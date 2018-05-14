الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 14 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
ما أشبـه اليــوم بالبارحـــة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
كلمات حرة
ما أشبـه اليــوم بالبارحـــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

والتاريخ يعيد نفسه أو نستنطقونه أحيانا وهو صورة طبق الأصل من الماضي السحيق الضارب في القدم ويتشابه في الأحداث ويتميز لكنه يتمايز في الشخصيات وقد يتفق في الأهداف والنوايا.
وليس حتما أن تكون نفس الأحداث بجميع عناصرها غير أن الشبه يبقى مطروحا إن خير فخيرا وإن شرّ فشرّا وقد تنسى نفسك وأنت مشدود إليه وتتابعه وقد يأخذك أخذا حتى تنسى الزمان والمكان واعجبي في أشبه اليوم بالغد وبالبارحة والأمس كذلك...
فالماضي والحاضر ليس بينهما حاجز فبالماضي ندرك الحاضر ونتجاوزهما إلى المستقبل فمن لا ماضي له لا يعرف حاضره ولن يصل إلى مستقبله أبدا، فأنت أو أنتِ وأنا والآخرون في كل زمان ومكان في الماضي إذا مروا بتجارب الحياة وفهموها وانصهروا معها حتى النخاع.
وعاشوا لها وعاشوا بها وذاقوا مرها وحلوها وتأثروا بها وأثّروا، ثمة أقول هؤلاء لهم ماض يفتخرون به فنفس الشعوب والأمم التي عاشت في الماضي هي نفسها في الحاضر وفي المستقبل غير أنها تختلف في حياتها وأسلوب عيشها قوة وضعفا وذلاّ وعزّا وهنا يطرح السؤال الصعب العسير أين مجد العرب المسلمين وحضارتهم التي نهلت منها الأمم قاطبة أفهل هم العرب والعرب المسلمون الذي عاشوا في الماضي بتاريخهم العظيم المحير والمدهش فأقول بداهة نعم هم غير أنهم كما قلت آنفقا ضعفاء وليسوا أقوياء جهلة وسوقة خدم وحشم للغرب ذاك الذي كان بالأمس متخلفا وفقيرا جائعا في ظلمات الجهل يتلمس طريقه نحو الشرق العربي المسلم يلتمس منهم الإعانة والرحمة والحياة الكريمة فلم نتردد نحن العرب والعرب المسلمون على ذلك نواياهم الخبيثة وما نالنا منهم من الأذى سرا وجهرا واسألوا التاريخ والتاريخ لا يترك شيئا إلا أحصاه.
وكما قلت آنفا فتلك الأمة التي كانت خير أمة أُخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله كما قال الله.
تلك الأمة ويا للأسف ضعفت واستكانت كما أخبر بذلك رسول الله محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين.
(يأتي عليكم زمان تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الجياع على القصاع فقال الصحابة مدهوشين محزوونين أمن قلّة نحن فقال لهم لا بل أنتم كثير لكنكم غُثاء كغثاء السيل) وهذا كله كما أخبرهم به الصادق الصدوق (حب الدنيا والوهن) فقالوا وما الوهن يا رسول الله فقال «حب الدنيا وكراهية الموت» وها انذا في هذا الزمان الأنكد المنحوس في حالة يرثى لها وامحمّداه!
وتنكر لنا الغرب الذي كان بالأمس البعيد وفي الماضي السحيق كما ذكرت آنفا من صنيعتنا ريّا وشبعا يرفل من خيراتنا ولما كبر وترعرع ولمس شيخوختنا المبكرة وهواننا على أنفسنا وعلى كل العالمين «ومن يهن يسهل الهوان عليه فما لجرح بميّت إيلام ـ إذ ذاك كشّر عن أنيابه وهاجمنا بكل ما أوتي من قوة وفي كل شيء حتى معتقداتنا في ديننا الحنيف واستطاع أن ينال منا نحن العرب المسلمين خير أمة للناس تلك التي فتحت له قلبها وعلمته معنى الحياة حتى ظهر ولكن عزائي الوحيد وأملي في الله قوي أن الإسلام لن يموت والأمة العربية والإسلامية لسوف تعود أقوى مما كانت عليه بإذن الله العلي القدير.

البشير التفنوتي
تقرؤون أيضا
المدرسة والبلدية :علاقات استراتيجية أهملتها البرامج الانتخابية
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتجه الأنظار في تونس الى الانتخابات البلدية القادمة التي تحظى باهتمام واسع من مختلف الشرائح الاجتماعية ومن...
المزيد >>
ما أشبـه اليــوم بالبارحـــة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
والتاريخ يعيد نفسه أو نستنطقونه أحيانا وهو صورة طبق الأصل من الماضي السحيق الضارب في القدم ويتشابه في...
المزيد >>
حربوشـــة ثقيلــــة الــوزن معبــــــرة ومدوية وصريحة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
شعبنا الأبي الوفي الذكي المسالم الواعي والمثقف وصاحب المواعيد الحاسمة بعد أن جرب وأعطى الفرصة لمدة 4 أعوام...
المزيد >>
قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018 السّاعة 17:58
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: كتب الاستاذ بالجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كلمات حرة
ما أشبـه اليــوم بالبارحـــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

