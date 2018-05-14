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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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الملكــــــــــــــــــة رانيــــــــــــــــا : «ورانــــــــــــــــا...ورانــــــــــــــــا »
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العالمية
الملكــــــــــــــــــة رانيــــــــــــــــا : «ورانــــــــــــــــا...ورانــــــــــــــــا »
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

نشرت ملكة الأردن، رانيا العبدالله صورة على حسابها في «تويتر» وهي بجانب ابنها البكر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ويظهر في خلفية الصورة الحرس الخاص بهما.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة بقولها «ورانا... ورانا» في إشارة إلى المرافقين لها ولابنها الأمير.
وقد التقطت هذه الصورة أثناء عودة الملكة الأردنية وولي العهد من البحر الميت إلى عمان بعد مشاركتهما في الاجتماع السنوي الـ 27 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي استضافته المملكة.

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الملكــــــــــــــــــة رانيــــــــــــــــا : «ورانــــــــــــــــا...ورانــــــــــــــــا »
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

نشرت ملكة الأردن، رانيا العبدالله صورة على حسابها في «تويتر» وهي بجانب ابنها البكر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ويظهر في خلفية الصورة الحرس الخاص بهما.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة بقولها «ورانا... ورانا» في إشارة إلى المرافقين لها ولابنها الأمير.
وقد التقطت هذه الصورة أثناء عودة الملكة الأردنية وولي العهد من البحر الميت إلى عمان بعد مشاركتهما في الاجتماع السنوي الـ 27 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي استضافته المملكة.

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المستوطنون ينفذون أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ «حرب 67»
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14 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت الشرطة الفرنسية، مقتل منفذ الهجوم المسلح الذي وقع مساء أول أمس في الدائرة الثانية من باريس ، وأسفر عن...
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النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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