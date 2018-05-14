أريانة:إيقاف شيخ من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة

تمكّنت اول امس الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة من إلقاء القبض على شخص عمره 74 سنة قاطن بأريانة من أجل تعمّده تدليس عقد بيع عقار دولي لفائدته تابع لديوان إحياء وادي مجردة والمناطق السقويّة مساحته حوالي 10 هكتارات يستغله كمقطع. وبتعميق التحرّيات ثبت أنه لم يصدر اي عقد بيع عن الدّيوان المذكور كما أن عمليّة التعريف بالإمضاء غير مسجّلة بدفاتر بلديّة أريانة، وفق ما أكدته وزارة الداخلية في بلاغ لها. وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.