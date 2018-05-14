في مطار قرطاج :حجز اكثر من 2 كلغ من المخدرات

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تونس ـ الشروق
تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد من احباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المخدرات تجاوزت الـ 2 كلغ من مادة المارخوانا.
وقالت المصادر للشروق ان هذه الكمية من المخدرات كانت بحوزة مسافر ايفواري الجنسية قادم من عاصمة بلاده ساحل العاج.
وكان اعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج قد اشتبهوا اثناء عملية التفتيش في سلوك المسافر المتهم فتم إخضاعه للتفتيش الدقيق و ضبط اربع صفائح مغلقة بأحكام داخل أمتعته تحتوي على المخدرات.
وبالتحري معه تبين انه اجرى اتصالات هاتفية مع أطراف اجنبية فور وصوله الى المطار كانت في انتظاره ببهو المطار وتم نصب كمين لها والقاء القبض على تسعة أفراد يحملون الجنسية الايفوارية ويقيمون في تونس بصفة غير قانونية.
ويجري التحقيق مع كافة العناصر المقبوض عليها من اجل الكشف عن كامل أفراد الشبكة وتقديمها الى القضاء.
تونس ـ الشروق
تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد من احباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المخدرات تجاوزت الـ 2 كلغ من مادة المارخوانا.
وقالت المصادر للشروق ان هذه الكمية من المخدرات كانت بحوزة مسافر ايفواري الجنسية قادم من عاصمة بلاده ساحل العاج.
وكان اعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج قد اشتبهوا اثناء عملية التفتيش في سلوك المسافر المتهم فتم إخضاعه للتفتيش الدقيق و ضبط اربع صفائح مغلقة بأحكام داخل أمتعته تحتوي على المخدرات.
وبالتحري معه تبين انه اجرى اتصالات هاتفية مع أطراف اجنبية فور وصوله الى المطار كانت في انتظاره ببهو المطار وتم نصب كمين لها والقاء القبض على تسعة أفراد يحملون الجنسية الايفوارية ويقيمون في تونس بصفة غير قانونية.
ويجري التحقيق مع كافة العناصر المقبوض عليها من اجل الكشف عن كامل أفراد الشبكة وتقديمها الى القضاء.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018