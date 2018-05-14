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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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دونوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

عبد اللطيف الحناشي( مؤرخ)
الاحزاب السياسية هي اداة التغيير الاساسية في المجتمع اما منظمات المجتمع المدني فتظل قوة اقتراح وربما تعديل في حين يظل دور المستقلين طارئا كما ان امكانياتهم في عملية التغيير محدودة
التعليقات
فاطمة كمون
لنا اكثر من مائتي حزب وعديد المنظمات والاف الجمعيات والمنتديات والمراكز البحثية والاستراتيجية ووو ..الحصيلة عزوف ونفور وتلهف على الدعم اكثر من جدوى وجدية بعض المشاريع..نحن في حاجة لبناء الوعي والمعنى والتجذر في الثوابت التي تكرس المواطنة ليكون لكل ذلك جدوى حقيقية للتعديل والتغيير.
عمر منصور
تمت الإنتخابات البلدية و نزل الستار على فصل آخر من الخطوة الديمقراطية في تونس بالرغم من صعوبة المرحلة و حداثة العهد في تونس بالديمقراطية... التي يعيشها الفرنسيون و الغرب عموما منذ ما يزيد عن القرنين.
التجربة لم تبدأ مع الإنتخابات و لكن ستبدأ مع الممارسة الفعلية للسلطة المحلية، التي كانت من قبل من أوكد واجبات الدولة... و أتمنى أن يكون النضج قد اكتمل لدينا حتى تسير هذه الآلية الديمقراطية في المسار الصحيح...
كان الحديث في تونس مستفيضا حول مجريات الانتخابات البلدية و المرشحين و الناخبين... غير أن عرس الانتخابات غابت عنه شريحة كبيرة تمثلت في ثلثي الشعب التونسي الموجودين في تونس و التونسيين المقيمين بالخارج لا أعتقد أن هؤلاء لا يعنيهم شأن بلادهم ولا شأنهم المحلي... و قد تكون لهم أسباب أخرى مختلفة لا أعتقد أنها خالية من القيمة... هؤلاء الغائبون هم الذين يجب علينا أن نضعهم في صدر اهتماماتنا.

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دونوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

عبد اللطيف الحناشي( مؤرخ)
الاحزاب السياسية هي اداة التغيير الاساسية في المجتمع اما منظمات المجتمع المدني فتظل قوة اقتراح وربما تعديل في حين يظل دور المستقلين طارئا كما ان امكانياتهم في عملية التغيير محدودة
التعليقات
فاطمة كمون
لنا اكثر من مائتي حزب وعديد المنظمات والاف الجمعيات والمنتديات والمراكز البحثية والاستراتيجية ووو ..الحصيلة عزوف ونفور وتلهف على الدعم اكثر من جدوى وجدية بعض المشاريع..نحن في حاجة لبناء الوعي والمعنى والتجذر في الثوابت التي تكرس المواطنة ليكون لكل ذلك جدوى حقيقية للتعديل والتغيير.
عمر منصور
تمت الإنتخابات البلدية و نزل الستار على فصل آخر من الخطوة الديمقراطية في تونس بالرغم من صعوبة المرحلة و حداثة العهد في تونس بالديمقراطية... التي يعيشها الفرنسيون و الغرب عموما منذ ما يزيد عن القرنين.
التجربة لم تبدأ مع الإنتخابات و لكن ستبدأ مع الممارسة الفعلية للسلطة المحلية، التي كانت من قبل من أوكد واجبات الدولة... و أتمنى أن يكون النضج قد اكتمل لدينا حتى تسير هذه الآلية الديمقراطية في المسار الصحيح...
كان الحديث في تونس مستفيضا حول مجريات الانتخابات البلدية و المرشحين و الناخبين... غير أن عرس الانتخابات غابت عنه شريحة كبيرة تمثلت في ثلثي الشعب التونسي الموجودين في تونس و التونسيين المقيمين بالخارج لا أعتقد أن هؤلاء لا يعنيهم شأن بلادهم ولا شأنهم المحلي... و قد تكون لهم أسباب أخرى مختلفة لا أعتقد أنها خالية من القيمة... هؤلاء الغائبون هم الذين يجب علينا أن نضعهم في صدر اهتماماتنا.

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دونوا على جدرانهم
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
الاحزاب السياسية هي اداة التغيير الاساسية في المجتمع اما منظمات المجتمع المدني فتظل قوة اقتراح وربما تعديل...
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نكتة من الفايسبوك
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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