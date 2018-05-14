في العاصمـــــــة:رجــل أعمــال يهدد بهـــدم عمــارات على رؤوس ساكنيها !

تونس ـ الشروق :

ملف قد يؤكد مرة اخرى هيمنة نفس المنظومة السابقة على الادارة التونسية بفساد موظفيها بما في ذلك بلدياتها المعنية مباشرة بمصالح المواطنين...عمارات بالقرب من وزارة السيادة قد تكون تحولت ملكيتها بطرق غير قانونينة الى رجل اعمال يحاول لا فقط هدم المباني على رؤوس ساكنيها بل كذلك انتهاك حق التونسيين في الاستمتاع بموروثهم العمراني و هم يتجولون في شارع الزعيم الحبيب بورقيبة...هذا ما أفادنا به مجموعة من السكان و اصحاب محلات تجارية و كذلك أمنيون (الأمنيون خيروا عدم الكشف عن أسمائهم) قالوا انهم استنجدوا بالشروق «لمنع مظلمة عقارية بطلها رجل اعمال تمكن من نقل ملكية عمارات محاذية لوزارة الداخلية بطرق ملتوية...».

جغرافيا، تقع العمارات المذكورة حذو وزارة الداخلية و الاخطر ان لوزارة السيادة هذه مقرات ادارية و اخرى نقابية. و حسب الملف الذي امدنا به السكان، ثمة لا محالة إخلالات تتعلق بقوانين عقارية تنظم املاك الأجانب بالبلاد التونسية. الى ذلك جعل القانون عدد 29 لسنة 2006 من شرط الإعلام إجراء وجوبيا ضمن الفصل 115 حيث فرض على المشتري ضرورة إعلام الشفيع بوقوع عملية البيع حتى يبادر هذا الأخير بتسجيل رغبته في شراء العقار المشفوع من عدمه. و الشفيع في القانون التونسي هو من تحوز على وجه الكراء او المنفعة بعقار قرر مالكه التفويت فيه ليصبح بذلك اول المتتفعين بشراء العنصر المذكور و اجبر المشرع المالك إعلام هؤلاء بعملية البيع اعتبارا لأولويتهم في تملك العقار الذي يستغلونه مراء او منفعة.

وفي قضية الحال و حسب الملف الذي تحصلت الشروق على نسخة منه، لا وجود لأثر يتعلق بإعلام المستغلين للعمارات المذكورة بما في ذلك وزارة الداخلية التي تستغل مقرات لخزن الارشيف و كذلك مقرات اخرى تستغلها نقابات أمنية.

كيف لسفارة ان تقوم مقام مالكي العقارات المذكورة و مع ذلك قامت حسب الملف الذي بحوزتنا سفارة إيطاليا بالجمهورية التونسية بمد رجل الاعمال هذا بشهادة تثبت نقل ملكية العقارات المذكورة اليه دون العودة الى الورثاء الشرعيين الذين قد يكون معظمهم في عداد الأموات اليوم اعتبارا الى ان تاريخ العقار يعود الى القرن التاسع عشر. و استنادا الى الفصل 115، يعد نقل الملكية باطلا باعتبار عدم إعلام من لهم حق الشفعة بما في ذلك وزارة الداخلية و النقابات الأمنية التي تستغل العقار المذكور.

و حسب المتساكنين و عضو من نقابة الأمن الداخلي، شرع المالك الجديد في هرسلة المستغلين للعمارات المذكورة بالقيام باشغال وهمية الهدف منها الإيهام بان العمارات المذكورة آيلة للسقوط. أطفال و كبار في السن يخضعون يوميا الى هرسلة عمال رجل الاعمال و ضجيج الحفر في اسقف الشقق لهدم المباني على رؤوس أصحابها.

خصوصية جدا...

حسب الشهادات التي تحصلنا عليها، يبدو ان النيابة الخصوصية لبلدية تونس ساهمت كذلك في إنفاذ عقد تحويل الملكية هذا باعتبار عدم استجابة اعوان التراتيب للاستغاثات المتواصلة للمتساكنين. واتهم القاطنون بهذه العقارات رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس بمحاباة رجل الاعمال المذكور و غض الطرف عن تجاوزاته المتكررة...و يبدو ان نفس الكارثة تتكرر باعتبار ما سبق و ان معلما آخر مهددفي نفس الشارع لما حاول احدهم هدم قاعة سينما الشانزليزيه و هي اول قاعة سينما تم فتحها تاريخيا لأول مرة في تونس . حسب المتساكين، حتى الطابع العمراني لشارع الحبيب بورقيبة بات مهددا في علاقة باحترام المقاييس المعتمدة للحفاظ على خصوصية هذا الشارع الرمز...

تحقيق الحبيب الميساوي