في عيد الرعاة: القصرين تتحدى «الألغام»... بـ «الأنغام»

جبل سمامة، هذا الاسم الذي يرعب المتابعين نظرا لكونه ارتبط بانفجار الألغام والعمليات الارهابية والموت والتشريد، هو ليس جبلا فحسب بل هو مجموعة قرى جبلية أبى أهاليها الا أن يتمسكوا بأرضهم ومورد رزقهم بل هناك من حول هذا الجبل وهذه المنطقة عموما الى مركز للعالم رغم الأخطار على غرار المبدع عدنان الهلالي الذي أبى الا أن يغير النظرة القاتمة ويحولها الى احتفالات ومهرجانات من خلال تنظيمه لتظاهرة الجبال تغني وعيد الرعاة بل وكان سببا بعلاقاته الدولية في بناء مسرح الفلاقة في قلب الوساعية ومتحف الفلاقة أيضا.

تظاهرة هذه السنة من عيد الرعاة كانت فريدة من نوعها نظرا لقيمة ووزن الضيوف العالميين الذين حضروا من كافة أصقاع العالم، رغم تأخير موعدها بأمر من وزارتي الدفاع والداخلية ونظرا لتزامن موعدها الأول مع الانتخابات البلدية وهو ما جعل عدنان الهلالي يصرح للشروق بأن القصرين تتنكر لهضابها وجبالها، فالقصرين مجموعة جبال قبل أن تكون قرى وبلديات والكلام للهلالي، فبعد يوم الهطّاية (مصطلح خاص بالرعاة ويعني التنقل من مكان الى آخر بحثا عن الكلأ) وجولة الفنانين من مدرسة الڨساسمية إلى وادي معيو وإعدادية الشرايع ومعهد سبيطلة 1 ومينرفا ومدرسة بوفروة كان البرنامج ثريا وممتعا حضر فيه الشعر بقوة من خلال «راڨوبة» درويش (الراقوبة هي مرتفع من الأرض يشبه الهضبة)، وهي احتفالية شعرية موسيقية بمناسبة إطلاق اسم درويش على هضبة بجبل سمّامة.

ومن أبرز الضيوف الإسباني أستر روكا وجوزاف صوبيرينا والنمامشة (الجزائر) علاوة على مشاركة أولغا بيريزا (أوكرانيا) وأصوات سمّامة و"نجمة كونية" بمشاركة فرقة جفرا الفلسطينية وأمو أكياراتي (غينيا) ومحرز العبيدي (من القصرين) وكونصول فيدال (كاتالونيا) ماما عايشة باثيلي (موريطانيا) واستر روكا (اسبانيا) وداودي نيانغا (السينغال) ودواردو سيفوري (الارجنتين) وافسات لاومي (البينين) ومجموعة بالابراس ورعاة جبل سمّامة .



وكان الاختتام يوم الأحد بانطلاق الفنّــانين والضّـيوف مع الرّعاة إلى الهضاب في استعراض للقـطعان على إيقاع الموسـيقى وتناول فطور الصّباح مع أهل الجبل.. تنشيط فرقة الحمايم البيض.

وعرض موسيقي جماعيّ للفنّانين الحاضرين بمشاركة ابراهيم البهلول تحت عنوان «جبال الحبّ والجنون» بمسرح الفلاّڨة.

متابعة محمد صلاح حقي