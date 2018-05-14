أحمد عظوم من منزل جميل:الكتاتيب... خط دفاع ضدّ الإرهاب

مكتب الشروق – بنزرت :

أدى وزير الشؤون الدينية احمد عظوم صباح الأحد زيارة الى ولاية بنزرت حيث تولى تدشين كل من جامع الرحمة بصونين من معتمدية رأس الجبل و جامع السيدة عائشة بمدينة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل قبل ان يتولى بقصر بلدية المكان مواكبة أشغال الندوة الجهوية حول تفعيل اتفاقية الشراكة بين كل من الوزارة والرابطة الوطنية للقران الكريم عبر مكتبها الجهوي بالمنطقة .

وقد حضر اللقاء مجموعة هامة من الوعاظ والواعظات والايمة وحفاظ القران الكريم ومشايخ الجهة فضلا عن رؤساء الفروع و رئيس الفرع الجهوي وكذلك السيد محمد مشفر رئيس الرابطة الوطنية للقران الكريم الذي توقف عند أسماء من شيوخ بنزرت وتونس عامة في مجال حفظ القران الكريم على غرار الشيخ محمد علي الدلاعي وقدور الريفي والشيخ الدلالي... واصفا ان الرابطة كهيكل افتك اعتراف الحكومة وانها مستقلة عن الاحزاب حيث اسسها علماء اجلاء كما قال .

وكان وزير الشؤون الدينية شدد في تصريحه للشروق على اهمية النسيج الجمعياتي للرابطة الوطنية للقران الكريم التي تتوزع على 600 جمعية متوقفا عند جملة من الإشكاليات ونقاط ضعف تجابه عمل الوزارة منها النقص الحاصل في مجموع ائمة الخمس في بعض الجهات .

ملاحظا في الأثناء ان 90 بالمائة فقط من حفاظ القران هم نساء مقابل تراجع حفاظ القران من الرجال وان هناك نقائص تعمل الوزارة على تلافيها في ظل تراكمات سنوات .. كما اشار الى ان الوزارة تعتبر ان الكتاب يظل السد الثاني المنيع بعد الأسرة للتصدي للتطرف والعنف و الإرهاب بل خط الدفاع الأول .متوقفا عند طبيعة اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بتاريخ 24 جانفي 2014 لتفعل اليوم من جديد بملحق في ظل التزام مثل هذه الجمعيات بالقانون الشرعي و الدستوري وفق تعبيره وخدمة القران الكريم و نشر الإسلام المعتدل حسب وصفه.

الحج

وعن باقي التساؤلات لاحظ ان :»الإعلان عن تسعيرة الحج سيتم خلال الاسبوع القادم وان طريقة الإعلان ستكون مفصلة وبتسعيرة ملائمة للواقع والمعطيات الموضوعية في السوق السعودية» وفق تعبيره .

مشاغل بالجملة

وكان اللقاء مناسبة تم فيها استعراض واقع الفروع المحلية بولاية بنزرت للرابطة الوطنية للقران الكريم مع رفع توصيات في طبيعة الإشكاليات التي تجابه عملها والحلول الممكنة في ظل صعوبات الانتداب في اطار الية الخدمة المدنية واخرى ذات صنف مالي وعزوف الشباب وذلك وسط الدعوة الى انشاء مجلس علمي وتنظيم العمل الإداري وتحيين السجلات .

كما تم بالمناسبة تكريم مجموعة من حفظة القران الكريم ومشايخ الجهة.





إيمان عبد الستار