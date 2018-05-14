فشل مباحثات حماس والقاهرة بشأن «مسيرات العودة»

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القاهرة ـ وكالات:
أعلن مصدر مطلع، مُقرب من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن أن وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية، أنهى لقاءاته مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وأنه في طريق عودته إلى قطاع غزة.
وقال المصدر، إن اللقاءات لم تسفر عن «أي جديد»، موضحًا أن حركة حماس، مُصرة على تنظيم «مسيرات العودة»، اليوم الإثنين، دون أي «تغيير على برنامجها وأهدافها».
وكان هنية قد غادر على رأس وفد من حماس، أمس، غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم في بيان صدر عنه، أمس، إن الوفد توجه للقاهرة بهدف «التشاور حول آخر التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والإقليمي».
ومن المقرر أن تُنظّم حركة حماس وفصائل حليفة لها في قطاع غزة، يومي غد وبعد غد الإثنين والثلاثاء 14 و15 ماي الجاري، مسيرات حاشدة في عدة نقاط تقع قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.
القاهرة ـ وكالات:
أعلن مصدر مطلع، مُقرب من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن أن وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية، أنهى لقاءاته مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وأنه في طريق عودته إلى قطاع غزة.
وقال المصدر، إن اللقاءات لم تسفر عن «أي جديد»، موضحًا أن حركة حماس، مُصرة على تنظيم «مسيرات العودة»، اليوم الإثنين، دون أي «تغيير على برنامجها وأهدافها».
وكان هنية قد غادر على رأس وفد من حماس، أمس، غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم في بيان صدر عنه، أمس، إن الوفد توجه للقاهرة بهدف «التشاور حول آخر التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والإقليمي».
ومن المقرر أن تُنظّم حركة حماس وفصائل حليفة لها في قطاع غزة، يومي غد وبعد غد الإثنين والثلاثاء 14 و15 ماي الجاري، مسيرات حاشدة في عدة نقاط تقع قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018