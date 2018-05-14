فشل مباحثات حماس والقاهرة بشأن «مسيرات العودة»

القاهرة ـ وكالات:

أعلن مصدر مطلع، مُقرب من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن أن وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية، أنهى لقاءاته مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وأنه في طريق عودته إلى قطاع غزة.

وقال المصدر، إن اللقاءات لم تسفر عن «أي جديد»، موضحًا أن حركة حماس، مُصرة على تنظيم «مسيرات العودة»، اليوم الإثنين، دون أي «تغيير على برنامجها وأهدافها».

وكان هنية قد غادر على رأس وفد من حماس، أمس، غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم في بيان صدر عنه، أمس، إن الوفد توجه للقاهرة بهدف «التشاور حول آخر التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والإقليمي».

ومن المقرر أن تُنظّم حركة حماس وفصائل حليفة لها في قطاع غزة، يومي غد وبعد غد الإثنين والثلاثاء 14 و15 ماي الجاري، مسيرات حاشدة في عدة نقاط تقع قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.