والتاريخ يعيد نفسه أو نستنطقونه أحيانا وهو صورة طبق الأصل من الماضي السحيق الضارب في القدم ويتشابه في الأحداث ويتميز لكنه يتمايز في الشخصيات وقد يتفق في الأهداف والنوايا.
وليس حتما أن تكون نفس الأحداث بجميع عناصرها غير أن الشبه يبقى مطروحا إن خير فخيرا وإن شرّ فشرّا وقد تنسى نفسك وأنت مشدود إليه وتتابعه وقد يأخذك أخذا حتى تنسى الزمان والمكان واعجبي في أشبه اليوم بالغد وبالبارحة والأمس كذلك...
فالماضي والحاضر ليس بينهما حاجز فبالماضي ندرك الحاضر ونتجاوزهما إلى المستقبل فمن لا ماضي له لا يعرف حاضره ولن يصل إلى مستقبله أبدا، فأنت أو أنتِ وأنا والآخرون في كل زمان ومكان في الماضي إذا مروا بتجارب الحياة وفهموها وانصهروا معها حتى النخاع.
وعاشوا لها وعاشوا بها وذاقوا مرها وحلوها وتأثروا بها وأثّروا، ثمة أقول هؤلاء لهم ماض يفتخرون به فنفس الشعوب والأمم التي عاشت في الماضي هي نفسها في الحاضر وفي المستقبل غير أنها تختلف في حياتها وأسلوب عيشها قوة وضعفا وذلاّ وعزّا وهنا يطرح السؤال الصعب العسير أين مجد العرب المسلمين وحضارتهم التي نهلت منها الأمم قاطبة أفهل هم العرب والعرب المسلمون الذي عاشوا في الماضي بتاريخهم العظيم المحير والمدهش فأقول بداهة نعم هم غير أنهم كما قلت آنفقا ضعفاء وليسوا أقوياء جهلة وسوقة خدم وحشم للغرب ذاك الذي كان بالأمس متخلفا وفقيرا جائعا في ظلمات الجهل يتلمس طريقه نحو الشرق العربي المسلم يلتمس منهم الإعانة والرحمة والحياة الكريمة فلم نتردد نحن العرب والعرب المسلمون على ذلك نواياهم الخبيثة وما نالنا منهم من الأذى سرا وجهرا واسألوا التاريخ والتاريخ لا يترك شيئا إلا أحصاه.
وكما قلت آنفا فتلك الأمة التي كانت خير أمة أُخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله كما قال الله.
تلك الأمة ويا للأسف ضعفت واستكانت كما أخبر بذلك رسول الله محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين.
(يأتي عليكم زمان تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الجياع على القصاع فقال الصحابة مدهوشين محزوونين أمن قلّة نحن فقال لهم لا بل أنتم كثير لكنكم غُثاء كغثاء السيل) وهذا كله كما أخبرهم به الصادق الصدوق (حب الدنيا والوهن) فقالوا وما الوهن يا رسول الله فقال «حب الدنيا وكراهية الموت» وها انذا في هذا الزمان الأنكد المنحوس في حالة يرثى لها وامحمّداه!
وتنكر لنا الغرب الذي كان بالأمس البعيد وفي الماضي السحيق كما ذكرت آنفا من صنيعتنا ريّا وشبعا يرفل من خيراتنا ولما كبر وترعرع ولمس شيخوختنا المبكرة وهواننا على أنفسنا وعلى كل العالمين «ومن يهن يسهل الهوان عليه فما لجرح بميّت إيلام ـ إذ ذاك كشّر عن أنيابه وهاجمنا بكل ما أوتي من قوة وفي كل شيء حتى معتقداتنا في ديننا الحنيف واستطاع أن ينال منا نحن العرب المسلمين خير أمة للناس تلك التي فتحت له قلبها وعلمته معنى الحياة حتى ظهر ولكن عزائي الوحيد وأملي في الله قوي أن الإسلام لن يموت والأمة العربية والإسلامية لسوف تعود أقوى مما كانت عليه بإذن الله العلي القدير.

البشير التفنوتي
تقرؤون أيضا
المدرسة والبلدية :علاقات استراتيجية أهملتها البرامج الانتخابية
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتجه الأنظار في تونس الى الانتخابات البلدية القادمة التي تحظى باهتمام واسع من مختلف الشرائح الاجتماعية ومن...
المزيد >>
ما أشبـه اليــوم بالبارحـــة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
والتاريخ يعيد نفسه أو نستنطقونه أحيانا وهو صورة طبق الأصل من الماضي السحيق الضارب في القدم ويتشابه في...
المزيد >>
حربوشـــة ثقيلــــة الــوزن معبــــــرة ومدوية وصريحة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
شعبنا الأبي الوفي الذكي المسالم الواعي والمثقف وصاحب المواعيد الحاسمة بعد أن جرب وأعطى الفرصة لمدة 4 أعوام...
المزيد >>
قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018 السّاعة 17:58
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: كتب الاستاذ بالجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