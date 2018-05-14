في هجوم إرهابي تبناه «داعش»:عملية طعن تخلف قتيلا و8 جرحى في باريس

-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
باريس ـ وكالات
أكّدت الشرطة الفرنسية، مقتل منفذ الهجوم المسلح الذي وقع مساء أول أمس في الدائرة الثانية من باريس ، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين حالة اثنين منهم خطيرة.
وأوضحت الشرطة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، أن المهاجم لقي مصرعه برصاص قوات الشرطة التي كانت قريبة من مكان الهجوم.
وكانت وسائل إعلام ذكرت أن مسلحا يحمل سكينا، هاجم بها المارة في وسط العاصمة الفرنسية باريس فقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، وتدخلت الشرطة بعد ذلك وأطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلا. ووقع الحادث حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، في شارع مونسيني في الدائرة الثانية من باريس، القريبة من أوبرا باريس والأحياء المرموقة حول ساحة فاندوم.
وأفادت إذاعة «أوروبا 1» بأن منفّذ الطعن الذي وقع مساء أول أمس في باريس، شاب عشريني شيشاني الأصل، مشيرة إلى أن الشرطة قد تمكنت من تحديد هويته بعد رفع بصماته.
وذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصدر قضائي فرنسي أن الشرطة أوقفت والدي منفذ الهجوم للتحقيق معهما.
وتبنى العملية تنظيم «داعش» الإرهابي حيث تناقلت صفحات الموالين له، بيانا يتبنى فيه الهجوم، ويؤكد أن منفذ عملية الطعن من «جنوده». وتناقلت وسائل الإعلام أن شابا شرع في طعن المارة وسط العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس وقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، واستمر في ملاحقة المارة حتى وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتصفيته على أيديهم.
من جهة أخرى أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم من المارة في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا على تعاطفه مع الجرحى.
وكتب ماكرون على «تويتر»: «كل مشاعري مع ضحايا وجرحى هجوم باريس الليلة قبل الماضية وعائلاتهم».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن «فرنسا تدفع مرة أخرى دمها ثمنا، لكنها لن تتراجع شبرا واحدا أمام أعداء الحرية».وختم بالقول: «باسم كل الفرنسيين، أحيي شجاعة ضباط الشرطة الذين تمكنوا من تحييد الإرهابي».
باريس ـ وكالات
أكّدت الشرطة الفرنسية، مقتل منفذ الهجوم المسلح الذي وقع مساء أول أمس في الدائرة الثانية من باريس ، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين حالة اثنين منهم خطيرة.
وأوضحت الشرطة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، أن المهاجم لقي مصرعه برصاص قوات الشرطة التي كانت قريبة من مكان الهجوم.
وكانت وسائل إعلام ذكرت أن مسلحا يحمل سكينا، هاجم بها المارة في وسط العاصمة الفرنسية باريس فقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، وتدخلت الشرطة بعد ذلك وأطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلا. ووقع الحادث حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، في شارع مونسيني في الدائرة الثانية من باريس، القريبة من أوبرا باريس والأحياء المرموقة حول ساحة فاندوم.
وأفادت إذاعة «أوروبا 1» بأن منفّذ الطعن الذي وقع مساء أول أمس في باريس، شاب عشريني شيشاني الأصل، مشيرة إلى أن الشرطة قد تمكنت من تحديد هويته بعد رفع بصماته.
وذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصدر قضائي فرنسي أن الشرطة أوقفت والدي منفذ الهجوم للتحقيق معهما.
وتبنى العملية تنظيم «داعش» الإرهابي حيث تناقلت صفحات الموالين له، بيانا يتبنى فيه الهجوم، ويؤكد أن منفذ عملية الطعن من «جنوده». وتناقلت وسائل الإعلام أن شابا شرع في طعن المارة وسط العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس وقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، واستمر في ملاحقة المارة حتى وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتصفيته على أيديهم.
من جهة أخرى أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم من المارة في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا على تعاطفه مع الجرحى.
وكتب ماكرون على «تويتر»: «كل مشاعري مع ضحايا وجرحى هجوم باريس الليلة قبل الماضية وعائلاتهم».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن «فرنسا تدفع مرة أخرى دمها ثمنا، لكنها لن تتراجع شبرا واحدا أمام أعداء الحرية».وختم بالقول: «باسم كل الفرنسيين، أحيي شجاعة ضباط الشرطة الذين تمكنوا من تحييد الإرهابي».
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018