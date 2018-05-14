أحمد عظوم من منزل جميل:الكتاتيب... خط دفاع ضدّ الإرهاب

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مكتب الشروق – بنزرت :
أدى وزير الشؤون الدينية احمد عظوم صباح الأحد زيارة الى ولاية بنزرت حيث تولى تدشين كل من جامع الرحمة بصونين من معتمدية رأس الجبل و جامع السيدة عائشة بمدينة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل قبل ان يتولى بقصر بلدية المكان مواكبة أشغال الندوة الجهوية حول تفعيل اتفاقية الشراكة بين كل من الوزارة والرابطة الوطنية للقران الكريم عبر مكتبها الجهوي بالمنطقة .
وقد حضر اللقاء مجموعة هامة من الوعاظ والواعظات والايمة وحفاظ القران الكريم ومشايخ الجهة فضلا عن رؤساء الفروع و رئيس الفرع الجهوي وكذلك السيد محمد مشفر رئيس الرابطة الوطنية للقران الكريم الذي توقف عند أسماء من شيوخ بنزرت وتونس عامة في مجال حفظ القران الكريم على غرار الشيخ محمد علي الدلاعي وقدور الريفي والشيخ الدلالي... واصفا ان الرابطة كهيكل افتك اعتراف الحكومة وانها مستقلة عن الاحزاب حيث اسسها علماء اجلاء كما قال .
وكان وزير الشؤون الدينية شدد في تصريحه للشروق على اهمية النسيج الجمعياتي للرابطة الوطنية للقران الكريم التي تتوزع على 600 جمعية متوقفا عند جملة من الإشكاليات ونقاط ضعف تجابه عمل الوزارة منها النقص الحاصل في مجموع ائمة الخمس في بعض الجهات .
ملاحظا في الأثناء ان 90 بالمائة فقط من حفاظ القران هم نساء مقابل تراجع حفاظ القران من الرجال وان هناك نقائص تعمل الوزارة على تلافيها في ظل تراكمات سنوات .. كما اشار الى ان الوزارة تعتبر ان الكتاب يظل السد الثاني المنيع بعد الأسرة للتصدي للتطرف والعنف و الإرهاب بل خط الدفاع الأول .متوقفا عند طبيعة اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بتاريخ 24 جانفي 2014 لتفعل اليوم من جديد بملحق في ظل التزام مثل هذه الجمعيات بالقانون الشرعي و الدستوري وفق تعبيره وخدمة القران الكريم و نشر الإسلام المعتدل حسب وصفه.
الحج
وعن باقي التساؤلات لاحظ ان :»الإعلان عن تسعيرة الحج سيتم خلال الاسبوع القادم وان طريقة الإعلان ستكون مفصلة وبتسعيرة ملائمة للواقع والمعطيات الموضوعية في السوق السعودية» وفق تعبيره .
مشاغل بالجملة
وكان اللقاء مناسبة تم فيها استعراض واقع الفروع المحلية بولاية بنزرت للرابطة الوطنية للقران الكريم مع رفع توصيات في طبيعة الإشكاليات التي تجابه عملها والحلول الممكنة في ظل صعوبات الانتداب في اطار الية الخدمة المدنية واخرى ذات صنف مالي وعزوف الشباب وذلك وسط الدعوة الى انشاء مجلس علمي وتنظيم العمل الإداري وتحيين السجلات .
كما تم بالمناسبة تكريم مجموعة من حفظة القران الكريم ومشايخ الجهة.
مكتب الشروق – بنزرت :
أدى وزير الشؤون الدينية احمد عظوم صباح الأحد زيارة الى ولاية بنزرت حيث تولى تدشين كل من جامع الرحمة بصونين من معتمدية رأس الجبل و جامع السيدة عائشة بمدينة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل قبل ان يتولى بقصر بلدية المكان مواكبة أشغال الندوة الجهوية حول تفعيل اتفاقية الشراكة بين كل من الوزارة والرابطة الوطنية للقران الكريم عبر مكتبها الجهوي بالمنطقة .
وقد حضر اللقاء مجموعة هامة من الوعاظ والواعظات والايمة وحفاظ القران الكريم ومشايخ الجهة فضلا عن رؤساء الفروع و رئيس الفرع الجهوي وكذلك السيد محمد مشفر رئيس الرابطة الوطنية للقران الكريم الذي توقف عند أسماء من شيوخ بنزرت وتونس عامة في مجال حفظ القران الكريم على غرار الشيخ محمد علي الدلاعي وقدور الريفي والشيخ الدلالي... واصفا ان الرابطة كهيكل افتك اعتراف الحكومة وانها مستقلة عن الاحزاب حيث اسسها علماء اجلاء كما قال .
وكان وزير الشؤون الدينية شدد في تصريحه للشروق على اهمية النسيج الجمعياتي للرابطة الوطنية للقران الكريم التي تتوزع على 600 جمعية متوقفا عند جملة من الإشكاليات ونقاط ضعف تجابه عمل الوزارة منها النقص الحاصل في مجموع ائمة الخمس في بعض الجهات .
ملاحظا في الأثناء ان 90 بالمائة فقط من حفاظ القران هم نساء مقابل تراجع حفاظ القران من الرجال وان هناك نقائص تعمل الوزارة على تلافيها في ظل تراكمات سنوات .. كما اشار الى ان الوزارة تعتبر ان الكتاب يظل السد الثاني المنيع بعد الأسرة للتصدي للتطرف والعنف و الإرهاب بل خط الدفاع الأول .متوقفا عند طبيعة اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بتاريخ 24 جانفي 2014 لتفعل اليوم من جديد بملحق في ظل التزام مثل هذه الجمعيات بالقانون الشرعي و الدستوري وفق تعبيره وخدمة القران الكريم و نشر الإسلام المعتدل حسب وصفه.
الحج
وعن باقي التساؤلات لاحظ ان :»الإعلان عن تسعيرة الحج سيتم خلال الاسبوع القادم وان طريقة الإعلان ستكون مفصلة وبتسعيرة ملائمة للواقع والمعطيات الموضوعية في السوق السعودية» وفق تعبيره .
مشاغل بالجملة
وكان اللقاء مناسبة تم فيها استعراض واقع الفروع المحلية بولاية بنزرت للرابطة الوطنية للقران الكريم مع رفع توصيات في طبيعة الإشكاليات التي تجابه عملها والحلول الممكنة في ظل صعوبات الانتداب في اطار الية الخدمة المدنية واخرى ذات صنف مالي وعزوف الشباب وذلك وسط الدعوة الى انشاء مجلس علمي وتنظيم العمل الإداري وتحيين السجلات .
كما تم بالمناسبة تكريم مجموعة من حفظة القران الكريم ومشايخ الجهة.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018