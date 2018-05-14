بإيجــــاز

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تخوّف أمريكي

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن أن فريقا لا بأس به من الساسة الأمريكيين يخشون تخطيط الجماعات المسلحة الإيرانية الناشطة على الأراضي السورية للهجوم على قاعدة التنف الأمريكية هناك.

6 مرشحين للرئاسة التركية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أمس الاحد القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ24 من جوان المقبل. ووردت في القائمة أسماء 6 مرشحين.

الحكم بإعدام 8 دواعش

أصدرت محكمة إيرانية حكما بالإعدام على 8 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد إدانتهم بالتورط في اعتداء استهدف مجلس الشورى الإسلامي في طهران منتصف العام الماضي.

«طالبان» تحتل قرية وتقتل 6 عسكريين

احتل مسلحون من حركة «طالبان» قرية كاري شيخي في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان، وقتلوا ستة عسكريين وأسروا أربعة و«اغتنموا» أربع دبابات حسب مصادر إعلامية.

إعادة تمركز

أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أمس، أن آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، قرّر إعادة تمركز اللواء السادس.

التزام إيراني

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إمكانية استمرار التزام بلاده بالاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي منه، في حال ضمان الدول الخمس المتبقية وقوفها إلى جانب طهران ومراعاة مصالحها.