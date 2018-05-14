في مطار قرطاج :حجز اكثر من 2 كلغ من المخدرات

تونس ـ الشروق

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد من احباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المخدرات تجاوزت الـ 2 كلغ من مادة المارخوانا.

وقالت المصادر للشروق ان هذه الكمية من المخدرات كانت بحوزة مسافر ايفواري الجنسية قادم من عاصمة بلاده ساحل العاج.

وكان اعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج قد اشتبهوا اثناء عملية التفتيش في سلوك المسافر المتهم فتم إخضاعه للتفتيش الدقيق و ضبط اربع صفائح مغلقة بأحكام داخل أمتعته تحتوي على المخدرات.

وبالتحري معه تبين انه اجرى اتصالات هاتفية مع أطراف اجنبية فور وصوله الى المطار كانت في انتظاره ببهو المطار وتم نصب كمين لها والقاء القبض على تسعة أفراد يحملون الجنسية الايفوارية ويقيمون في تونس بصفة غير قانونية.

ويجري التحقيق مع كافة العناصر المقبوض عليها من اجل الكشف عن كامل أفراد الشبكة وتقديمها الى القضاء.





سفيان الأسود