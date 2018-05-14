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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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وسط غضب شعبي فلسطيني وعربي عارم:اليوم ترومب ينقل سفارة أمريكا الى القدس
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العالمية
وسط غضب شعبي فلسطيني وعربي عارم:اليوم ترومب ينقل سفارة أمريكا الى القدس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

يستعد أهالي قطاع غزة للزحف الكبير على السياج الفاصل مع الكيان الصهيوني، وتشير التوقعات إلى أن المناسبة ربما تؤدي إلى إيقاع عدد كبير من الإصابات ما دفع الناشطين الفلسطينيين لتجهيز عيادات ميدانية.

القدس المحتلة ـ وكالات:
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين للمشاركة في «مليونية العودة وكسر الحصار»، اليوم الاثنين بالضفة الغربية والقدس وغزة والداخل عام 1948 والمخيمات والشتات ودعتهم للتحرك باتجاه فلسطين من كل حدب وصوب.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، الجمعة «ليكون هذا اليوم وهذا التاريخ تاريخا تستدير فيه أحداث التاريخ من النكبة إلى العودة والانتصار».
كما دعت الهيئة كل المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية وكل الجهات الإعلامية المحلية والدولية إلى الاحتشاد والمشاركة في هذا اليوم ورصد حركة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال تجاه المسيرات الشعبية السلمية حتى لا يتمادى هذا الاحتلال في جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وناشدت الهيئة كل الشعوب العربية والإسلامية والحكومات للوقوف إلى جانب حراك الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وتحقيق أهدافه المشروعة بالعودة وكسر الحصار وتحمل مسؤولياتها القومية والإسلامية في حماية القدس من التهويد.
وكان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، قد قال إن الفلسطينيين سيحوّلون الذكرى السبعين للنكبة، إلى «نكبة تحل بإسرائيل ومشروعها الصهيوني».
وذكر في كلمة ألقاها خلال المسيرات التي نظمت شرق مخيم البريج، بالقرب من السياج الحدودي مع الكيان الصهيوني، إن الفلسطينيين في يومي الاثنين والثلاثاء القادميْن (14 و15 ماي الجاري)، سيقفون «وقفة رجل واحد ليقولوا للرئيس الأمريكي والكيان الصهيوني إن القدس عربية إسلامية لن يغير هويتها أحد».
وأضاف: «نحن على موعد مع الزحف الكبير في يوم 14 ماي الجاري، سيزحف شعبنا في مخيمات لبنان على حدود فلسطين الشمالية، كما يزحف أهلنا في الأردن إلى منطقة الكرامة التي تشرف على فلسطين».
من جهة أخرى طالبت فلسطين الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين، الأربعاء المقبل؛ لبحث نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وقال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها بجامعة الدول العربية دياب اللوح، إنه «تقدم بهذا الطلب إلى الجامعة بناءً على توجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس». ولم تعلن الجامعة العربية عن موقفها تجاه الطلب.
بدوره قال الدكتور عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، إن المقدسيين سيقومون بواجبهم تجاه القدس وستكون هناك مسيرات حاشدة اليوم باتجاه المقر الجديد للسفارة الأمريكية.
وقال خطيب الأقصى، لوكالة «سبوتنيك» أمس، «نتوقع أن تكون هناك حواجز عسكرية مشددة لن تمكننا من الوصول إلى المقر بشكل مباشر، ولذا فإننا سنحاول الوصول لأقرب نقطة للمكان لنعلن رفضنا لتلك الخطوة التي تستهدف الإسلام والمسلمين». ومن المقرر أن يشهد اليوم الاثنين، نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى حي أرنونا في القدس؛ تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، الذي حدد الموعد، ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام الكيان الصهيوني، وهو تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني.
وأعلن ترومب في السادس من ديسمبر الماضي، القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

رأي خبير

الخبير العسكري واصف عريقات
«سلطات الاحتلال تعيش أزمة لعدم مقدرتها على مواجهة مسيرة العودة وخشيتها من اجتياز المتظاهرين السياج الفاصل شرق القطاع. الاحتلال أنشأ في الأيام الماضية خلايا لإدارة الأزمة لإفشال مسيرة العودة والالتفاف عليها وعدم السماح للمتظاهرين باجتياز السياج».

