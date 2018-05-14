الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 14 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
في عيد الرعاة: القصرين تتحدى «الألغام»... بـ «الأنغام»
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
الأولى
في عيد الرعاة: القصرين تتحدى «الألغام»... بـ «الأنغام»
14 ماي 2018 | 12:01

جبل سمامة، هذا الاسم الذي يرعب المتابعين نظرا لكونه ارتبط بانفجار الألغام والعمليات الارهابية والموت والتشريد، هو ليس جبلا فحسب بل هو مجموعة قرى جبلية أبى أهاليها الا أن يتمسكوا بأرضهم ومورد رزقهم بل هناك من حول هذا الجبل وهذه المنطقة عموما الى مركز للعالم رغم الأخطار على غرار المبدع عدنان الهلالي الذي أبى الا أن يغير النظرة القاتمة ويحولها الى احتفالات ومهرجانات من خلال تنظيمه لتظاهرة الجبال تغني وعيد الرعاة بل وكان سببا بعلاقاته الدولية في بناء مسرح الفلاقة في قلب الوساعية ومتحف الفلاقة أيضا.

تظاهرة هذه السنة من عيد الرعاة كانت فريدة من نوعها نظرا لقيمة ووزن الضيوف العالميين الذين حضروا من كافة أصقاع العالم، رغم تأخير موعدها بأمر من وزارتي الدفاع والداخلية ونظرا لتزامن موعدها الأول مع الانتخابات البلدية وهو ما جعل عدنان الهلالي يصرح للشروق بأن القصرين تتنكر لهضابها وجبالها، فالقصرين مجموعة جبال قبل أن تكون قرى وبلديات والكلام للهلالي، فبعد يوم الهطّاية (مصطلح خاص بالرعاة ويعني التنقل من مكان الى آخر بحثا عن الكلأ) وجولة الفنانين من مدرسة الڨساسمية إلى وادي معيو وإعدادية الشرايع ومعهد سبيطلة 1 ومينرفا ومدرسة بوفروة كان البرنامج ثريا وممتعا حضر فيه الشعر بقوة من خلال «راڨوبة» درويش (الراقوبة هي مرتفع من الأرض يشبه الهضبة)، وهي احتفالية شعرية موسيقية بمناسبة إطلاق اسم درويش على هضبة بجبل سمّامة.

ومن أبرز الضيوف الإسباني أستر روكا وجوزاف صوبيرينا والنمامشة (الجزائر) علاوة على مشاركة أولغا بيريزا (أوكرانيا) وأصوات سمّامة و"نجمة كونية" بمشاركة فرقة جفرا الفلسطينية وأمو أكياراتي (غينيا) ومحرز العبيدي (من القصرين) وكونصول فيدال (كاتالونيا) ماما عايشة باثيلي (موريطانيا) واستر روكا (اسبانيا) وداودي نيانغا (السينغال) ودواردو سيفوري (الارجنتين) وافسات لاومي (البينين) ومجموعة بالابراس ورعاة جبل سمّامة .


وكان الاختتام يوم الأحد بانطلاق الفنّــانين والضّـيوف مع الرّعاة إلى الهضاب في استعراض للقـطعان على إيقاع الموسـيقى وتناول فطور الصّباح مع أهل الجبل.. تنشيط فرقة الحمايم البيض.
وعرض موسيقي جماعيّ للفنّانين الحاضرين بمشاركة ابراهيم البهلول تحت عنوان «جبال الحبّ والجنون» بمسرح الفلاّڨة.

متابعة محمد صلاح حقي
تقرؤون أيضا
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 40 شهيدا فلسطينيا و1700 جريح
14 ماي 2018 السّاعة 11:15
قال المتحدث الرسمي باسم الصحة الفلسطينية إن 40 شهيدا قد سقطوا بنيران قوات الاحتلال وأصيب أكثر من 1700 آخرين،...
المزيد >>
حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018 السّاعة 14:13
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بحمام سوسة في الإطاحة بثلاثة فتيات أصيلات...
المزيد >>
غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018 السّاعة 14:07
سيدي بوزيد -الشروق اون لاين- قيس: اعلن المجلس المحلي للشغل بجلمة اليوم عن الدخول في اضراب عام احتجاجي غدا...
المزيد >>
السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018 السّاعة 14:03
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: أسفر حادث مرور فظيع صباح اليوم بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
في عيد الرعاة: القصرين تتحدى «الألغام»... بـ «الأنغام»
14 ماي 2018 | 12:01

