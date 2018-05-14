اهمال، استغلال غير قانوني ووحدات صحية غير صحية:هل تهتمّ المجالس البلدية... بالفضاءات العمومية ؟

تعاني الفضاءات العمومية من اهمال كبير يتجلى في الفوضى وعدم التنظيم وانتشار الأوساخ والاستغلال غير القانوني . فماهو واقع هذه الفضاءات؟ وهل تحظى باهتمام الفائزين في الانتخابات البلدية؟ وهل تحتلّ مكانة ضمن اهدافهم الانتخابية؟

تونس ـ الشروق

شهدت الفضاءات العمومية منذ 2011 اهمالا كبيرا, تجلى خاصة في تحول المساحات الخضراء إلى مصبات للفضلات وفواضل البناء ومرتع للكلاب والقطط السائبة, كما تعرضت المنتزهات الحضرية إلى عدة انتهاكات منها السرقة واتلاف التجهيزات. كما يطرح إشكال كبير بخصوص بيوت الراحة العمومية أو الوحدات الصحية ,الموجودة داخل المساجد والجوامع ومختلف محطات النقل البري من حافلات ولواجات أو في المطارات.

وحدات صحية غير صحية

من المعضلات الحقيقية التي يعاني منها التونسي عندما يخرج إلى الحياة العامة هو غياب الوحدات الصحية في أغلب الفضاءات العمومية أو في الطريق العام. وهذا الوضع يسبب الاحراج والقلق والمعاناة الكبيرة خاصة إذا كان الشخص مريضا بمرض مزمن ويحتاج إلى دخول بيت الراحة في أي وقت ممكن. فمثلا في العاصمة توجد وحدة صحية عمومية وحيدة, وضعها كارثي وفي أغلب الأحيان نجدها مغلقة. كما أن الوحدات الصحية الموجودة في بعض المساحات الكبرى تفتقر إلى العناية والنظافة وتكون عادة مصدرا للأمراض ويعزف أغلبية الناس عن استعمالها. أما وضعية الوحدات الصحية في المستشفيات العمومية ومحطات النقل العمومي فحدث ولا حرج. فلماذا لا يقع الاهتمام بهذه المسائل الضرورية في حياتنا اليومية؟

عقلية وعدم وعي

هذا السؤال أجابنا عنه الأستاذ نوفل اليوسفي مدرب تنمية بشرية ورئيس جمعية جودة الحياة, وقال إن الجمعية وفي إطار العمل على تحقيق أهدافها الداعمة لجودة الحياة تسعى دائما إلى الاهتمام بكل التفاصيل التي تهم حياة التونسي, وفي هذا الاطار لاحظنا كجمعية الاهمال الكبير الذي تشهده الفضاءات العامة كالمنتزهات والمناطق الخضراء والوحدات الصحية في مختلف الاماكن والمؤسسات. وباعتبار دورها التحسيسي نشرت الجمعية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك صورا لعدد من الوحدات الصحية بالمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية, وكذلك ببعض المستشفيات ومحطات النقل الجماعي. وهذه الصور بينت الوضع الكارثي لمختلف الوحدات الصحية, وهي صورة سيئة تعكس عدم وعي التونسي بالوحدات الصحية واعتبارها غير مهمة في حين أنها أكثر من ضرورية, كما أن عدم الاهتمام بها يؤدي إلى ارتفاع الأمراض وخاصة مرض البوصفير الذي انتشر بصفة كبيرة في صفوف التلاميذ.

من جهة أخرى قدمت جمعية جودة الحياة مشروعا لبلدية بئر الحفي لإنشاء وحدات صحية على الطريق الوطنية وخاصة في المسلك السياحي. وكذلك بعدة مناطق أخرى والاهتمام بصيانتها وتهيئتها, كما أن هناك مشاريع خاصة تهدف إلى العناية بالمنتزهات المهملة والمناطق الخضراء التي تحولت إلى مناطق جرداء. واقترحت أيضا استغلال العجلات المطاطية القديمة لاستعمالها كأوعية لزراعة الأشجار ونباتات الزينة.

وأضاف نوفل اليوسفي قائلا: إن غياب النظافة داخل الوحدات الصحية العمومية يعود بالأساس إلى غياب الوعي وعدم وجود مبدإ النظافة في حياة التونسي, لذلك أقول إن النظافة عقلية وليست قوانين. ولبناء مجتمع يحافظ على نظافة الاماكن العمومية علينا كجمعيات وكمجتمع مدني العمل على تغيير العقليات أولا وقبل كل شيء.

غياب واضح عن البرامج الانتخابات

قامت الشروق بالاطلاع على مختلف البرامج الانتخابية لبلديات 2018 في جل القائمات الانتخابية سواء كانت حزبية أو ائتلافية أو مستقلة فلم تجد نقطة العناية بالفضاءات العامة وخاصة العناية بالوحدات الصحية وتكثيفها أو تهيئتها ضمن البرامج الانتخابية إلا لدى بعض القائمات, ولكن يبقى التعويل على المجالس البلدية الجديدة الالتفات لهذه النقطة التي تعتبر مهمة جدا في حياة التونسي. فالوضعية الجيدة للوحدات الصحية العمومية تعتبر مظهرا من مظاهر التحضر والرقي بالنسبة للمجتمعات المتقدمة والمتحضرة. فهل ستهتم المجالس البلدية الجديدة بالفضاءات العمومية والوحدات الصحية داخل المؤسسات العمومية والمساجد والفضاءات العمومية؟

ناجية المالكي