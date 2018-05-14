اختفــــاء بزة «الرجـــــل الحديــــدي» مـــــــــــن هوليـــــــــــــوود!

-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
اختفت بزة «الرجل الحديدي» الأصلية التي ظهرت في أول أفلام سلسلة «ميرفل»، من مستودع الملابس في هوليوود، وتقدر قيمة البدلة بنحو 325 ألف دولار.
وقد يعتبر المحققون أنفسهم غير محظوظين لأنهم لا يستطيعون الاتصال بـ"توني ستارك"، الملياردير الذي تحول إلى الرجل الحديدي «ايرون مان» في سلسلة أفلام «ميرفل»، وكل ما عليهم الآن هو الاستمرار في التحقيقات بشأن اختفاء البزة التي تحمل اللونين الأحمر والذهبي، والتي يرجح اختفاؤها ما بين فيفري وأواخر أفريل من هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز».
اختفت بزة «الرجل الحديدي» الأصلية التي ظهرت في أول أفلام سلسلة «ميرفل»، من مستودع الملابس في هوليوود، وتقدر قيمة البدلة بنحو 325 ألف دولار.
وقد يعتبر المحققون أنفسهم غير محظوظين لأنهم لا يستطيعون الاتصال بـ"توني ستارك"، الملياردير الذي تحول إلى الرجل الحديدي «ايرون مان» في سلسلة أفلام «ميرفل»، وكل ما عليهم الآن هو الاستمرار في التحقيقات بشأن اختفاء البزة التي تحمل اللونين الأحمر والذهبي، والتي يرجح اختفاؤها ما بين فيفري وأواخر أفريل من هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز».
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018