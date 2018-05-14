«أورنج تونس» تحتفل بعيد ميلادها الثامن :زهرة فاح أريجها على كامل ربوع تونس

سيبقى تاريخ الخامس من ماي من سنة 2010 مرحلة مفصلية في تاريخ الاتصالات في تونس اذ شهد انطلاقة مرحلة جديدة فى القطاع حين أعلنت في ذلك اليوم شركة أورنج تونس عن انطلاقتها في سوق الاتصالات في بلادنا.

ومنذ ثماني سنوات ارتبط اسم «اورونج تونس» بالعطاء والابتكارات والمبادرات التي صنعت مسارا جديدا في عالم الاستثمار في تونس لا يقم على تكديس الارباخ بل على تنمية العلاقة مع الحرفاء وتمتيعهم بكل جديد وايضا من الانفتاح على المجتمع التونسي ومشاركته همومه من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام بخدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه حيثما كان.

خدمات راقية وعروض سخية

منذ انطلاقها جعلت «اورونج تونس» من التميّز والابتكار شعارها ورسمت لنفسها طموحات مدروسة وهادفة غايتها تمكين التونسيين من النفاذ الى الشبكة العنكبوتية وتوفير أحدث الاصدارات واخر الابتكارات التكنولوجية، وتسهيل الحياة اليومية للتونسيين إضافة الى المساهمة في خلق واحداث مواطن شغل والالتزام باعتبارها شركة مسؤولة ومتضامنة بجعل التكنولوجيا الرقمية في خدمة المجتمع وفي متناول الجميع. . منذ تاسيسها رسمت «اورونج تونس» لنفسها مسارا يقوم على توفير خدمات وعروض متنوعة لحرفائها لتصنع نقلة نوعية في سوق الاتصالات في تونس ونجحت منذ سنواتها الاولى في تقديم الجديد وتمكين الحرفاء من مجموعة من العروض السخية والمتنوعة وبأسعار تفاضلية

لتمتلك أوّل شبكة عالية الجودة لأنترنات الجيل الثالث في تونس فكانت سبّاقة في تقديم الانترنات ذات جودة عالية، ورائدة في توفير اخر الاصدارات التكنولوجية وأحدثها واتاحتها لأكبر عدد ممكن من التونسيين مع أوسع تغطية للسكان لانترنات الجيل الثالث 3G .. وحين تم تجاوز هذه المرحلة لندخل في خدمة الجيل الرابع 4 G كانت أورنج السّباقة في توفير مفاتيح انترنات الجيل الرابع وعرض فلايبوكس4G لحرفائها مجانا، ومع إطلاق خدمة انترنات الجيل الرابع 4G رسميا يوم 30 مارس 2016، واصلت أورنج تونس تقديم الجديد وتسهيل الاستعمالات لخدمة انترنات الجيل الرابع لجميع حرفاء الهواتف الجوّالة و اطلقت حصريا الهاتف الذكي 4G الأقلّ سعرا في سوق الإتصالات.

كما وضعت الشركة على ذمة حرفائها أحدث الهواتف الذكية واخر الاصدارات في الأجهزة اللوحية المتطابقة مع الجيل الرابع بمحتويات متنوعة وبأسعار مناسبة.

ولم تكتف أورنج تونس بتوفير افضل الاجهزة والخدمات باسعار لا تقبل المنافسة بل صنعت الحدث في أكثر من مناسبة وساهمت في تسهيل حياة مشتركيها وحرفائها بفضل عروضها السخية والمتنوعة والمبتكرة مازال التونسي يجني ثمارها من قبيل «الو للكلّ» وعرض «يدوّخ» وعرض «عجب» وعرض «قالهم أسكتو»، فكانت أورنج تونس السباقة دائما في اهداء مشتركيها وحرفائها التعريفة الأقلّ ثمنا للدقيقة الواحدة والصالحة نحو كل المشغلين إضافة إلى الحوافز والامتيازات السخية لتؤكد الشركة ان هدفها حماية القدرة الشرائية للمستهلك باعتبارها أولوية مطلقة بالنسبة لها وذلك بتوفير التعريفة الأقلّ للدقيقة الواحدة في سوق الاتصالات وكانت اخر هدايا «أورنج تونس» لحرفائها الفرصة مجموعة جديدة من العروض الجزافية للهاتف الجوّال «غرامي»، وهي عروض جديدة غيّرت حياة مشتركيها إلى الأفضل مع حجم ربط بالانترنات شهريا يصل إلى 40 جيغا كما وفرت لمحبي الانترنات سرعة النفاذ إلى الشبكة العنكبوتية عبر هواتفهم الذكية بكلّ ثقة وأمان وفي كلّ مكان.

