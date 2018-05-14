حربوشـــة ثقيلــــة الــوزن معبــــــرة ومدوية وصريحة

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شعبنا الأبي الوفي الذكي المسالم الواعي والمثقف وصاحب المواعيد الحاسمة بعد أن جرب وأعطى الفرصة لمدة 4 أعوام على صك أبيض وبقي يترقب النتائج والوعود المعسولة وجنة الله في الأرض، بعد 48 شهرا أدرك أن الوعود سراب في سراب ولا شيء تحقق من الوعود المعسولة بل العكس ازداد الوضع الاجتماعي تأزما والوضع الاقتصادي انهيارا والدينار سقط في أسفل العملات والأمن لم يتحسن بالصورة التي يرتاح إليها الشعب والفساد انتشر والفقر ازداد والبطالة تضاعفت والأخلاق ازدادت سوء.
فقرر الشعب الأبي اعطاء درس بليغ للقطبين الكبار.
الأول تراجع بنسبة مليون ناخب حتى من العنصر النسائي رغم التكتيك السياسي والضرب على الأوتار لكن المرأة واعية وفهمت الأدوار وهي بنت بورقيبة والقطب الثاني خسر نصف مليون ناخب وهذا مؤشر سلبي لانتخابات 2019 وكما أشار أحد الكتاب هذه ورقة صفراء وربما عام 2019 ورقة حمراء بلغة الرياضة.
شعبنا الأبي الوفي الذكي المسالم الواعي والمثقف وصاحب المواعيد الحاسمة بعد أن جرب وأعطى الفرصة لمدة 4 أعوام على صك أبيض وبقي يترقب النتائج والوعود المعسولة وجنة الله في الأرض، بعد 48 شهرا أدرك أن الوعود سراب في سراب ولا شيء تحقق من الوعود المعسولة بل العكس ازداد الوضع الاجتماعي تأزما والوضع الاقتصادي انهيارا والدينار سقط في أسفل العملات والأمن لم يتحسن بالصورة التي يرتاح إليها الشعب والفساد انتشر والفقر ازداد والبطالة تضاعفت والأخلاق ازدادت سوء.
فقرر الشعب الأبي اعطاء درس بليغ للقطبين الكبار.
الأول تراجع بنسبة مليون ناخب حتى من العنصر النسائي رغم التكتيك السياسي والضرب على الأوتار لكن المرأة واعية وفهمت الأدوار وهي بنت بورقيبة والقطب الثاني خسر نصف مليون ناخب وهذا مؤشر سلبي لانتخابات 2019 وكما أشار أحد الكتاب هذه ورقة صفراء وربما عام 2019 ورقة حمراء بلغة الرياضة.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018