلهف على الدعم اكثر من جدوى وجدية بعض المشاريع..نحن في حاجة لبناء الوعي والمعنى والتجذر في الثوابت التي تكرس المواطنة ليكون لكل ذلك جدوى حقيقية للتعديل والتغيير.
عمر منصور
تمت الإنتخابات البلدية و نزل الستار على فصل آخر من الخطوة الديمقراطية في تونس بالرغم من صعوبة المرحلة و حداثة العهد في تونس بالديمقراطية... التي يعيشها الفرنسيون و الغرب عموما منذ ما يزيد عن القرنين.
التجربة لم تبدأ مع الإنتخابات و لكن ستبدأ مع الممارسة الفعلية للسلطة المحلية، التي كانت من قبل من أوكد واجبات الدولة... و أتمنى أن يكون النضج قد اكتمل لدينا حتى تسير هذه الآلية الديمقراطية في المسار الصحيح...
كان الحديث في تونس مستفيضا حول مجريات الانتخابات البلدية و المرشحين و الناخبين... غير أن عرس الانتخابات غابت عنه شريحة كبيرة تمثلت في ثلثي الشعب التونسي الموجودين في تونس و التونسيين المقيمين بالخارج لا أعتقد أن هؤلاء لا يعنيهم شأن بلادهم ولا شأنهم المحلي... و قد تكون لهم أسباب أخرى مختلفة لا أعتقد أنها خالية من القيمة... هؤلاء الغائبون هم الذين يجب علينا أن نضعهم في صدر اهتماماتنا.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018