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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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صفاقس :لهذه الأسباب ركّز صالون الفلاحة على المنتديات والورشات العلمية
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الإقتصادي
صفاقس :لهذه الأسباب ركّز صالون الفلاحة على المنتديات والورشات العلمية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

الشروق ـ مكتب صفاقس
نقاط مضيئة خلفها الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس في دورته 12 التي اسدل الستار عنها امس الأحد 13 ماي بعد 5 أيام من العرض والورشات العلمية والمسابقات والتنشيط التي حركت أركان المدينة .. من أبرز هذه النقاط التي وجب التوقف عندها المساهمة الفعلية لجمعية معرض صفاقس الدولي في توطين المعارف العلمية الفلاحية وتقديمها وتبسيطها للطلبة والفلاحين والمختصين وغير المختصين من خلال الندوات والورشات العلمية التي حققت نجاحا كبيرا ولهيئة التنظيم وعلى رأسها خالد عبد الهادي أن تتباهى بها . فعلى امتداد أيام الصالون ، انتظمت 4 حصص في إطار المنتدى العلمي بحضور أكادميين ومختصين من تونس وخارجا نجحوا في تناول عديد المواضيع المتعلقة بالفلاحة وزيت الزيتون والصناعات الغذائية و المنتوجات البحرية بحضور مختصين واكادميين مما حول الصالون إلى واجهة حقيقية للفلاحة الوطنية ومنصة ثابتة للصناعات الغذائية وعنوانا محوريا في الإنفتاح على الطاقات العلمية والقامات المعرفية وجلب الخبراء وتوطين التطورات الحاصلة دوليا في القطاع .هذا التركيز على النشاط العلمي الذي بدا بارزا ، جاء وليد تصورات وتوجهات عامة لجمعية المعرض تحت إشراف عبد اللطيف الزياني لمعاضدة مجهود الدولة في التنمية الفلاحية والتصدير وتطوير قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية وخلق فرص لمعرفة مدى تنافسية مؤسساتنا التونسية وتسويق المنتوج الوطني والمعارف الوطنية مع الإستفادة بشكل كبير من التجارب العالمية . ومع هذا التوجه العلمي الواضح ، اتجهت الجمعية إلى تحفيز الهمم للمشاركين والمشاركات في مسابقات الفروسية والطبخ والحلويات التقليدية وخاصة المسابقة الوطنية «الكيدز لمجة» لاستنباط لمجة أطفال بيولوجية، صحية ونافعة تستثمر منتوجنا الوطني وتثمن إرثنا الغذائي دفاعا عن هويتنا واستثمارا لمنتوجنا التقليدي ، وواصلت الجمعية في نفس التوجه من خلال مسابقة للمربين والفلاحين في تسمين العجول واختيار أفضلها بهدف التعريف بالأساليب الناجعة علميا في أساليب الرعاية والتغذية بما يحقق المردودية المطلوبة والاكتفاء الذاتي ولما لا التصدير لهذه المادة الغذائية. جمعية معرض صفاقس الدولي التي تستعد لمعرضها التجاري الأكبر خلال منتصف جوان المقبل ، نجحت في صالون الفلاحة والصناعات الغذائية الذي أداره عارف العيادي وبقية إدارة المعرض وهيئة التنظيم رغم التحولات الإقليمية وانعكاساتها على المعارض والصالونات المختصة .

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الإقتصادي
صفاقس :لهذه الأسباب ركّز صالون الفلاحة على المنتديات والورشات العلمية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

الشروق ـ مكتب صفاقس
نقاط مضيئة خلفها الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس في دورته 12 التي اسدل الستار عنها امس الأحد 13 ماي بعد 5 أيام من العرض والورشات العلمية والمسابقات والتنشيط التي حركت أركان المدينة .. من أبرز هذه النقاط التي وجب التوقف عندها المساهمة الفعلية لجمعية معرض صفاقس الدولي في توطين المعارف العلمية الفلاحية وتقديمها وتبسيطها للطلبة والفلاحين والمختصين وغير المختصين من خلال الندوات والورشات العلمية التي حققت نجاحا كبيرا ولهيئة التنظيم وعلى رأسها خالد عبد الهادي أن تتباهى بها . فعلى امتداد أيام الصالون ، انتظمت 4 حصص في إطار المنتدى العلمي بحضور أكادميين ومختصين من تونس وخارجا نجحوا في تناول عديد المواضيع المتعلقة بالفلاحة وزيت الزيتون والصناعات الغذائية و المنتوجات البحرية بحضور مختصين واكادميين مما حول الصالون إلى واجهة حقيقية للفلاحة الوطنية ومنصة ثابتة للصناعات الغذائية وعنوانا محوريا في الإنفتاح على الطاقات العلمية والقامات المعرفية وجلب الخبراء وتوطين التطورات الحاصلة دوليا في القطاع .هذا التركيز على النشاط العلمي الذي بدا بارزا ، جاء وليد تصورات وتوجهات عامة لجمعية المعرض تحت إشراف عبد اللطيف الزياني لمعاضدة مجهود الدولة في التنمية الفلاحية والتصدير وتطوير قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية وخلق فرص لمعرفة مدى تنافسية مؤسساتنا التونسية وتسويق المنتوج الوطني والمعارف الوطنية مع الإستفادة بشكل كبير من التجارب العالمية . ومع هذا التوجه العلمي الواضح ، اتجهت الجمعية إلى تحفيز الهمم للمشاركين والمشاركات في مسابقات الفروسية والطبخ والحلويات التقليدية وخاصة المسابقة الوطنية «الكيدز لمجة» لاستنباط لمجة أطفال بيولوجية، صحية ونافعة تستثمر منتوجنا الوطني وتثمن إرثنا الغذائي دفاعا عن هويتنا واستثمارا لمنتوجنا التقليدي ، وواصلت الجمعية في نفس التوجه من خلال مسابقة للمربين والفلاحين في تسمين العجول واختيار أفضلها بهدف التعريف بالأساليب الناجعة علميا في أساليب الرعاية والتغذية بما يحقق المردودية المطلوبة والاكتفاء الذاتي ولما لا التصدير لهذه المادة الغذائية. جمعية معرض صفاقس الدولي التي تستعد لمعرضها التجاري الأكبر خلال منتصف جوان المقبل ، نجحت في صالون الفلاحة والصناعات الغذائية الذي أداره عارف العيادي وبقية إدارة المعرض وهيئة التنظيم رغم التحولات الإقليمية وانعكاساتها على المعارض والصالونات المختصة .

راشد شعور
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صفاقس :لهذه الأسباب ركّز صالون الفلاحة على المنتديات والورشات العلمية
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
نقاط مضيئة خلفها الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس في دورته 12 التي اسدل الستار عنها امس...
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رقم اليوم
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي نسبة مساهمة الاقتصاد الاجتماعي التضامني في الناتج الداخلي الخام حسب ما كشفته دراسة أجرتها مؤخرا جمعية...
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الى غاية افريل الفارط:تطور معتبر في تصدير زيت الزيتون في الكميات والعائدات
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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