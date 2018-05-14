المستوطنون ينفذون أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ «حرب 67»

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القدس المحتلة ـ وكالات:
أقدم المئات من المستوطنين صباح أمس على اقتحام المسجد الأقصى في إطار احتفال يطلق عليه الصهاينة «يوم توحيد القدس».
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى بلغ نحو 1620 شخصا، وهو أعلى عدد يومي من المقتحمين منذ احتلال القدس في عام 1967. ورفع المستوطنون الأعلام الصهيونية داخل الأقصى قبالة قبة الصخرة عند باب القطانين، في حين وفرت عناصر شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهم لالتقاط الصور مع العلم وأداء صلاة جماعية، حسبما أفادت وكالة «معا» الفلسطينية.
فيما ذكر موقع «عرب 48» نقلا عن شهود عيان أن المستوطنين قاموا بخطوات استفزازيّة تضمنت رفع علم الكيان الصهيوني عند بوابات الحرم القدسي، ومنع عدد من المصلّين من دخول المسجد للصلاة.
وتحتفل سلطات الاحتلال بما تسميه بـ «يوم توحيد القدس»، ويوافق اليوم الذي سيطرت فيه على مدينة القدس بالكامل بعد احتلالها الشق الشرقي منها في حرب 67.
القدس المحتلة ـ وكالات:
أقدم المئات من المستوطنين صباح أمس على اقتحام المسجد الأقصى في إطار احتفال يطلق عليه الصهاينة «يوم توحيد القدس».
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى بلغ نحو 1620 شخصا، وهو أعلى عدد يومي من المقتحمين منذ احتلال القدس في عام 1967. ورفع المستوطنون الأعلام الصهيونية داخل الأقصى قبالة قبة الصخرة عند باب القطانين، في حين وفرت عناصر شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهم لالتقاط الصور مع العلم وأداء صلاة جماعية، حسبما أفادت وكالة «معا» الفلسطينية.
فيما ذكر موقع «عرب 48» نقلا عن شهود عيان أن المستوطنين قاموا بخطوات استفزازيّة تضمنت رفع علم الكيان الصهيوني عند بوابات الحرم القدسي، ومنع عدد من المصلّين من دخول المسجد للصلاة.
وتحتفل سلطات الاحتلال بما تسميه بـ «يوم توحيد القدس»، ويوافق اليوم الذي سيطرت فيه على مدينة القدس بالكامل بعد احتلالها الشق الشرقي منها في حرب 67.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018