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العالمية
وسط غضب شعبي فلسطيني وعربي عارم:اليوم ترومب ينقل سفارة أمريكا الى القدس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

يستعد أهالي قطاع غزة للزحف الكبير على السياج الفاصل مع الكيان الصهيوني، وتشير التوقعات إلى أن المناسبة ربما تؤدي إلى إيقاع عدد كبير من الإصابات ما دفع الناشطين الفلسطينيين لتجهيز عيادات ميدانية.

القدس المحتلة ـ وكالات:
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين للمشاركة في «مليونية العودة وكسر الحصار»، اليوم الاثنين بالضفة الغربية والقدس وغزة والداخل عام 1948 والمخيمات والشتات ودعتهم للتحرك باتجاه فلسطين من كل حدب وصوب.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، الجمعة «ليكون هذا اليوم وهذا التاريخ تاريخا تستدير فيه أحداث التاريخ من النكبة إلى العودة والانتصار».
كما دعت الهيئة كل المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية وكل الجهات الإعلامية المحلية والدولية إلى الاحتشاد والمشاركة في هذا اليوم ورصد حركة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال تجاه المسيرات الشعبية السلمية حتى لا يتمادى هذا الاحتلال في جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وناشدت الهيئة كل الشعوب العربية والإسلامية والحكومات للوقوف إلى جانب حراك الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وتحقيق أهدافه المشروعة بالعودة وكسر الحصار وتحمل مسؤولياتها القومية والإسلامية في حماية القدس من التهويد.
وكان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، قد قال إن الفلسطينيين سيحوّلون الذكرى السبعين للنكبة، إلى «نكبة تحل بإسرائيل ومشروعها الصهيوني».
وذكر في كلمة ألقاها خلال المسيرات التي نظمت شرق مخيم البريج، بالقرب من السياج الحدودي مع الكيان الصهيوني، إن الفلسطينيين في يومي الاثنين والثلاثاء القادميْن (14 و15 ماي الجاري)، سيقفون «وقفة رجل واحد ليقولوا للرئيس الأمريكي والكيان الصهيوني إن القدس عربية إسلامية لن يغير هويتها أحد».
وأضاف: «نحن على موعد مع الزحف الكبير في يوم 14 ماي الجاري، سيزحف شعبنا في مخيمات لبنان على حدود فلسطين الشمالية، كما يزحف أهلنا في الأردن إلى منطقة الكرامة التي تشرف على فلسطين».
من جهة أخرى طالبت فلسطين الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين، الأربعاء المقبل؛ لبحث نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وقال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها بجامعة الدول العربية دياب اللوح، إنه «تقدم بهذا الطلب إلى الجامعة بناءً على توجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس». ولم تعلن الجامعة العربية عن موقفها تجاه الطلب.
بدوره قال الدكتور عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، إن المقدسيين سيقومون بواجبهم تجاه القدس وستكون هناك مسيرات حاشدة اليوم باتجاه المقر الجديد للسفارة الأمريكية.
وقال خطيب الأقصى، لوكالة «سبوتنيك» أمس، «نتوقع أن تكون هناك حواجز عسكرية مشددة لن تمكننا من الوصول إلى المقر بشكل مباشر، ولذا فإننا سنحاول الوصول لأقرب نقطة للمكان لنعلن رفضنا لتلك الخطوة التي تستهدف الإسلام والمسلمين». ومن المقرر أن يشهد اليوم الاثنين، نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى حي أرنونا في القدس؛ تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، الذي حدد الموعد، ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام الكيان الصهيوني، وهو تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني.
وأعلن ترومب في السادس من ديسمبر الماضي، القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

رأي خبير

الخبير العسكري واصف عريقات
«سلطات الاحتلال تعيش أزمة لعدم مقدرتها على مواجهة مسيرة العودة وخشيتها من اجتياز المتظاهرين السياج الفاصل شرق القطاع. الاحتلال أنشأ في الأيام الماضية خلايا لإدارة الأزمة لإفشال مسيرة العودة والالتفاف عليها وعدم السماح للمتظاهرين باجتياز السياج».

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النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
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