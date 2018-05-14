الملكــــــــــــــــــة رانيــــــــــــــــا : «ورانــــــــــــــــا...ورانــــــــــــــــا »

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نشرت ملكة الأردن، رانيا العبدالله صورة على حسابها في «تويتر» وهي بجانب ابنها البكر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ويظهر في خلفية الصورة الحرس الخاص بهما.
وعلقت الملكة رانيا على الصورة بقولها «ورانا... ورانا» في إشارة إلى المرافقين لها ولابنها الأمير.
وقد التقطت هذه الصورة أثناء عودة الملكة الأردنية وولي العهد من البحر الميت إلى عمان بعد مشاركتهما في الاجتماع السنوي الـ 27 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي استضافته المملكة.
نشرت ملكة الأردن، رانيا العبدالله صورة على حسابها في «تويتر» وهي بجانب ابنها البكر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ويظهر في خلفية الصورة الحرس الخاص بهما.
وعلقت الملكة رانيا على الصورة بقولها «ورانا... ورانا» في إشارة إلى المرافقين لها ولابنها الأمير.
وقد التقطت هذه الصورة أثناء عودة الملكة الأردنية وولي العهد من البحر الميت إلى عمان بعد مشاركتهما في الاجتماع السنوي الـ 27 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي استضافته المملكة.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018