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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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في مطار قرطاج :حجز اكثر من 2 كلغ من المخدرات
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القضائي
في مطار قرطاج :حجز اكثر من 2 كلغ من المخدرات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

تونس ـ الشروق
تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد من احباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المخدرات تجاوزت الـ 2 كلغ من مادة المارخوانا.
وقالت المصادر للشروق ان هذه الكمية من المخدرات كانت بحوزة مسافر ايفواري الجنسية قادم من عاصمة بلاده ساحل العاج.
وكان اعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج قد اشتبهوا اثناء عملية التفتيش في سلوك المسافر المتهم فتم إخضاعه للتفتيش الدقيق و ضبط اربع صفائح مغلقة بأحكام داخل أمتعته تحتوي على المخدرات.
وبالتحري معه تبين انه اجرى اتصالات هاتفية مع أطراف اجنبية فور وصوله الى المطار كانت في انتظاره ببهو المطار وتم نصب كمين لها والقاء القبض على تسعة أفراد يحملون الجنسية الايفوارية ويقيمون في تونس بصفة غير قانونية.
ويجري التحقيق مع كافة العناصر المقبوض عليها من اجل الكشف عن كامل أفراد الشبكة وتقديمها الى القضاء.

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14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد من احباط عملية تهريب لكمية كبيرة من...
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القضائي
في مطار قرطاج :حجز اكثر من 2 كلغ من المخدرات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

تونس ـ الشروق
تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد من احباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المخدرات تجاوزت الـ 2 كلغ من مادة المارخوانا.
وقالت المصادر للشروق ان هذه الكمية من المخدرات كانت بحوزة مسافر ايفواري الجنسية قادم من عاصمة بلاده ساحل العاج.
وكان اعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج قد اشتبهوا اثناء عملية التفتيش في سلوك المسافر المتهم فتم إخضاعه للتفتيش الدقيق و ضبط اربع صفائح مغلقة بأحكام داخل أمتعته تحتوي على المخدرات.
وبالتحري معه تبين انه اجرى اتصالات هاتفية مع أطراف اجنبية فور وصوله الى المطار كانت في انتظاره ببهو المطار وتم نصب كمين لها والقاء القبض على تسعة أفراد يحملون الجنسية الايفوارية ويقيمون في تونس بصفة غير قانونية.
ويجري التحقيق مع كافة العناصر المقبوض عليها من اجل الكشف عن كامل أفراد الشبكة وتقديمها الى القضاء.

سفيان الأسود
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أريانة:إيقاف شيخ من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت اول امس الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة من إلقاء القبض على شخص عمره 74 سنة...
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في العاصمـــــــة:رجــل أعمــال يهدد بهـــدم عمــارات على رؤوس ساكنيها !
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
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في مطار قرطاج :حجز اكثر من 2 كلغ من المخدرات
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد من احباط عملية تهريب لكمية كبيرة من...
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