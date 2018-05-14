رسالة الجزائر:مقري يعود لرئاسة أكبر حزب إسلامي معارض

الشروق ـ الجزائر-

انتهى المؤتمر الاستثنائي لحركة مجتمع السلم، أمس الأحد، بفوز المعارض الراديكالي عبد الرزاق مقري برئاسة الحزب لفترة ثانية، قاطعًا بذلك أيّ علاقة مفترضة مع حكومة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خلافًا لما كان متوقعًا من فوز الوزير السابق أبو جرة سلطاني.

وحلّ عبد الرزاق مقري أولاًّ بالأغلبية الساحقة بــ241 صوتا من أصل 329، أي بنسبة 73 %، والدكتور نعمان لعور بــ: 84 صوتا، في حين تمت تزكية عبد الرحمان بن فرحات، وعبد الرزاق عاشوري نائبين لرئيس الحركة التي تتقاطع مع حركة النهضة التونسية.

وإلى غاية أمس كان بعض قياديي «حمس» يضغطون عليها لتطليق جبهة المعارضة والعودة إلى السلطة التي غادرتها في ماي 2012 بسبب خلافاتها مع شريكيها في التحالف الرئاسي آنذاك وهما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لكن الاستمرار في نهج معارضة حكم بوتفليقة قرار يفصل فيه مجلس الشورى الإسلامي لحركة مجتمع السلم.

وتلقت حركة مجتمع السلم (حمس)، قبل سنة من الآن، دعوة للمشاركة في الحكومة التي قاد مشاوراتها رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، إذ لوّح مقري على «العرض الرئاسي»، بالاستقالة من منصبه، إذا شاركت الحركة في الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ 4 من ماي الماضي.

وشارك الحزب الإسلامي بالحكومات المتعاقبة منذ عام 1995، لكنه توصّل إلى فكّ الارتباط بالتحالف الرئاسي منذ عام 2012، بذريعة «عدم جدية نظام بوتفليقة في القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية عميقة، ورفضه ترقية المشاركة في الحكومة إلى الشراكة في الحكم». وقال مقري في تصريحات صحافية إن "الحركة حضّرت للمؤتمر السادس الاستثنائي في أجواء ديمقراطية، وفي ظل القوانين المنظمة للعملية ولوائح التنظيم، ودون حجر على الآراء المختلفة مهما كانت درجة تباينها"، مضيفا أن حركة مجتمع السلم حزب يحرص على استقلالية قراره، ويعتبر أن القرار في مختلف مستويات الحركة يصنعه مناضلوه وقياداته المنتخبون بشكل ديمقراطي سواء خلال المؤتمر، أو من خلال هيكل الحركة ومؤسساتها.

واتجهت الأنظار إلى المؤتمر الاستثنائي لأكبر حزب إسلامي معارض في الجزائر، على خلفية مناقشة ملفات سياسية ثقيلة أهمها إبداء موقف أكبر حزب إسلامي في البرلمان، من انتخابات الرئاسة المقررة عمليًّا في ربيع 2019، لكن ذلك تأجل سواءً بدعم مرشح توافقي للمعارضة أو تقديم مرشح باسمها أو بمباركة ترشح شخصية أخرى تحظى بقبول صناع القرار في البلاد.

وأطلق عبد الرزاق مقري، الرئيس العائد لرئاسة أكبر حزب إسلامي معارض في الجزائر، تصريحات حادة قدّم فيها وصفًا "سوداويًا" للمشهد السياسي والاقتصادي العام في البلاد، مُعربًا عن نيّته في استمرار نهج المعارضة والإحجام عن المشاركة بالحكومة في الظرف الحالي.

من مراسلنا الطاهر إبراهيم