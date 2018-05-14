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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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مهرجان المدينة:فتحي زغندة يتغنى بالليل
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الثقافي
مهرجان المدينة:فتحي زغندة يتغنى بالليل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

يعدّ فتحي زغندة أحد قامات المدوّنة الموسيقية التونسية.. هو رائد المالوف والموشحات والألحان الأصيلة دون ان ننسى دوره الفاعل والمتميز في تطور الأغنية التونسية على امتداد فترة اشرافه على ادارة الموسيقى بوزارة الشؤون الثقافية.
فتحي زغدة المبدع الهادئ سيلتقيه جمهور مهرجان المدينة في عرض «عنبر الليل» ..
وتكمن خصوصية هذا العرض في التغني بالليل من خلال موشحات ومالوف وأغنيات من الموروث التونسية الاصيل ومن هذه الموشحات والمالوف بطايحي «عنبر الليل» الذي يحمل في ذات الوقت عنوان العرض و«شق جيب الليل».
ويكشف هذا العرض عن أغنية غير متداولة للفنان الراحل علي الرياحي «طوّل يا ليل وإلا قصر» كما يقدم أغنية «الليلة آه يا ليل».
وقال الفنان الملحن فتحي زغدة ان الفنانين أمين سعيد وسارة النويوي سيقدمان الأغاني الفردية في هذا العرض.
والزين الحداد يقطف من كل بستان زهرة
من جهته يجدد الفنان الاصيل الزين الحداد العهد مع جمهور مهرجان المدينة من خلال سهرة طربية في دار حسين يقطف خلالها من كل بستان عربي زهرة.. حيث يجوب الزين الحداد بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عبد الباسط المتساهل أكثر من محطة طربية ونية وعربية.
يحمل العرض «قطوف عربية» عنوانا رئيسيا له ويتضمن وصلة من المالوف التونسي الى جانب مجموعة من أشهر أغاني الزين الحداد التي صنعت مجده الغنائي «اشنية الدنيا ـ يا ناكرة...» وغيرها الى جانب أغنيات ووصلات دينية وصوفية تونسية وعربية تتماشى مع خصوصيات شهر رمضان المعظم.

م ـ أ
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الثقافي
مهرجان المدينة:فتحي زغندة يتغنى بالليل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

يعدّ فتحي زغندة أحد قامات المدوّنة الموسيقية التونسية.. هو رائد المالوف والموشحات والألحان الأصيلة دون ان ننسى دوره الفاعل والمتميز في تطور الأغنية التونسية على امتداد فترة اشرافه على ادارة الموسيقى بوزارة الشؤون الثقافية.
فتحي زغدة المبدع الهادئ سيلتقيه جمهور مهرجان المدينة في عرض «عنبر الليل» ..
وتكمن خصوصية هذا العرض في التغني بالليل من خلال موشحات ومالوف وأغنيات من الموروث التونسية الاصيل ومن هذه الموشحات والمالوف بطايحي «عنبر الليل» الذي يحمل في ذات الوقت عنوان العرض و«شق جيب الليل».
ويكشف هذا العرض عن أغنية غير متداولة للفنان الراحل علي الرياحي «طوّل يا ليل وإلا قصر» كما يقدم أغنية «الليلة آه يا ليل».
وقال الفنان الملحن فتحي زغدة ان الفنانين أمين سعيد وسارة النويوي سيقدمان الأغاني الفردية في هذا العرض.
والزين الحداد يقطف من كل بستان زهرة
من جهته يجدد الفنان الاصيل الزين الحداد العهد مع جمهور مهرجان المدينة من خلال سهرة طربية في دار حسين يقطف خلالها من كل بستان عربي زهرة.. حيث يجوب الزين الحداد بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عبد الباسط المتساهل أكثر من محطة طربية ونية وعربية.
يحمل العرض «قطوف عربية» عنوانا رئيسيا له ويتضمن وصلة من المالوف التونسي الى جانب مجموعة من أشهر أغاني الزين الحداد التي صنعت مجده الغنائي «اشنية الدنيا ـ يا ناكرة...» وغيرها الى جانب أغنيات ووصلات دينية وصوفية تونسية وعربية تتماشى مع خصوصيات شهر رمضان المعظم.

م ـ أ
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