جبل سمامة، هذا الاسم الذي يرعب المتابعين نظرا لكونه ارتبط بانفجار الألغام والعمليات الارهابية والموت والتشريد، هو ليس جبلا فحسب بل هو مجموعة قرى جبلية أبى أهاليها الا أن يتمسكوا بأرضهم ومورد رزقهم بل هناك من حول هذا الجبل وهذه المنطقة عموما الى مركز للعالم رغم الأخطار على غرار المبدع عدنان الهلالي الذي أبى الا أن يغير النظرة القاتمة ويحولها الى احتفالات ومهرجانات من خلال تنظيمه لتظاهرة الجبال تغني وعيد الرعاة بل وكان سببا بعلاقاته الدولية في بناء مسرح الفلاقة في قلب الوساعية ومتحف الفلاقة أيضا.

تظاهرة هذه السنة من عيد الرعاة كانت فريدة من نوعها نظرا لقيمة ووزن الضيوف العالميين الذين حضروا من كافة أصقاع العالم، رغم تأخير موعدها بأمر من وزارتي الدفاع والداخلية ونظرا لتزامن موعدها الأول مع الانتخابات البلدية وهو ما جعل عدنان الهلالي يصرح للشروق بأن القصرين تتنكر لهضابها وجبالها، فالقصرين مجموعة جبال قبل أن تكون قرى وبلديات والكلام للهلالي، فبعد يوم الهطّاية (مصطلح خاص بالرعاة ويعني التنقل من مكان الى آخر بحثا عن الكلأ) وجولة الفنانين من مدرسة الڨساسمية إلى وادي معيو وإعدادية الشرايع ومعهد سبيطلة 1 ومينرفا ومدرسة بوفروة كان البرنامج ثريا وممتعا حضر فيه الشعر بقوة من خلال «راڨوبة» درويش (الراقوبة هي مرتفع من الأرض يشبه الهضبة)، وهي احتفالية شعرية موسيقية بمناسبة إطلاق اسم درويش على هضبة بجبل سمّامة.

ومن أبرز الضيوف الإسباني أستر روكا وجوزاف صوبيرينا والنمامشة (الجزائر) علاوة على مشاركة أولغا بيريزا (أوكرانيا) وأصوات سمّامة و"نجمة كونية" بمشاركة فرقة جفرا الفلسطينية وأمو أكياراتي (غينيا) ومحرز العبيدي (من القصرين) وكونصول فيدال (كاتالونيا) ماما عايشة باثيلي (موريطانيا) واستر روكا (اسبانيا) وداودي نيانغا (السينغال) ودواردو سيفوري (الارجنتين) وافسات لاومي (البينين) ومجموعة بالابراس ورعاة جبل سمّامة .


وكان الاختتام يوم الأحد بانطلاق الفنّــانين والضّـيوف مع الرّعاة إلى الهضاب في استعراض للقـطعان على إيقاع الموسـيقى وتناول فطور الصّباح مع أهل الجبل.. تنشيط فرقة الحمايم البيض.
وعرض موسيقي جماعيّ للفنّانين الحاضرين بمشاركة ابراهيم البهلول تحت عنوان «جبال الحبّ والجنون» بمسرح الفلاّڨة.

متابعة محمد صلاح حقي
تقرؤون أيضا
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 40 شهيدا فلسطينيا و1700 جريح
14 ماي 2018 السّاعة 11:15
قال المتحدث الرسمي باسم الصحة الفلسطينية إن 40 شهيدا قد سقطوا بنيران قوات الاحتلال وأصيب أكثر من 1700 آخرين،...
المزيد >>
حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018 السّاعة 14:13
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بحمام سوسة في الإطاحة بثلاثة فتيات أصيلات...
المزيد >>
غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018 السّاعة 14:07
سيدي بوزيد -الشروق اون لاين- قيس: اعلن المجلس المحلي للشغل بجلمة اليوم عن الدخول في اضراب عام احتجاجي غدا...
المزيد >>
السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018 السّاعة 14:03
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: أسفر حادث مرور فظيع صباح اليوم بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
﻿