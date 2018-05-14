بإيجــــاز

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تخوّف أمريكي
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن أن فريقا لا بأس به من الساسة الأمريكيين يخشون تخطيط الجماعات المسلحة الإيرانية الناشطة على الأراضي السورية للهجوم على قاعدة التنف الأمريكية هناك.
6 مرشحين للرئاسة التركية
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أمس الاحد القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ24 من جوان المقبل. ووردت في القائمة أسماء 6 مرشحين.
الحكم بإعدام 8 دواعش
أصدرت محكمة إيرانية حكما بالإعدام على 8 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد إدانتهم بالتورط في اعتداء استهدف مجلس الشورى الإسلامي في طهران منتصف العام الماضي.
«طالبان» تحتل قرية وتقتل 6 عسكريين
احتل مسلحون من حركة «طالبان» قرية كاري شيخي في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان، وقتلوا ستة عسكريين وأسروا أربعة و«اغتنموا» أربع دبابات حسب مصادر إعلامية.
إعادة تمركز
أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أمس، أن آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، قرّر إعادة تمركز اللواء السادس.
التزام إيراني
أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إمكانية استمرار التزام بلاده بالاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي منه، في حال ضمان الدول الخمس المتبقية وقوفها إلى جانب طهران ومراعاة مصالحها.
تخوّف أمريكي
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن أن فريقا لا بأس به من الساسة الأمريكيين يخشون تخطيط الجماعات المسلحة الإيرانية الناشطة على الأراضي السورية للهجوم على قاعدة التنف الأمريكية هناك.
6 مرشحين للرئاسة التركية
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أمس الاحد القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ24 من جوان المقبل. ووردت في القائمة أسماء 6 مرشحين.
الحكم بإعدام 8 دواعش
أصدرت محكمة إيرانية حكما بالإعدام على 8 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد إدانتهم بالتورط في اعتداء استهدف مجلس الشورى الإسلامي في طهران منتصف العام الماضي.
«طالبان» تحتل قرية وتقتل 6 عسكريين
احتل مسلحون من حركة «طالبان» قرية كاري شيخي في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان، وقتلوا ستة عسكريين وأسروا أربعة و«اغتنموا» أربع دبابات حسب مصادر إعلامية.
إعادة تمركز
أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أمس، أن آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، قرّر إعادة تمركز اللواء السادس.
التزام إيراني
أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إمكانية استمرار التزام بلاده بالاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي منه، في حال ضمان الدول الخمس المتبقية وقوفها إلى جانب طهران ومراعاة مصالحها.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018