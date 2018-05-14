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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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العالمية
بإيجــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

تخوّف أمريكي
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن أن فريقا لا بأس به من الساسة الأمريكيين يخشون تخطيط الجماعات المسلحة الإيرانية الناشطة على الأراضي السورية للهجوم على قاعدة التنف الأمريكية هناك.
6 مرشحين للرئاسة التركية
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أمس الاحد القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ24 من جوان المقبل. ووردت في القائمة أسماء 6 مرشحين.
الحكم بإعدام 8 دواعش
أصدرت محكمة إيرانية حكما بالإعدام على 8 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد إدانتهم بالتورط في اعتداء استهدف مجلس الشورى الإسلامي في طهران منتصف العام الماضي.
«طالبان» تحتل قرية وتقتل 6 عسكريين
احتل مسلحون من حركة «طالبان» قرية كاري شيخي في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان، وقتلوا ستة عسكريين وأسروا أربعة و«اغتنموا» أربع دبابات حسب مصادر إعلامية.
إعادة تمركز
أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أمس، أن آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، قرّر إعادة تمركز اللواء السادس.
التزام إيراني
أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إمكانية استمرار التزام بلاده بالاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي منه، في حال ضمان الدول الخمس المتبقية وقوفها إلى جانب طهران ومراعاة مصالحها.

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في هجوم إرهابي تبناه «داعش»:عملية طعن تخلف قتيلا و8 جرحى في باريس
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المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

تخوّف أمريكي
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن أن فريقا لا بأس به من الساسة الأمريكيين يخشون تخطيط الجماعات المسلحة الإيرانية الناشطة على الأراضي السورية للهجوم على قاعدة التنف الأمريكية هناك.
6 مرشحين للرئاسة التركية
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أمس الاحد القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ24 من جوان المقبل. ووردت في القائمة أسماء 6 مرشحين.
الحكم بإعدام 8 دواعش
أصدرت محكمة إيرانية حكما بالإعدام على 8 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد إدانتهم بالتورط في اعتداء استهدف مجلس الشورى الإسلامي في طهران منتصف العام الماضي.
«طالبان» تحتل قرية وتقتل 6 عسكريين
احتل مسلحون من حركة «طالبان» قرية كاري شيخي في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان، وقتلوا ستة عسكريين وأسروا أربعة و«اغتنموا» أربع دبابات حسب مصادر إعلامية.
إعادة تمركز
أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أمس، أن آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، قرّر إعادة تمركز اللواء السادس.
التزام إيراني
أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إمكانية استمرار التزام بلاده بالاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي منه، في حال ضمان الدول الخمس المتبقية وقوفها إلى جانب طهران ومراعاة مصالحها.

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14 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
فشل مباحثات حماس والقاهرة بشأن «مسيرات العودة»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلن مصدر مطلع، مُقرب من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن أن وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية، أنهى لقاءاته...
المزيد >>
المستوطنون ينفذون أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ «حرب 67»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
أقدم المئات من المستوطنين صباح أمس على اقتحام المسجد الأقصى في إطار احتفال يطلق عليه الصهاينة «يوم توحيد...
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في هجوم إرهابي تبناه «داعش»:عملية طعن تخلف قتيلا و8 جرحى في باريس
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت الشرطة الفرنسية، مقتل منفذ الهجوم المسلح الذي وقع مساء أول أمس في الدائرة الثانية من باريس ، وأسفر عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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