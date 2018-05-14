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في هجوم إرهابي تبناه «داعش»:عملية طعن تخلف قتيلا و8 جرحى في باريس
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العالمية
في هجوم إرهابي تبناه «داعش»:عملية طعن تخلف قتيلا و8 جرحى في باريس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

باريس ـ وكالات
أكّدت الشرطة الفرنسية، مقتل منفذ الهجوم المسلح الذي وقع مساء أول أمس في الدائرة الثانية من باريس ، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين حالة اثنين منهم خطيرة.
وأوضحت الشرطة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، أن المهاجم لقي مصرعه برصاص قوات الشرطة التي كانت قريبة من مكان الهجوم.
وكانت وسائل إعلام ذكرت أن مسلحا يحمل سكينا، هاجم بها المارة في وسط العاصمة الفرنسية باريس فقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، وتدخلت الشرطة بعد ذلك وأطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلا. ووقع الحادث حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، في شارع مونسيني في الدائرة الثانية من باريس، القريبة من أوبرا باريس والأحياء المرموقة حول ساحة فاندوم.
وأفادت إذاعة «أوروبا 1» بأن منفّذ الطعن الذي وقع مساء أول أمس في باريس، شاب عشريني شيشاني الأصل، مشيرة إلى أن الشرطة قد تمكنت من تحديد هويته بعد رفع بصماته.
وذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصدر قضائي فرنسي أن الشرطة أوقفت والدي منفذ الهجوم للتحقيق معهما.
وتبنى العملية تنظيم «داعش» الإرهابي حيث تناقلت صفحات الموالين له، بيانا يتبنى فيه الهجوم، ويؤكد أن منفذ عملية الطعن من «جنوده». وتناقلت وسائل الإعلام أن شابا شرع في طعن المارة وسط العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس وقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، واستمر في ملاحقة المارة حتى وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتصفيته على أيديهم.
من جهة أخرى أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم من المارة في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا على تعاطفه مع الجرحى.
وكتب ماكرون على «تويتر»: «كل مشاعري مع ضحايا وجرحى هجوم باريس الليلة قبل الماضية وعائلاتهم».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن «فرنسا تدفع مرة أخرى دمها ثمنا، لكنها لن تتراجع شبرا واحدا أمام أعداء الحرية».وختم بالقول: «باسم كل الفرنسيين، أحيي شجاعة ضباط الشرطة الذين تمكنوا من تحييد الإرهابي».

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أكّدت الشرطة الفرنسية، مقتل منفذ الهجوم المسلح الذي وقع مساء أول أمس في الدائرة الثانية من باريس ، وأسفر عن...
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في هجوم إرهابي تبناه «داعش»:عملية طعن تخلف قتيلا و8 جرحى في باريس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

باريس ـ وكالات
أكّدت الشرطة الفرنسية، مقتل منفذ الهجوم المسلح الذي وقع مساء أول أمس في الدائرة الثانية من باريس ، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين حالة اثنين منهم خطيرة.
وأوضحت الشرطة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، أن المهاجم لقي مصرعه برصاص قوات الشرطة التي كانت قريبة من مكان الهجوم.
وكانت وسائل إعلام ذكرت أن مسلحا يحمل سكينا، هاجم بها المارة في وسط العاصمة الفرنسية باريس فقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، وتدخلت الشرطة بعد ذلك وأطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلا. ووقع الحادث حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، في شارع مونسيني في الدائرة الثانية من باريس، القريبة من أوبرا باريس والأحياء المرموقة حول ساحة فاندوم.
وأفادت إذاعة «أوروبا 1» بأن منفّذ الطعن الذي وقع مساء أول أمس في باريس، شاب عشريني شيشاني الأصل، مشيرة إلى أن الشرطة قد تمكنت من تحديد هويته بعد رفع بصماته.
وذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصدر قضائي فرنسي أن الشرطة أوقفت والدي منفذ الهجوم للتحقيق معهما.
وتبنى العملية تنظيم «داعش» الإرهابي حيث تناقلت صفحات الموالين له، بيانا يتبنى فيه الهجوم، ويؤكد أن منفذ عملية الطعن من «جنوده». وتناقلت وسائل الإعلام أن شابا شرع في طعن المارة وسط العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس وقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، واستمر في ملاحقة المارة حتى وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتصفيته على أيديهم.
من جهة أخرى أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم من المارة في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا على تعاطفه مع الجرحى.
وكتب ماكرون على «تويتر»: «كل مشاعري مع ضحايا وجرحى هجوم باريس الليلة قبل الماضية وعائلاتهم».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن «فرنسا تدفع مرة أخرى دمها ثمنا، لكنها لن تتراجع شبرا واحدا أمام أعداء الحرية».وختم بالقول: «باسم كل الفرنسيين، أحيي شجاعة ضباط الشرطة الذين تمكنوا من تحييد الإرهابي».

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