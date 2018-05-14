أريانة:إيقاف شيخ من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة

-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
تمكّنت اول امس الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة من إلقاء القبض على شخص عمره 74 سنة قاطن بأريانة من أجل تعمّده تدليس عقد بيع عقار دولي لفائدته تابع لديوان إحياء وادي مجردة والمناطق السقويّة مساحته حوالي 10 هكتارات يستغله كمقطع. وبتعميق التحرّيات ثبت أنه لم يصدر اي عقد بيع عن الدّيوان المذكور كما أن عمليّة التعريف بالإمضاء غير مسجّلة بدفاتر بلديّة أريانة، وفق ما أكدته وزارة الداخلية في بلاغ لها. وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
تمكّنت اول امس الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة من إلقاء القبض على شخص عمره 74 سنة قاطن بأريانة من أجل تعمّده تدليس عقد بيع عقار دولي لفائدته تابع لديوان إحياء وادي مجردة والمناطق السقويّة مساحته حوالي 10 هكتارات يستغله كمقطع. وبتعميق التحرّيات ثبت أنه لم يصدر اي عقد بيع عن الدّيوان المذكور كما أن عمليّة التعريف بالإمضاء غير مسجّلة بدفاتر بلديّة أريانة، وفق ما أكدته وزارة الداخلية في بلاغ لها. وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018