وزير الشؤون الدينية الأسبق لـ«الشروق» :لـم نعد نفرّق بين الدين الصحيح و«المسيّس»

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تونس ـ الشروق:
قال الوزير الاسبق منير التليلي في تصريح لـ «الشروق « للاسف الى حد اليوم لم نعرف التوازن بل نعيش ارتدادات واختلط الحابل بالنابل ولم تعد تفرق بين التدين الصحيح والممسوس بالسياسة وذلك على هامش ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر التي نظمها امس مركز دراسة الاسلام والديمقراطية بالتعاون مع الرابطة العربية للتربويين التنويريين.
واضاف انه لما كان على رأسها عملت الوزارة على تأهيل دور العبادة وقامت بسبر آراء حول كل ماله علاقة بالشان الديني من جمعيات ومؤسسات وحرصت على التواصل مع كل مكونات المجتمع المدني وتشخيص الواقع.
واسترجاع العديد من المساجد معتبرا انه ان أردنا الاصلاح الصحيح يجب ان تعمل الوزارة على تكوين الايمة وتملأ المساجد بالمختصين ويمكن توفيراستاذ امام يتولى الإمامة والصلوات الخمس والقيام بجملة من الدروس ويكون تحت مراقبة الوزارة واشرافها ان يتحول الى مرجع يلتجئ اليه المصلي عند الضرورة لاسيما في ظل افتقاد القيم وعدم معرفة الشخص الذي يمكن ان يسأله في اي مسألة تهم الفقه والدين. ولم يخف الوزير الاسبق ان تونس لازالت رغم استرجاعها لعدد هام من المساجد في حاجة الى مكافحة الفكر المتطرف بالفكر قبل كل شيء لانه لايكفي وضع 2500 ارهابي داخل السجون بل يجب العمل على تغييرهم فكريا ولنا في الجزائر والمغرب والاردن تجارب نقتدي بها لانهم في الحقيقة لازالوا يمثلون خطرا كبيرا على البلاد بل هم قنابل موقوتة. وفي نفس الندوة تحدث خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطية بتونس عن التجربة التونسية التي يعول على نجاحها الكثير من بلدان العالم قائلا :»اليوم نخوض تجربة المشروع الديمقراطي العربي الاسلامي «والمجال متاح لأحداث قيمة مضافة في مسألتين المتعلقتين بالقطع مع الفردانية وايماننا بأن العائلة هي النواة التي يقوم عليها المجتمع والحاجة الانسانية للإيمان والروح ، والتشبث بالجانب الوسطي والاعتدالي.
تونس ـ الشروق:
قال الوزير الاسبق منير التليلي في تصريح لـ «الشروق « للاسف الى حد اليوم لم نعرف التوازن بل نعيش ارتدادات واختلط الحابل بالنابل ولم تعد تفرق بين التدين الصحيح والممسوس بالسياسة وذلك على هامش ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر التي نظمها امس مركز دراسة الاسلام والديمقراطية بالتعاون مع الرابطة العربية للتربويين التنويريين.
واضاف انه لما كان على رأسها عملت الوزارة على تأهيل دور العبادة وقامت بسبر آراء حول كل ماله علاقة بالشان الديني من جمعيات ومؤسسات وحرصت على التواصل مع كل مكونات المجتمع المدني وتشخيص الواقع.
واسترجاع العديد من المساجد معتبرا انه ان أردنا الاصلاح الصحيح يجب ان تعمل الوزارة على تكوين الايمة وتملأ المساجد بالمختصين ويمكن توفيراستاذ امام يتولى الإمامة والصلوات الخمس والقيام بجملة من الدروس ويكون تحت مراقبة الوزارة واشرافها ان يتحول الى مرجع يلتجئ اليه المصلي عند الضرورة لاسيما في ظل افتقاد القيم وعدم معرفة الشخص الذي يمكن ان يسأله في اي مسألة تهم الفقه والدين. ولم يخف الوزير الاسبق ان تونس لازالت رغم استرجاعها لعدد هام من المساجد في حاجة الى مكافحة الفكر المتطرف بالفكر قبل كل شيء لانه لايكفي وضع 2500 ارهابي داخل السجون بل يجب العمل على تغييرهم فكريا ولنا في الجزائر والمغرب والاردن تجارب نقتدي بها لانهم في الحقيقة لازالوا يمثلون خطرا كبيرا على البلاد بل هم قنابل موقوتة. وفي نفس الندوة تحدث خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطية بتونس عن التجربة التونسية التي يعول على نجاحها الكثير من بلدان العالم قائلا :»اليوم نخوض تجربة المشروع الديمقراطي العربي الاسلامي «والمجال متاح لأحداث قيمة مضافة في مسألتين المتعلقتين بالقطع مع الفردانية وايماننا بأن العائلة هي النواة التي يقوم عليها المجتمع والحاجة الانسانية للإيمان والروح ، والتشبث بالجانب الوسطي والاعتدالي.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018