صوت الشارع:ما رأيك في وضعية الفضاءات العمومية؟

-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
عمار
المنتزهات والمساحات الخضراء في تونس أصبحت مأوى للمنحرفين والخارجين عن القانون, وعلى المجالس البلدية الجديدة الاهتمام بهذه الفضاءات لأنها المتنفس الوحيد للتونسي بعد غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الترفيه وارتياد الأماكن الترفيهية الراقية.
يمينة
وضعية الوحدات الصحية في تونس كارثية ومن الصعب استعمالها نظرا لغياب النظافة, هذا ان وجدت لكن في أغلب الأحيان لا توجد وحدات صحية عمومية . ويوجد تقصير واضح من قبل البلديات في هذا الموضوع بالذات والمفروض أن توليه العناية اللازمة لأن الوحدات الصحية العمومية أكثر من ضرورة.
صبري
الفضاءات العمومية سواء كانت مناطق خضراء اومنتزهات أو وحدات صحية عمومية تشكو الكثير من النقائص ووضعياتها كارثية. وعلى المجالس البلدية الجديدة الاهتمام خاصة بالوحدات الصحية العمومية وتوفيرها سواء في الشارع أو في المحطات المخصصة للنقل العمومي وكذلك بالمساجد.
عبد الكريم
على المجالس البلدية العناية بالوحدات الصحية العمومية, خاصة وأن المقاهي في أغلب الأحيان تغلق وحداتها الصحية., ولا يجد التونسي أين يقضي حاجته البشرية. كما أن المنتزهات الحضرية تحتاج إلى العناية والاهتمام وخاصة تنظيفها من المنحرفين والشباب المتهور الذي لا يتورع عن التلفظ بالكلام البذيء والخادش للحياء.
عمار
المنتزهات والمساحات الخضراء في تونس أصبحت مأوى للمنحرفين والخارجين عن القانون, وعلى المجالس البلدية الجديدة الاهتمام بهذه الفضاءات لأنها المتنفس الوحيد للتونسي بعد غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الترفيه وارتياد الأماكن الترفيهية الراقية.
يمينة
وضعية الوحدات الصحية في تونس كارثية ومن الصعب استعمالها نظرا لغياب النظافة, هذا ان وجدت لكن في أغلب الأحيان لا توجد وحدات صحية عمومية . ويوجد تقصير واضح من قبل البلديات في هذا الموضوع بالذات والمفروض أن توليه العناية اللازمة لأن الوحدات الصحية العمومية أكثر من ضرورة.
صبري
الفضاءات العمومية سواء كانت مناطق خضراء اومنتزهات أو وحدات صحية عمومية تشكو الكثير من النقائص ووضعياتها كارثية. وعلى المجالس البلدية الجديدة الاهتمام خاصة بالوحدات الصحية العمومية وتوفيرها سواء في الشارع أو في المحطات المخصصة للنقل العمومي وكذلك بالمساجد.
عبد الكريم
على المجالس البلدية العناية بالوحدات الصحية العمومية, خاصة وأن المقاهي في أغلب الأحيان تغلق وحداتها الصحية., ولا يجد التونسي أين يقضي حاجته البشرية. كما أن المنتزهات الحضرية تحتاج إلى العناية والاهتمام وخاصة تنظيفها من المنحرفين والشباب المتهور الذي لا يتورع عن التلفظ بالكلام البذيء والخادش للحياء.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018