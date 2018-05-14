مونيكـــــا بيلوتشـــــي تنفــــــي شبهـــــات بتهــــرب ضريبـــــي

نفت الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي ابشدة شبهات التهرب الضريبي التي تحوم حولها، منددة بـ «معلومات مغرضة وعارية من الصحة».

وكانت مجموعة «ميديابارت» قد نشرت مقالا مفاده أن مصلحة الضرائب الفرنسية طلبت من السلطات السويسرية معلومات مصرفية عن أصول الممثلة في سويسرا.

وقالت بيلوتشي «أنفي هذه المعلومات المغرضة والعارية من الصحة على حدّ سواء التي تتداولها بعض وسائل الإعلام بشأن وضعي الضريبي»، موضحة «صحيح أن أنشطتي المهنية تجري بأغلبيتها خارج فرنسا، إلا أنني اخترت الإقامة في هذا لبلد. وأنا أسدد بالتالي الضرائب في فرنسا».