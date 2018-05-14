الاستقـالات «تهزّ» تيار الحريري

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بيروت ـ وكالات
تتوالى الاستقالات المفاجئة في تيار «المستقبل» الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والتي يعزوها البعض إلى الخسارة التي مني بها «المستقبل» في الانتخابات اللبنانية الأخيرة. وتقدّم نادر الحريري مدير مكتب سعد الحريري باستقالته أول أمس من كافة المسؤوليات التي يتولاها في مكتب الرئيس، في مفاجأة للكثيرين، إذ يعد نادر الحريري الرجل الثاني في تيار «المستقبل» وهو نجل النائب بهية الحريري. وفيما لم يعرف سبب الاستقالة، نقلت مواقع إعلامية عن مصادر مقربة من الحريري قولها إن استقالة نادر تم تنسيقها مع الحريري الذي احترم رغبته وخياره ولا علاقة لها بملف إدارة الانتخابات.
كما تناقلت وسائل إعلام مختلفة أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لتسلم نادر الحريري حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة خلافا لما يشاع عن تغيير الشخصيات في الحلقة الضيقة للرئيس الحريري. ولم يمض 24 ساعة حتى أعلن تيار المستقبل إعفاء المنسق العام للانتخابات وسام الحريري من مسؤولياته في هيئة شؤون الانتخابات، كما تم إعفاء مدير دائرة المتابعة في مكتب الرئيس ماهر أبو الخدود من مهامه.
بيروت ـ وكالات
تتوالى الاستقالات المفاجئة في تيار «المستقبل» الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والتي يعزوها البعض إلى الخسارة التي مني بها «المستقبل» في الانتخابات اللبنانية الأخيرة. وتقدّم نادر الحريري مدير مكتب سعد الحريري باستقالته أول أمس من كافة المسؤوليات التي يتولاها في مكتب الرئيس، في مفاجأة للكثيرين، إذ يعد نادر الحريري الرجل الثاني في تيار «المستقبل» وهو نجل النائب بهية الحريري. وفيما لم يعرف سبب الاستقالة، نقلت مواقع إعلامية عن مصادر مقربة من الحريري قولها إن استقالة نادر تم تنسيقها مع الحريري الذي احترم رغبته وخياره ولا علاقة لها بملف إدارة الانتخابات.
كما تناقلت وسائل إعلام مختلفة أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لتسلم نادر الحريري حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة خلافا لما يشاع عن تغيير الشخصيات في الحلقة الضيقة للرئيس الحريري. ولم يمض 24 ساعة حتى أعلن تيار المستقبل إعفاء المنسق العام للانتخابات وسام الحريري من مسؤولياته في هيئة شؤون الانتخابات، كما تم إعفاء مدير دائرة المتابعة في مكتب الرئيس ماهر أبو الخدود من مهامه.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018