يمينــــــة نصيــب تعــــدّ «وشمـــــــة»

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أنهت الفنانة يمينة نصيب خلال الايام القليلة الماضية تسجيل أغنيتين من التراث التونسي «غلب الرجالة» و«ولد الجلاّبة» في توزيع لمنير الغضاب.

وأنهت من ناحية أخرى اللمسات الاخيرة للعرض الغنائي الجديد «وشمة» تكريما واحتفاء بالمطربة الخالدة صليحة.

هذا العرض مرشح للتقديم في سهرات شهر رمضان المعظم والمهرجانات الصيفية. علما وان يمينة نصيب سبق لها ان قدمت عديد الأعمال الغنائية التراثية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.