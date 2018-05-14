حربوشـــة ثقيلــــة الــوزن معبــــــرة ومدوية وصريحة

شعبنا الأبي الوفي الذكي المسالم الواعي والمثقف وصاحب المواعيد الحاسمة بعد أن جرب وأعطى الفرصة لمدة 4 أعوام على صك أبيض وبقي يترقب النتائج والوعود المعسولة وجنة الله في الأرض، بعد 48 شهرا أدرك أن الوعود سراب في سراب ولا شيء تحقق من الوعود المعسولة بل العكس ازداد الوضع الاجتماعي تأزما والوضع الاقتصادي انهيارا والدينار سقط في أسفل العملات والأمن لم يتحسن بالصورة التي يرتاح إليها الشعب والفساد انتشر والفقر ازداد والبطالة تضاعفت والأخلاق ازدادت سوء.

فقرر الشعب الأبي اعطاء درس بليغ للقطبين الكبار.

الأول تراجع بنسبة مليون ناخب حتى من العنصر النسائي رغم التكتيك السياسي والضرب على الأوتار لكن المرأة واعية وفهمت الأدوار وهي بنت بورقيبة والقطب الثاني خسر نصف مليون ناخب وهذا مؤشر سلبي لانتخابات 2019 وكما أشار أحد الكتاب هذه ورقة صفراء وربما عام 2019 ورقة حمراء بلغة الرياضة.





محمد العروسي الهاني