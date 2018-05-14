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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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صوت الشارع:ما رأيك في وضعية الفضاءات العمومية؟
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الوطنية
صوت الشارع:ما رأيك في وضعية الفضاءات العمومية؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

عمار
المنتزهات والمساحات الخضراء في تونس أصبحت مأوى للمنحرفين والخارجين عن القانون, وعلى المجالس البلدية الجديدة الاهتمام بهذه الفضاءات لأنها المتنفس الوحيد للتونسي بعد غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الترفيه وارتياد الأماكن الترفيهية الراقية.

يمينة
وضعية الوحدات الصحية في تونس كارثية ومن الصعب استعمالها نظرا لغياب النظافة, هذا ان وجدت لكن في أغلب الأحيان لا توجد وحدات صحية عمومية . ويوجد تقصير واضح من قبل البلديات في هذا الموضوع بالذات والمفروض أن توليه العناية اللازمة لأن الوحدات الصحية العمومية أكثر من ضرورة.

صبري
الفضاءات العمومية سواء كانت مناطق خضراء اومنتزهات أو وحدات صحية عمومية تشكو الكثير من النقائص ووضعياتها كارثية. وعلى المجالس البلدية الجديدة الاهتمام خاصة بالوحدات الصحية العمومية وتوفيرها سواء في الشارع أو في المحطات المخصصة للنقل العمومي وكذلك بالمساجد.

عبد الكريم
على المجالس البلدية العناية بالوحدات الصحية العمومية, خاصة وأن المقاهي في أغلب الأحيان تغلق وحداتها الصحية., ولا يجد التونسي أين يقضي حاجته البشرية. كما أن المنتزهات الحضرية تحتاج إلى العناية والاهتمام وخاصة تنظيفها من المنحرفين والشباب المتهور الذي لا يتورع عن التلفظ بالكلام البذيء والخادش للحياء.

إعداد: ناجية المالكي- عدسة: طارق سلتان
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الوطنية
صوت الشارع:ما رأيك في وضعية الفضاءات العمومية؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

عمار
المنتزهات والمساحات الخضراء في تونس أصبحت مأوى للمنحرفين والخارجين عن القانون, وعلى المجالس البلدية الجديدة الاهتمام بهذه الفضاءات لأنها المتنفس الوحيد للتونسي بعد غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الترفيه وارتياد الأماكن الترفيهية الراقية.

يمينة
وضعية الوحدات الصحية في تونس كارثية ومن الصعب استعمالها نظرا لغياب النظافة, هذا ان وجدت لكن في أغلب الأحيان لا توجد وحدات صحية عمومية . ويوجد تقصير واضح من قبل البلديات في هذا الموضوع بالذات والمفروض أن توليه العناية اللازمة لأن الوحدات الصحية العمومية أكثر من ضرورة.

صبري
الفضاءات العمومية سواء كانت مناطق خضراء اومنتزهات أو وحدات صحية عمومية تشكو الكثير من النقائص ووضعياتها كارثية. وعلى المجالس البلدية الجديدة الاهتمام خاصة بالوحدات الصحية العمومية وتوفيرها سواء في الشارع أو في المحطات المخصصة للنقل العمومي وكذلك بالمساجد.

عبد الكريم
على المجالس البلدية العناية بالوحدات الصحية العمومية, خاصة وأن المقاهي في أغلب الأحيان تغلق وحداتها الصحية., ولا يجد التونسي أين يقضي حاجته البشرية. كما أن المنتزهات الحضرية تحتاج إلى العناية والاهتمام وخاصة تنظيفها من المنحرفين والشباب المتهور الذي لا يتورع عن التلفظ بالكلام البذيء والخادش للحياء.

إعداد: ناجية المالكي- عدسة: طارق سلتان
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