التزام مجتمعي ثابت

ساهمت «أورنج تونس» منذ انطلاقتها في خلق ديناميكية في محيطها ودعم تشغيلية أصحاب الشهائد العليا من خلال انتداب الكفاءات التونسية من مختلف المجالات والافاق لتثري الرصيد البشري إذ بلغ اليوم عدد العاملين في شركة أورنج قرابة 1700 موظف إضافة إلى خلق لأكثر من 6800 مواطن شغل غير مباشرة ولم تكتف «أورنج تونس» بدورها كمشغل للاتصالات بل تجاوزته لتكون «شريكا» مميزا للتونسيين في رفع التحديات الاقتصادية التي تواجههم فحرصت منذ انطلاقتها على استثمار كل جهودها لتنمية محيطها الاجتماعي والاقتصادي في اطار رؤية استراتيجية هادفة للمسؤولية الاجتماعية، وهو ما اهلها للانخراط في الميثاق العالمي للأمم المتّحدة سنة 2012 ليكون شهادة لها على تكريسها لمفهوم المسؤولية المجتمعية وتبني مفهوم التنمية المستدامة خاصة في المنطق الداخلية ليكون التزامها المجتمعي ممارسة وليس شعارا لتساهم في إعادة تهيئة عديد المدارس في مناطق قست عليها الجغرافيا وقبلها الدولة مثل أولاد ضيف الله بحمام بورقيبة وعمادة الزويتينة المشرفة على الحدود التونسية الجزائرية وبئر صالح من ولاية صفاقس ووفرت حتى الماء الصّالح للشّراب والصّحّة والتّعليم وتوفير لوازم الدّراسة وتزويد مكتبات المدارس بالكتب باللغتين الفرنسية والعربيّة وجهزت قاعات للإعلاميّة بالمعدّات والتّجهيزات اللاّزمة وعقدت اتفاقية مع وزارة التربية لمدها بالحواسيب واللوحات لتوزيعها على المدارس المحتاجة واهتمت بنساء تلك المناطق وذوي الاحتياجات الخصوصيّة فقامت بتكوين النساء الريفيات في عديد المناطق لمساعدتهم على بعث مشاريع تتلاءم وطبيعة ظروفهم في مناطقهم المحرومة.

مبادرات مثمرة

كما كانت لـ»اورونج تونس» عديد المبادرات والمشاريع المبتكرة في مختلف المجالات من بينها اطلاق أوّل Mooc في تونس الموجه للطلبة و الشبان من خريجي الجامعات والباحثين عن شغل لتحسين اللغة الفرنسية، وكذلك برنامج التربية الرقمية بالتعاون مع وزارة التربية لدعم تلاميذ المدارس الابتدائية بالاعتماد على محتويات تربوية ومضامين تعليمية رقمية، وسعت الى تعزيز البحث واستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في القطاع الصحي، اضافة إلى اطلاق دليل الزيارة الرقمية للمتحف الوطني بباردو بالتعاون مع وزارة الثقافة وكذلك دعم إنشاء جمعية السينما الرقمية المتنقلة باعتبار أن الثقافة جزء لا يتجزأ في استراتيجية الشركة والعمل على ان تكون الثقافة السينمائية في متناول الجميع. كما راهن برنامج المطورين الشبان على الموهوبين والمولعين بتطوير تطبيقات مواطنية عبر مركز أورنج للتطوير الذي يعد أوّل مركز تكنولوجي مختص في تطوير المحتوى الرقمي للهواتف الجوالة ، وقد ساعد هذا البرنامج المجاني على انجاز عشرات التطبيقات وكون 3000 طالب من مختلف المعاهد والجامعات وساهم كذلك في توفير مواطن شغل لعشرات المطورين الشّبان. ودعمت روح الابتكار حتى لدى تلاميذ المعاهد والمراهقين من خلال تركيز مخابر «فاب لاب» التي كان اخرها بقابس .. وسعت اورونج تونس الى جسر الهوة الحاصلة في بلادنا بين برامج التعليم واختصاصاته وسوق الشغل ومتطلباته فسعت بصفة حثيثة الى تمكين اصحاب الشهائد من فرص العمل من خلال شراكتها مع مؤسسات جامعية او من خلال مركز أورنج للابتكار والتطوير وهو ما وفر للشبان فرصا هامة للتكوين في مجال التكنولوجيا الرقمية وتطوير تطبيقات الهواتف الجوالة الذكية ووضعتهم اورونج على سكة النجاح اما ببعث شركات خاصة بهم وأورنج توفر لهم التأطير والتمويل اللازمين والمتابعة الى ان يشتد ساعد شركاتهم.





عادل الطياري