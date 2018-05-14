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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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اختفــــاء بزة «الرجـــــل الحديــــدي» مـــــــــــن هوليـــــــــــــوود!
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العالمية
اختفــــاء بزة «الرجـــــل الحديــــدي» مـــــــــــن هوليـــــــــــــوود!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

اختفت بزة «الرجل الحديدي» الأصلية التي ظهرت في أول أفلام سلسلة «ميرفل»، من مستودع الملابس في هوليوود، وتقدر قيمة البدلة بنحو 325 ألف دولار.

وقد يعتبر المحققون أنفسهم غير محظوظين لأنهم لا يستطيعون الاتصال بـ"توني ستارك"، الملياردير الذي تحول إلى الرجل الحديدي «ايرون مان» في سلسلة أفلام «ميرفل»، وكل ما عليهم الآن هو الاستمرار في التحقيقات بشأن اختفاء البزة التي تحمل اللونين الأحمر والذهبي، والتي يرجح اختفاؤها ما بين فيفري وأواخر أفريل من هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز».

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اختفــــاء بزة «الرجـــــل الحديــــدي» مـــــــــــن هوليـــــــــــــوود!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

اختفت بزة «الرجل الحديدي» الأصلية التي ظهرت في أول أفلام سلسلة «ميرفل»، من مستودع الملابس في هوليوود، وتقدر قيمة البدلة بنحو 325 ألف دولار.

وقد يعتبر المحققون أنفسهم غير محظوظين لأنهم لا يستطيعون الاتصال بـ"توني ستارك"، الملياردير الذي تحول إلى الرجل الحديدي «ايرون مان» في سلسلة أفلام «ميرفل»، وكل ما عليهم الآن هو الاستمرار في التحقيقات بشأن اختفاء البزة التي تحمل اللونين الأحمر والذهبي، والتي يرجح اختفاؤها ما بين فيفري وأواخر أفريل من هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز».

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أعلن مصدر مطلع، مُقرب من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن أن وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية، أنهى لقاءاته...
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المستوطنون ينفذون أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ «حرب 67»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
أقدم المئات من المستوطنين صباح أمس على اقتحام المسجد الأقصى في إطار احتفال يطلق عليه الصهاينة «يوم توحيد...
المزيد >>
في هجوم إرهابي تبناه «داعش»:عملية طعن تخلف قتيلا و8 جرحى في باريس
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت الشرطة الفرنسية، مقتل منفذ الهجوم المسلح الذي وقع مساء أول أمس في الدائرة الثانية من باريس ، وأسفر عن...
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المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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