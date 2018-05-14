الملكــــــــــــــــــة رانيــــــــــــــــا : «ورانــــــــــــــــا...ورانــــــــــــــــا »

نشرت ملكة الأردن، رانيا العبدالله صورة على حسابها في «تويتر» وهي بجانب ابنها البكر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ويظهر في خلفية الصورة الحرس الخاص بهما.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة بقولها «ورانا... ورانا» في إشارة إلى المرافقين لها ولابنها الأمير.

وقد التقطت هذه الصورة أثناء عودة الملكة الأردنية وولي العهد من البحر الميت إلى عمان بعد مشاركتهما في الاجتماع السنوي الـ 27 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي استضافته المملكة.