اختفــــاء بزة «الرجـــــل الحديــــدي» مـــــــــــن هوليـــــــــــــوود!

اختفت بزة «الرجل الحديدي» الأصلية التي ظهرت في أول أفلام سلسلة «ميرفل»، من مستودع الملابس في هوليوود، وتقدر قيمة البدلة بنحو 325 ألف دولار.

وقد يعتبر المحققون أنفسهم غير محظوظين لأنهم لا يستطيعون الاتصال بـ"توني ستارك"، الملياردير الذي تحول إلى الرجل الحديدي «ايرون مان» في سلسلة أفلام «ميرفل»، وكل ما عليهم الآن هو الاستمرار في التحقيقات بشأن اختفاء البزة التي تحمل اللونين الأحمر والذهبي، والتي يرجح اختفاؤها ما بين فيفري وأواخر أفريل من هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز».