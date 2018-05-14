الزفاف الملكي سيرفع استهلاك الكهرباء في بريطانيا

قال مسؤولو الشبكة الوطنية للطاقة في بريطانيا، الجمعة الماضي، إنه من المتوقع أن يؤدي حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، والمقام يوم 19 ماي الجاري، لزيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، مع متابعة الملايين للحفل على شاشات التلفزيون، واستخدام الغلايات الكهربائية بكثافة.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية، التي تدير شبكة الكهرباء في بريطانيا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تحدث ظاهرة الاستخدام المكثف للتلفزيون ونرى زيادة في الطلب على (الكهرباء) عند بث مراحل مهمة من حدث ما»، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.