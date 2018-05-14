المستوطنون ينفذون أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ «حرب 67»

القدس المحتلة ـ وكالات:

أقدم المئات من المستوطنين صباح أمس على اقتحام المسجد الأقصى في إطار احتفال يطلق عليه الصهاينة «يوم توحيد القدس».

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى بلغ نحو 1620 شخصا، وهو أعلى عدد يومي من المقتحمين منذ احتلال القدس في عام 1967. ورفع المستوطنون الأعلام الصهيونية داخل الأقصى قبالة قبة الصخرة عند باب القطانين، في حين وفرت عناصر شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهم لالتقاط الصور مع العلم وأداء صلاة جماعية، حسبما أفادت وكالة «معا» الفلسطينية.

فيما ذكر موقع «عرب 48» نقلا عن شهود عيان أن المستوطنين قاموا بخطوات استفزازيّة تضمنت رفع علم الكيان الصهيوني عند بوابات الحرم القدسي، ومنع عدد من المصلّين من دخول المسجد للصلاة.

وتحتفل سلطات الاحتلال بما تسميه بـ «يوم توحيد القدس»، ويوافق اليوم الذي سيطرت فيه على مدينة القدس بالكامل بعد احتلالها الشق الشرقي منها في حرب 67.