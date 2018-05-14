مهرجان المدينة:فتحي زغندة يتغنى بالليل

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يعدّ فتحي زغندة أحد قامات المدوّنة الموسيقية التونسية.. هو رائد المالوف والموشحات والألحان الأصيلة دون ان ننسى دوره الفاعل والمتميز في تطور الأغنية التونسية على امتداد فترة اشرافه على ادارة الموسيقى بوزارة الشؤون الثقافية.
فتحي زغدة المبدع الهادئ سيلتقيه جمهور مهرجان المدينة في عرض «عنبر الليل» ..
وتكمن خصوصية هذا العرض في التغني بالليل من خلال موشحات ومالوف وأغنيات من الموروث التونسية الاصيل ومن هذه الموشحات والمالوف بطايحي «عنبر الليل» الذي يحمل في ذات الوقت عنوان العرض و«شق جيب الليل».
ويكشف هذا العرض عن أغنية غير متداولة للفنان الراحل علي الرياحي «طوّل يا ليل وإلا قصر» كما يقدم أغنية «الليلة آه يا ليل».
وقال الفنان الملحن فتحي زغدة ان الفنانين أمين سعيد وسارة النويوي سيقدمان الأغاني الفردية في هذا العرض.
والزين الحداد يقطف من كل بستان زهرة
من جهته يجدد الفنان الاصيل الزين الحداد العهد مع جمهور مهرجان المدينة من خلال سهرة طربية في دار حسين يقطف خلالها من كل بستان عربي زهرة.. حيث يجوب الزين الحداد بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عبد الباسط المتساهل أكثر من محطة طربية ونية وعربية.
يحمل العرض «قطوف عربية» عنوانا رئيسيا له ويتضمن وصلة من المالوف التونسي الى جانب مجموعة من أشهر أغاني الزين الحداد التي صنعت مجده الغنائي «اشنية الدنيا ـ يا ناكرة...» وغيرها الى جانب أغنيات ووصلات دينية وصوفية تونسية وعربية تتماشى مع خصوصيات شهر رمضان المعظم.
يعدّ فتحي زغندة أحد قامات المدوّنة الموسيقية التونسية.. هو رائد المالوف والموشحات والألحان الأصيلة دون ان ننسى دوره الفاعل والمتميز في تطور الأغنية التونسية على امتداد فترة اشرافه على ادارة الموسيقى بوزارة الشؤون الثقافية.
فتحي زغدة المبدع الهادئ سيلتقيه جمهور مهرجان المدينة في عرض «عنبر الليل» ..
وتكمن خصوصية هذا العرض في التغني بالليل من خلال موشحات ومالوف وأغنيات من الموروث التونسية الاصيل ومن هذه الموشحات والمالوف بطايحي «عنبر الليل» الذي يحمل في ذات الوقت عنوان العرض و«شق جيب الليل».
ويكشف هذا العرض عن أغنية غير متداولة للفنان الراحل علي الرياحي «طوّل يا ليل وإلا قصر» كما يقدم أغنية «الليلة آه يا ليل».
وقال الفنان الملحن فتحي زغدة ان الفنانين أمين سعيد وسارة النويوي سيقدمان الأغاني الفردية في هذا العرض.
والزين الحداد يقطف من كل بستان زهرة
من جهته يجدد الفنان الاصيل الزين الحداد العهد مع جمهور مهرجان المدينة من خلال سهرة طربية في دار حسين يقطف خلالها من كل بستان عربي زهرة.. حيث يجوب الزين الحداد بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عبد الباسط المتساهل أكثر من محطة طربية ونية وعربية.
يحمل العرض «قطوف عربية» عنوانا رئيسيا له ويتضمن وصلة من المالوف التونسي الى جانب مجموعة من أشهر أغاني الزين الحداد التي صنعت مجده الغنائي «اشنية الدنيا ـ يا ناكرة...» وغيرها الى جانب أغنيات ووصلات دينية وصوفية تونسية وعربية تتماشى مع خصوصيات شهر رمضان المعظم.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018