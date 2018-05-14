رئيس اتحاد مؤسسات التربية الخاصة:تطوير خدمات 15 ألف مؤسسة و50 ألف تلميذ وطالب

تونس ـ الشروق:

عقد الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين اجتماعا عاما امس بالعاصمة شمل ولايات تونس واريانة ومنوبة وفي تصريح خص به جريدة «الشروق» ذكر ان قطاع التعليم الخاص توسّع في السنوات الاخيرة ليشمل 20 الف تلميذ والف مؤسسة من الابتدائي الى الثانوي و15 الف مؤسسة خاصة باحتساب رياض الاطفال والتكوين المهني كما يصل عدد الجامعات الخاصة الى 70 جامعة يدرس بها 30الف طالب. وقد جاء اجتماع يوم امس ضمن سلسلة من الاجتماعات الجهوية في كامل تراب البلاد بعد عقد ندوة في 18ماي 2017 للتعريف بأهداف الاتحاد في توحيد مجهود قطاع التعليم الخاص في مختلف المستويات ضمن هيكل موحّد قصد تحسين خدمات التعليم الخاص وتحسين صورته وفي اتجاه مراجعة القوانين تضمن حقوق وواجبات المؤسسات التربوية والتقليص من التجاوزات التي برزت حسب نفس المصدر بسبب غياب نصوص قانونية تنظّم القطاع.ولفت الخماسي إلى أن اتحاد اصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ستهتم بصفة خاصة بالتعليم في كل مراحله بغاية توحيد القطاع بعد التشتت والتشرذم الذي عاشه طيلة السنوات الاخيرة معتبرا ان في الاتحاد قوة خاصة أمام اتساع رقعة مشاغل القطاع وتعددها منها ما هو متعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية الى جانب وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين.

وطالب رئيس الاتحاد بضرورة مراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع والمعتمدة حاليا والتي تعود الى سنة 2008 وبات من غير الممكن تطبيقها حتى أنها أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على أهل القطاع واضاف نريد ان نكون شركاء من خلال هذا المولود الجديد الذي وحد صفوفنا وغايتنا ليست مطلبية بل نريد دعم القطاع الخاص ضمانا لجودة التعليم والمساهمة في التنمية الشاملة وتوفير مواطن الشغل خاصة ان هذه المؤسسات الخاصة التي تشغّل حاليا الآلاف.

واضاف الخماسي ان الاتحاد ومنخرطيه يدعون وزارات الاشراف المختلفة منها التربية والتكوين المهني والتعليم العالي ووزارة المرأة والشؤون الاجتماعية للتعاون من اجل تحقيق نفس المشاغل وهي الارتقاء بخدمات التربوية بالنسبة الى التعليم الخاص حتى يكون مردودها في مستوى طموحات الولي والاسرة عموما وذلك من خلال سن نصوص قوانين تدعم جودة التكوين. وللإشارة فان التعليم الخاص في تونس شهد تطورا في السنوات الاخيرة خاصة في مجال التعليم ما قبل المدرسي والابتدائي والعالي الذي اصبح قبلة للطلبة الاجانب ويرى الملاحظون ان تطويره يمكن ان يزيد من نسب اقبال الطلبة الأجانب في تونس على الدراسة بالجامعات الخاصة والذين يقدّر عددهم بـ 5000 طالب، جلّهم من جنسيات افريقية تحذق اللغة الفرنسية المعتمدة في التدريس في الجامعة التونسية. لكن رغم ما يبديه القطاع الخاص من تطور، يحافظ قطاع التعليم الحكومي على مكانته كاهم وجهة للطلبة من مختلف جهات البلاد التونسية. ومعلوم ان كلفة التعليم العالي الخاص تتجاوز في بعض الجامعات 10 الاف دينار سنويا وهي كلفة لا يقدر على توفيرها سوى الفئات الميسورة. ويقدّر عدد المؤسسات التعليم العالي العمومي بـنحو 200 مؤسسة وهي تحتضن حوالي 300 ألف طالب.

أرقام ودلالات

20

ألف تلميذ يدرسون في التعليم الخاص

1000

مؤسسة تربوية خاصة من الابتدائي إلى الثانوي

30

ألف طالب في التعليم الخاص

70

مؤسسة جامعية خاصة

هادية الشاهد المسيهلي