وزير الشؤون الدينية الأسبق لـ«الشروق» :لـم نعد نفرّق بين الدين الصحيح و«المسيّس»

تونس ـ الشروق:

قال الوزير الاسبق منير التليلي في تصريح لـ «الشروق « للاسف الى حد اليوم لم نعرف التوازن بل نعيش ارتدادات واختلط الحابل بالنابل ولم تعد تفرق بين التدين الصحيح والممسوس بالسياسة وذلك على هامش ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر التي نظمها امس مركز دراسة الاسلام والديمقراطية بالتعاون مع الرابطة العربية للتربويين التنويريين.

واضاف انه لما كان على رأسها عملت الوزارة على تأهيل دور العبادة وقامت بسبر آراء حول كل ماله علاقة بالشان الديني من جمعيات ومؤسسات وحرصت على التواصل مع كل مكونات المجتمع المدني وتشخيص الواقع.

واسترجاع العديد من المساجد معتبرا انه ان أردنا الاصلاح الصحيح يجب ان تعمل الوزارة على تكوين الايمة وتملأ المساجد بالمختصين ويمكن توفيراستاذ امام يتولى الإمامة والصلوات الخمس والقيام بجملة من الدروس ويكون تحت مراقبة الوزارة واشرافها ان يتحول الى مرجع يلتجئ اليه المصلي عند الضرورة لاسيما في ظل افتقاد القيم وعدم معرفة الشخص الذي يمكن ان يسأله في اي مسألة تهم الفقه والدين. ولم يخف الوزير الاسبق ان تونس لازالت رغم استرجاعها لعدد هام من المساجد في حاجة الى مكافحة الفكر المتطرف بالفكر قبل كل شيء لانه لايكفي وضع 2500 ارهابي داخل السجون بل يجب العمل على تغييرهم فكريا ولنا في الجزائر والمغرب والاردن تجارب نقتدي بها لانهم في الحقيقة لازالوا يمثلون خطرا كبيرا على البلاد بل هم قنابل موقوتة. وفي نفس الندوة تحدث خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطية بتونس عن التجربة التونسية التي يعول على نجاحها الكثير من بلدان العالم قائلا :»اليوم نخوض تجربة المشروع الديمقراطي العربي الاسلامي «والمجال متاح لأحداث قيمة مضافة في مسألتين المتعلقتين بالقطع مع الفردانية وايماننا بأن العائلة هي النواة التي يقوم عليها المجتمع والحاجة الانسانية للإيمان والروح ، والتشبث بالجانب الوسطي والاعتدالي.

نزيهة بوسعيدي