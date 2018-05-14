الزفاف الملكي سيرفع استهلاك الكهرباء في بريطانيا

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قال مسؤولو الشبكة الوطنية للطاقة في بريطانيا، الجمعة الماضي، إنه من المتوقع أن يؤدي حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، والمقام يوم 19 ماي الجاري، لزيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، مع متابعة الملايين للحفل على شاشات التلفزيون، واستخدام الغلايات الكهربائية بكثافة.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية، التي تدير شبكة الكهرباء في بريطانيا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تحدث ظاهرة الاستخدام المكثف للتلفزيون ونرى زيادة في الطلب على (الكهرباء) عند بث مراحل مهمة من حدث ما»، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
قال مسؤولو الشبكة الوطنية للطاقة في بريطانيا، الجمعة الماضي، إنه من المتوقع أن يؤدي حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، والمقام يوم 19 ماي الجاري، لزيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، مع متابعة الملايين للحفل على شاشات التلفزيون، واستخدام الغلايات الكهربائية بكثافة.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية، التي تدير شبكة الكهرباء في بريطانيا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تحدث ظاهرة الاستخدام المكثف للتلفزيون ونرى زيادة في الطلب على (الكهرباء) عند بث مراحل مهمة من حدث ما»، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018