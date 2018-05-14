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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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يمينــــــة نصيــب تعــــدّ «وشمـــــــة»
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الثقافي
يمينــــــة نصيــب تعــــدّ «وشمـــــــة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

أنهت الفنانة يمينة نصيب خلال الايام القليلة الماضية تسجيل أغنيتين من التراث التونسي «غلب الرجالة» و«ولد الجلاّبة» في توزيع لمنير الغضاب.

وأنهت من ناحية أخرى اللمسات الاخيرة للعرض الغنائي الجديد «وشمة» تكريما واحتفاء بالمطربة الخالدة صليحة.
هذا العرض مرشح للتقديم في سهرات شهر رمضان المعظم والمهرجانات الصيفية. علما وان يمينة نصيب سبق لها ان قدمت عديد الأعمال الغنائية التراثية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

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الثقافي
يمينــــــة نصيــب تعــــدّ «وشمـــــــة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

أنهت الفنانة يمينة نصيب خلال الايام القليلة الماضية تسجيل أغنيتين من التراث التونسي «غلب الرجالة» و«ولد الجلاّبة» في توزيع لمنير الغضاب.

وأنهت من ناحية أخرى اللمسات الاخيرة للعرض الغنائي الجديد «وشمة» تكريما واحتفاء بالمطربة الخالدة صليحة.
هذا العرض مرشح للتقديم في سهرات شهر رمضان المعظم والمهرجانات الصيفية. علما وان يمينة نصيب سبق لها ان قدمت عديد الأعمال الغنائية التراثية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

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يمينــــــة نصيــب تعــــدّ «وشمـــــــة»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
أنهت الفنانة يمينة نصيب خلال الايام القليلة الماضية تسجيل أغنيتين من التراث التونسي «غلب الرجالة» و«ولد...
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الرحموني وهلول والبرداوي يمثلون تونس في الملتقى الدولي للكاريكاتور بوهران
14 ماي 2018 السّاعة 19:45
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: انطلق اليوم الملتقى الدولي الافتراضي للكاريكاتور الصحفي والساخر بوهران...
المزيد >>
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النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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