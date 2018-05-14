سلمى حايك تقود مسيرة للدفاع عن المرأة بمهرجان كان

قادت النجمات جين فوندا وسلمى حايك وماريون كوتيار وكيت بلانشيت أكثر من 70 امرأة قمن بمسيرة رمزية على البساط الأحمر فى مهرجان كان السينمائى الدولى بفرنسا للتعبير عن التضامن مع كفاح المرأة للحصول على دور أكبر في صناعة السينما.

المهرجان الفرنسى يستمر حتى 19 من شهر ماي الجارى، وتشمل مسابقته الرسمية حضور 21 فيلما منها المصرى يوم الدين للمخرج أبو بكر شوقي، واللبناني كفر ناحوم للمخرجة نادين لبكي.